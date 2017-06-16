ملكة بريطانيا تزور جرحى حريق لندن والضحايا في ازدياد

الشرطة‭ ‬لا‭ ‬تستبعد‭ ‬الارهاب‭ ‬بعد‭ ‬توقيف‭ ‬رجل‭ ‬يحمل‭ ‬سكيناً‭ ‬قرب‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني

لندن‭- ‬الزمان‮ ‬

‮ ‬تم‭ ‬تأكيد‭ ‬وفاة‭ ‬30‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬حريق‭ ‬برج‭ “‬غرينفل‭ ‬تاور‭” ‬السكني‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬فيما‭ ‬يخشى‭ ‬موت‭ ‬عشرات‭ ‬آخرين،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الشرطة‭ ‬الجمعة،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يواصل‭ ‬عناصر‭ ‬الإطفاء‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬جثث‭ ‬وسط‭ ‬تصاعد‭ ‬الغضب‭ ‬بشأن‭ ‬استخدام‭ ‬كسوة‭ ‬للجدران‭ ‬الخارجية‭ ‬يعتقد‭ ‬أنها‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬الانتشارالسريع‭ ‬لألسنة‭ ‬اللهب‭.‬

ومن‭ ‬جهتها،‭ ‬زارت‭ ‬الملكة‭ ‬اليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬وحفيدها‭ ‬الأمير‭ ‬وليام‭ ‬مركز‭ ‬الرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إيواء‭ ‬بعض‭ ‬الناجين،‭ ‬فيما‭ ‬ازداد‭ ‬الغضب‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬المتهمة‭ ‬بأنها‭ ‬تجاهلت‭ ‬لسنوات‭ ‬المخاوف‭ ‬المتعلقة‭ ‬باجراءات‭ ‬السلامة‭ ‬في‭ ‬المبنى‭. ‬وقال‭ ‬قائد‭ ‬الشرطة‭ ‬ستيوارت‭ ‬كوندي‭ ‬للصحافيين‭ ‬أمام‭ ‬برج‭ “‬غرينفل‭ ‬تاور‭” ‬المتفحم‭ “‬نعرف‭ ‬أن‭ ‬30‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬توفوا‭ ‬نتيجة‭ ‬هذا‭ ‬الحريق‭ (…) ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬العدد‭ ‬سيزداد‭”. ‬وأضاف‭ ‬كوندي‭ ‬أن‭ ‬الشرطة‭ ‬فتحت‭ ‬تحقيقا‭ ‬جنائيا‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬الحريق‭ ‬بدأ‭ ‬بشكل‭ ‬متعمد‭”. ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الشرطة‭ ‬البريطانية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الجمعة‭ ‬توقيف‭ ‬رجل‭ ‬يحمل‭ ‬سكينا‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استبعاد‭ ‬فرضية‭ ‬الارهاب‭. ‬وأضاف‭ ‬المتحدث‭ ‬ان‭ “‬الرجل‭ ‬كان‭ ‬بحوزته‭ ‬سكين‭”‬،‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يصب‭ ‬أحد‭ ‬بجروح‭. ‬ورغم‭ ‬ان‭ ‬الحادث‭ ‬لا‭ ‬يعتبر‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬هجوما‭ ‬ارهابيا‭ ‬فان‭ ‬الشرطة‭ ‬تتساءل‭ ‬عن‭ ‬امكان‭ ‬وجود‭ “‬دافع‭ ‬إرهابي‭” ‬وراءه‭. ‬وقالت‭ ‬سكتلنديارد‭ “‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬المكان‭ ‬والظروف‭ ‬والحوادث‭ ‬المأسوية‭ ‬الاخيرة،‭ ‬فان‭ ‬وحدة‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬في‭ ‬شرطة‭ ‬لندن‭ ‬ستحقق‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭”.‬