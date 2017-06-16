ملكة بريطانيا تزور جرحى حريق لندن والضحايا في ازدياد

الشرطة لا تستبعد الارهاب بعد توقيف رجل يحمل سكيناً قرب البرلمان البريطاني
لندن- الزمان
تم تأكيد وفاة 30 شخصا على الأقل في حريق برج “غرينفل تاور” السكني في لندن فيما يخشى موت عشرات آخرين، بحسب ما أفادت الشرطة الجمعة، في وقت يواصل عناصر الإطفاء البحث عن جثث وسط تصاعد الغضب بشأن استخدام كسوة للجدران الخارجية يعتقد أنها تسببت في الانتشارالسريع لألسنة اللهب.
ومن جهتها، زارت الملكة اليزابيث الثانية وحفيدها الأمير وليام مركز الرعاية الاجتماعية حيث تم إيواء بعض الناجين، فيما ازداد الغضب في أوساط السكان من السلطات المتهمة بأنها تجاهلت لسنوات المخاوف المتعلقة باجراءات السلامة في المبنى. وقال قائد الشرطة ستيوارت كوندي للصحافيين أمام برج “غرينفل تاور” المتفحم “نعرف أن 30 شخصا على الأقل توفوا نتيجة هذا الحريق (…) أعتقد أن العدد سيزداد”. وأضاف كوندي أن الشرطة فتحت تحقيقا جنائيا ولكن لا يوجد ما يشير إلى أن “الحريق بدأ بشكل متعمد”. فيما أعلن متحدث باسم الشرطة البريطانية لوكالة فرانس برس الجمعة توقيف رجل يحمل سكينا أمام البرلمان في لندن من دون استبعاد فرضية الارهاب. وأضاف المتحدث ان “الرجل كان بحوزته سكين”، موضحا أنه لم يصب أحد بجروح. ورغم ان الحادث لا يعتبر حتى الان هجوما ارهابيا فان الشرطة تتساءل عن امكان وجود “دافع إرهابي” وراءه. وقالت سكتلنديارد “انطلاقا من المكان والظروف والحوادث المأسوية الاخيرة، فان وحدة مكافحة الارهاب في شرطة لندن ستحقق حول هذا الحادث”.