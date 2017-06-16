لبنان تعتقل ارهابيا يخطط أعلان امارة لداعش في بيروت

بيروت – الزمان

احبطت الاجهزة الامنية اللبنانية مخططا لارهابي كان يعتزم فيه اعلان امارة لداعش داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في بيروت, فيما نشرت وزارة الدفاع الروسية صورة للضربة الجوية التي استهدفت أبو بكر البغدادي في اجتماع مع أنصاره في سوريا . وقال مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا في تصريح امس أن (الاجهزة الامنية اوقفت شبكة خطيرة لفلول داعش واعتقال ابرز اعضاءها قرب مخيم برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت), مشيرا الى ان (الموقوف كان يعتزم اعلان إمارة لداعش في لبنان), واضاف (منذ سنتين استطاعت مخابرات الجيش اختراق تلك الشبكة والتعرف إلى عنصرين منها), موضحا ان (الموقوف كان يتواصل مع داعش الموجود بمدينة الرقة في سوريا), لافتا الى (وجود مفاجآت سنعلن عنها في المدة المقبلة تكشف عن شبكات ارهابية), وشدد صليبا على (ضرورة تعاون الاجهزة الامنية الخارجية مع لبنان لتبادل المعلومات وتعزيز المصلحة الأمنية المشتركة). فيما قامت وزارة الدفاع الروسية بنشر صورة للضربة الجوية التي استهدفت أبو بكر البغدادي في اجتماعه مع أنصاره في مدينة الرقة. ورجحت الوزارة في بيان امس انه (تم القضاء على البغدادي إثر ضربة جوية من قبل القوات الجوية الروسية في 28 أيار الماضي وأنه يتم التحقق من المعلومات الأولية), لافتا الى ان (المعلومات التي يجري التحقق منها عبر مختلف القنوات كان البغدادي حاضرا أيضا في الاجتماع الذي أغار عليه الطيران الروسي وتم القضاء عليه), وتابع البيان ان (الغارة كانت على اجتماع لكبار المسؤولين في داعش أسفرت عن مقتل عدد من كبار المسؤولين و330 إرهابيا).