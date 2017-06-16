ترامب : على كوبا منح الحرية للاحزاب واجراء أنتخابات

واشنطن – مرسي ابو طوق

دعا الرئيس الامريكي دونالد ترامب الحكومة الكوبية الى منح الحرية للاحزاب السياسية واجراء انتخابات بأشراف دولي, مشيرا الى الغاء القرار الذي اتخذته إدارة باراك أوباما بشأن تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وهافانا. وقال ترامب في تصريح امس انه (تم الغاء الصفقة التي عقدتها الإدارة الأمريكية السابقة مع كوبا كونها تزرع العنف وزعزعة الاستقرار في المنطقة), واضاف ان (إدارة أوباما لم تجن أي مكاسب منها), مؤكدا ان (الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن كوبا ما لم تقدم على الإفراج عن معتقلين سياسيين وتمنح الحرية لأحزاب سياسية وتجري انتخابات حرة تحت إشراف دولي), وتابع ان (تحسين العلاقات بين البلدين مرتبط برغبة الحكومة الكوبية في تحسين حياة مواطنيها).