متظاهرو البصرة يقطعون طريقا احتجاجا على انقطاع الكهرباء

القوات الامنية تغلق الطرق المؤدية الى ساحة التحرير ببغداد

بغداد داليا احمد

اغلقت القوات الامنية عدد من الطرق المؤدية الى ساحة التحرير بأسلاك شائكة تزامنا مع انطلاق التظاهرة الاسبوعية .وقال مصدر في تصريح امس ان (القوات الامنية اغلقت عددا من الطرق المؤدية الى الساحة بالأسلاك الشائكة), واضاف ان (القطوعات جاءت تزامنا مع انطلاق التظاهرة). فيما قطع العشرات من متظاهري محافظة البصرة طريق حيوي احتجاجا على استمرار انقطاع الطاقة الكهربائية في المحافظة. وقال مصدر في تصريح امس ان (العشرات من متظاهري ناحية الهارثة أضرموا النار في اطارات سيارات لقطع احد الطرق الحيوية احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم لساعات طويلة), مبينا ان (مديرية توزيع الكهرباء أرسلت فريق صيانة الى المنطقة لإصلاح الخلل وإعادة التيار الكهربائي الى المنطقة).وعزت لجنة الكهرباء في مجلس المحافظة تراجع واقع تجهيز الطاقة الى مشكلات واجهتها بعض المحطات والخطوط، كاشفا عن صدور أمر بإعفاء مدير محطة لإنتاج الكهرباء على خلفية اتهامه بالتقصير نتيجة توقف المحطة عن العمل. وقال رئيس اللجنة مجيب الحساني في تصريح امس إن (قطاع الكهرباء في امحافظة واجه خلال الأيام القليلة الماضية بعض الاختناقات والمشكلات انعكست سلباً على واقع تجهيز الكهرباء لعدد من المناطق), مضيفا (من ضمن المشكلات تعرض بعض القابلوات الأرضية الى أضرار بشكل غير متعمد خلال قيام شركة أهلية بأعمال في منطقة حي الإمام العباس وقد تم اصلاحه واعادته الى الخدمة), لافتا الى ان (توقف محطة النجيبية الانتاجية عن العمل جاء بسبب توقف ثلاث مضخات هيدروليكية، ومن المؤمل اعادة المحطة الى العمل الاسبوع المقبل), واوضح الحساني ان (وزارة الكهرباء اتهمت مدير المحطة بالتقصير بعد التوقف الذيي حدث واصدرت امرا بأعفاءئه و تكليف مدير عام مديرية انتاج الطاقة في المنطقة الجنوبية بإدارة المحطة لحين اختيار مدير جديد لها), مؤكدا ان (الوضع تحت السيطرة). وكان مصدر في مديرية توزيع الكهرباء في المحافظة قد اكد عن توقف الخط الايراني الذي يغذي المحافظة بالطاقة المستوردة . وقال في تصريح امس ان (الخط توقف بطلب من الجانب الايراني لحين اصلاحه واعادته الى الخدمة خلال الساعات المقبلة).