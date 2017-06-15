واشنطن تصدر مذكرات اعتقال ضد 12 مرافقاً للرئيس التركي 

واشنطن-(أ ف ب) – أعلنت السلطات الأميركية الخميس أنها أصدرت مذكرات اعتقال بحق 12 من عناصر المرافقة الأمنية للرئيس التركي رجب طيب اردوغان متهمين بالاعتداء على متظاهرين في الشارع في واشنطن الشهر الماضي.

وقال قائد شرطة واشنطن بيتر نيوشام إنه تم التعرف على العناصر الـ12 من خلال تسجيل مصور للاعتداء الذي وقع في 16 أيار/مايو على متظاهرين أكراد احتشدوا خارج مقر إقامة السفير التركي، عقب لقاء بين اردوغان والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ووصف نيوشام المواجهة في الشارع التي حصلت بين مرافقي اردوغان والمتظاهرين الاكراد ب”الهجوم الوحشي الذي استهدف متظاهرين سلميين”.

وادى الصدام الى اصابة 12 شخصا بجروح بينهم شرطي.

وتابع قائد الشرطة “في الولايات المتحدة وخاصة في واشنطن نعتبر ان حق التظاهر السلمي مقدس”.

وكانت شرطة العاصمة سبق ان اصدرت مذكرات توقيف بحق اربعة مشتبه بهم من اصل تركي بينهم اميركيان وكنديان.

واعلنت شرطة واشنطن الاربعاء ان سينان نارين من سكان فيرجينيا وايوب يلديريم من سكان ولاية نيوجيرسي ملاحقان لتسببهما باصابة اشخاص بجروح.

وحسب شهود وشرائط فيديو هاجم عناصر امن اتراك المتظاهرين واشبعوهم ضربا.

واعتبر قائد شرطة العاصمة ان “تدخل الشرطة لدى وقوع الحادث كان سيعتبر مجازفة لان بعض الاشخاص كانوا يحملون اسلحة نارية”.

وكان السناتور الجمهوري جون ماكين دعا بعد هذه الحادثة الى طرد السفير التركي من الولايات المتحدة.