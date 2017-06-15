ارتفاع عدد ضحايا حريق لندن وعوائل كاملة مفقودة

لندن-(أ ف ب) – قتل 17 شخصا على الأقل في الحريق الهائل الذي اكتسح برجاً سكنياً في لندن الأربعاء وفق حصيلة جديدة أعلنتها الشرطة الخميس.

وقال قائد شرطة العاصمة ستيوارت كوندي في تصريح نقلته قنوات التلفزيون “يؤسفني أن أؤكد أن عدد الذين قتلوا هو الآن 17” فيما لا يزال يجري البحث عن العديد من المفقودين ما يعني ان الحصيلة يمكن ان ترتفع أكثر.

وفي وقت سابق اعتبرت رئيسة جهاز الاطفاء داني كوتون انه “سيكون العثور على ناجين بمثابة معجزة” مؤكدة لشبكة سكاي نيوز ان قوة النار لا تترك املا باحتمال نجاة احد.

وهناك عائلات بأكملها مفقودة، وتحدثت وسائل اعلام عن عشرات الاشخاص لا يزالون في عداد المفقودين منذ اندلاع هذا الحريق الضخم ليل الثلاثاء الاربعاء والذي التهم البرج السكني المؤلف من 24 طابقا.

وبحسب رجال الاطفاء فان اعمال البحث قد تستغرق اسابيع بسبب عدم ثبات البرج.