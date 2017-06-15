جريح في هجوم بصاروخ على سفينة امارتية قبالة سواحل اليمن 

الرياض-(أ ف ب) – أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن الخميس ان سفينة اماراتية اصيبت بصاروخ موجه اطلقه الحوثيون لدى خروجها من ميناء المخا المطل على البحر الاحمر في جنوب اليمن، ما اسفر عن اصابة احد افراد طاقمها بجروح.

وقال التحالف في بيان اوردته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) ان “سفينة إماراتية تعرضت لدى خروجها من ميناء المخا اليمني لهجوم بصاروخ موجه نفذته الميليشيات الحوثية”، مشيرا الى ان الهجوم اسفر عن “إصابة شخص واحد من الطاقم”، و”لم يسفر عن أضرار في السفينة”.

وأضاف “تجري عملية متابعة دقيقة للحادثة، وتعقب منفذيها”، محذرا من ان “استمرار ممارسات الميلشيات الحوثية لأنشطة تهريب الأسلحة والذخائر للأراضي اليمنية، يؤثر على أمن الملاحة في هذا الجزء الحيوي من العالم”.

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعاً دامياً بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية، وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في أيلول/سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيداً مع بدء التدخل السعودي على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 بعدما تمكّن الحوثيون من السيطرة على أجزاء كبيرة من البلد الفقير.

ويسيطر المتمردون الحوثيون على الجزء الاكبر من الساحل اليمني المطل على البحر الاحمر. وفي شباط/فبراير قتل بحاران سعوديان عندما تعرضت فرقاطة للتحالف العربي لهجوم من قبل ثلاثة زوارق انتحارية.

ودعا التحالف العربي الى ممارسة ضغوط دولية على الحوثيين وحلفائهم لوقف “أعمالهم الاجرامية” و”ما تقوم به من قتل وخطف بحق الصيادين واختراق للمياه الاقليمية اليمنية”.

وكان هجوم في القطاع نفسه على سفينة تابعة للامارات العضو في التحالف العربي، نسب الى الحوثيين وأوقع جرحى وأضرارا بالسفينة.

وأعلن بيان للقوات البحرية المشتركة التي تضم 31 دولة تكافح الارهاب في المياه الدولية بما فيها خليج عدن ان “الهجمات الاخيرة على سفن تجارية في خليج عدن ومضيق باب المندب تكشف وجود مخاطر مرتبطة بالعبور في هذه المياه”.

ومنذ تدخل قوات التحالف في آذار/مارس 2015 في اليمن قتل اكثر من 7700 شخص واصيب 42 الفا في النزاع الذي فشلت كل وساطات الامم المتحدة في حله. كما انهارت سبعة اتفاقات لوقف اطلاق النار بين الطرفين المتحاربين.