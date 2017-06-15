تسويات سياسية بين الحزبين الكرديين في العراق لاجتياز عتبة الإستفتاء على الاستقلال

التغيير‭ ‬والجماعة‭ ‬الاسلامية‭ ‬ترفضان‭ ‬آليات‭ ‬اختيار‭ ‬رئيس‭ ‬جديد‭ ‬للبرلمان‭ ‬الكردي

اربيل‭ ‬‭-‬‭ ‬السليمانية‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬

يعمل‭ ‬منذ‭ ‬ايام‭ ‬الحزبان‭ ‬الرئيسان‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬على‭ ‬تذليل‭ ‬الصعوبات‭ ‬والمشاكل‭ ‬بينهما‭ ‬وترحيل‭ ‬بعضها‭ ‬لمرحلة‭ ‬مقبلة‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬للظهور‭ ‬متحدين‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬بغداد‭ ‬حول‭ ‬الاستفتاء‭ ‬على‭ ‬استقلال‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ .‬

وقال‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬سعدي‭ ‬أحمد‭ ‬بيرة،امس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬اتفاق‭ ‬حزبه‭ ‬مع‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬لتفعيل‭ ‬البرلمان‭ ‬الكردستاني‭.‬

وقال‭ ‬بيرة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقده‭ ‬بأربيل‭ ‬امس،‭ ‬إن‭ ‬الحزبين‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬والاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬توصلا‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬تفعيل‭ ‬برلمان‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬الحزبين‭ ‬اتفقا‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬الحالي‭ ‬يوسف‭ ‬محمد،‭ ‬وفي‭ ‬الجلسة‭ ‬الثانية‭ ‬يتم‭ ‬اختيار‭ ‬رئيسا‭ ‬جديدا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬كتلة‭ ‬التغيير‭.‬

وأضاف‭ ‬بيرة‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬عودة‭ ‬وزراء‭ ‬حركة‭ ‬التغيير‭ ‬إلى‭ ‬أربيل‭ ‬لممارسة‭ ‬مهامهم‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬إجراء‭ ‬الإستفتاء‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تفعيل‭ ‬البرلمان‭.‬

ونشرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬كردية‭ ‬يوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬امس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬خبرا‭ ‬مفاده‭ ‬ان‭ ‬27‭ ‬عضوا‭ ‬قياديا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬قدموا‭ ‬مذكرة‭ ‬لقيادة‭ ‬الحزب‭ ‬أكدوا‭ ‬خلالها‭ ‬عدم‭ ‬مساندتهم‭ ‬لعملية‭ ‬الإستفتاء‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تفعيل‭ ‬برلمان‭ ‬الإقليم‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬اصدرت‭ ‬حركة‭ ‬التغيير‭ ‬في‭ ‬السليمانية‭ ‬بيانا‭ ‬اعلنت‭ ‬فيه‭ ‬رفضها‭ ‬لاية‭ ‬صيغة‭ ‬مشروطة‭ ‬يفعل‭ ‬بها‭ ‬عمل‭ ‬برلمان‭ ‬كردستان‭.‬

وقالت‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬انها‭ ‬كانت‭ ‬تؤكد‭ ‬منذ‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭ ‬اكتوبر‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬اعادة‭ ‬تفعيل‭ ‬عمل‭ ‬برلمان‭ ‬كردستان‭ ‬برئاسته‭ ‬الحالية،‭ ‬ليقوم‭ ‬بدوره‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬المشكلات‭ ‬السياسية‭ ‬والقانونية‭ ‬والازمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمالية،‭ ‬وتابع‭ ‬ان‭ ‬برلمان‭ ‬كردستان‭ ‬بوصفه‭ ‬اعلى‭ ‬سلطة‭ ‬قانونية‭ ‬وتشريعية‭ ‬له‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬مناقشة‭ ‬جميع‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬تمس‭ ‬حياة‭ ‬المواطنين‭ ‬ومستقبل‭ ‬شعب‭ ‬كردستان‭. ‬وتابع‭ ‬البيان‭ ‬ان‭ ‬أي‭ ‬آلية‭ ‬لاعادة‭ ‬تطبيع‭ ‬الاوضاع‭ ‬عبر‭ ‬تفعيل‭ ‬عمل‭ ‬برلمان‭ ‬كردستان‭ ‬شريطة‭ ‬تغيير‭ ‬رئاسته‭ ‬الحالية‭ ‬مرفوضة‭ ‬من‭ ‬قبلنا,‭ ‬لان‭ ‬السبب‭ ‬الرئيس‭ ‬وراء‭ ‬تعطيل‭ ‬عمل‭ ‬البرلمان‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هيئته‭ ‬الرئاسية،‭ ‬وانما‭ ‬كان‭ ‬انتهاء‭ ‬مدة‭ ‬ولاية‭ ‬رئاسة‭ ‬الاقليم‭ ‬وسعي‭ ‬البرلمان‭ ‬لتعديل‭ ‬قانون‭ ‬رئاسة‭ ‬الاقليم‭.‬

واضاف‭ ‬البيان‭ ‬لذا‭ ‬فان‭ ‬اية‭ ‬خطوة‭ ‬لتطبيع‭ ‬الاوضاع‭ ‬لا‭ ‬تأخذ‭ ‬في‭ ‬الحسبان‭ ‬تغيير‭ ‬نظام‭ ‬الحكم‭ ‬واجراء‭ ‬اصلاحات‭ ‬جذرية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والادارية‭ ‬ومراقبة‭ ‬اداء‭ ‬حكومة‭ ‬الاقليم‭ ‬لن‭ ‬تجدي‭ ‬نفعاً‭ ‬وتقدم‭ ‬حلولاً‭ ‬ملموسة‭. ‬كما‭ ‬اعلنت‭ ‬الجماعة‭ ‬الاسلامية‭ ‬رفضها‭ ‬للالية‭ ‬التي‭ ‬اقترحها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬والحزب‭ ‬الديمقراطي،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬انها‭ ‬لاتعتقد‭ ‬بان‭ ‬هذه‭ ‬الصورة‭ ‬المقترحة‭ ‬لاعادة‭ ‬تفعيل‭ ‬برلمان‭ ‬كردستان،‭ ‬ان‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬تطبيع‭ ‬الاوضاع‭ ‬واعادتها‭ ‬الى‭ ‬نصابها‭ ‬الصحيح،‭ ‬لانها‭ ‬لا‭ ‬تعير‭ ‬اهتماما‭ ‬لتحسين‭ ‬اوضاع‭ ‬المواطنين‭ ‬الصعبة‭ ‬في‭ ‬الاقليم‭. ‬و‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬منعت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬،12‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭ ‬2015،‭ ‬رئيس‭ ‬برلمان‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬يوسف‭ ‬محمد‭ ‬صادق،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬التغيير،‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬عاصمة‭ ‬الإقليم‭ ‬أربيل،‭ ‬ولم‭ ‬يعقد‭ ‬البرلمان‭ ‬الكردستاني‭ ‬جلساته‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬التأريخ‭.‬