تسويات سياسية بين الحزبين الكرديين في العراق لاجتياز عتبة الإستفتاء على الاستقلال

التغيير والجماعة الاسلامية ترفضان آليات اختيار رئيس جديد للبرلمان الكردي
اربيل - السليمانية- الزمان
يعمل منذ ايام الحزبان الرئيسان في اقليم كردستان على تذليل الصعوبات والمشاكل بينهما وترحيل بعضها لمرحلة مقبلة في مسعى للظهور متحدين في مفاوضات مع بغداد حول الاستفتاء على استقلال اقليم كردستان العراق .
وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي أحمد بيرة،امس الأربعاء، اتفاق حزبه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لتفعيل البرلمان الكردستاني.
وقال بيرة في مؤتمر صحفي عقده بأربيل امس، إن الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني توصلا إلى اتفاق بشأن تفعيل برلمان إقليم كردستان، موضحا أن الحزبين اتفقا على إدارة الجلسة الأولى من قبل رئيس البرلمان الحالي يوسف محمد، وفي الجلسة الثانية يتم اختيار رئيسا جديدا على أن يكون من كتلة التغيير.
وأضاف بيرة أنه تم الاتفاق أيضا على عودة وزراء حركة التغيير إلى أربيل لممارسة مهامهم مشيرا إلى أن عملية إجراء الإستفتاء تحتاج إلى تفعيل البرلمان.
ونشرت وسائل إعلام كردية يوم الأول من امس الثلاثاء، خبرا مفاده ان 27 عضوا قياديا من الاتحاد الوطني الكردستاني قدموا مذكرة لقيادة الحزب أكدوا خلالها عدم مساندتهم لعملية الإستفتاء في إقليم كردستان من دون تفعيل برلمان الإقليم.
في حين اصدرت حركة التغيير في السليمانية بيانا اعلنت فيه رفضها لاية صيغة مشروطة يفعل بها عمل برلمان كردستان.
وقالت في البيان انها كانت تؤكد منذ 12 من شهر تشرين الثاني اكتوبر عام 2015 على ضرورة اعادة تفعيل عمل برلمان كردستان برئاسته الحالية، ليقوم بدوره في معالجة المشكلات السياسية والقانونية والازمة الاقتصادية والمالية، وتابع ان برلمان كردستان بوصفه اعلى سلطة قانونية وتشريعية له الحق في مناقشة جميع القضايا التي تمس حياة المواطنين ومستقبل شعب كردستان. وتابع البيان ان أي آلية لاعادة تطبيع الاوضاع عبر تفعيل عمل برلمان كردستان شريطة تغيير رئاسته الحالية مرفوضة من قبلنا, لان السبب الرئيس وراء تعطيل عمل البرلمان لم يكن هيئته الرئاسية، وانما كان انتهاء مدة ولاية رئاسة الاقليم وسعي البرلمان لتعديل قانون رئاسة الاقليم.
واضاف البيان لذا فان اية خطوة لتطبيع الاوضاع لا تأخذ في الحسبان تغيير نظام الحكم واجراء اصلاحات جذرية في جميع المجالات الاقتصادية والادارية ومراقبة اداء حكومة الاقليم لن تجدي نفعاً وتقدم حلولاً ملموسة. كما اعلنت الجماعة الاسلامية رفضها للالية التي اقترحها الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، مشيرة الى انها لاتعتقد بان هذه الصورة المقترحة لاعادة تفعيل برلمان كردستان، ان تتمكن من تطبيع الاوضاع واعادتها الى نصابها الصحيح، لانها لا تعير اهتماما لتحسين اوضاع المواطنين الصعبة في الاقليم. و كانت قد منعت قوات الأمن الكردية في ،12 تشرين الاول 2015، رئيس برلمان إقليم كردستان العراق يوسف محمد صادق، وهو من حركة التغيير، من دخول عاصمة الإقليم أربيل، ولم يعقد البرلمان الكردستاني جلساته منذ ذلك التأريخ.