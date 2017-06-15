 متحدث ا لجامعة العربية لـ (الزمان): ندعم جهود الكويت لحل الأزمة … مصر تعد قائمة مطلوبين مقيمين في قطر

القاهرة -مصطفى عمارة
اكد محمود عفيفى المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية في تصريحات خاصه ان الجامعه العربية تدعم جهود الكويت لايجاد حل للازمة القطرية وان هناك اتصالات مستمرة بين الأمين العام لجامعة الدول العربية والسلطات الكويتية لتنسيق المواقف بينهما في هذا المجال .
بينما اكد سامح شكري وزير الخارجية المصري ان الوساطة الكويتية لن تحول دون مطالبة قطر بتحقيق مطالبنا والتي تشكل الأساس لاي حل للازمة.
في السياق ذاته كشف مصدر قضائى ان خبراء بوزارة العدل والنيابة العامة يعدون مذكرة لتسليمها الى وزارة العدل القطرية تتضمن أسماء متهمين مصريين مقيمين في قطر متهمين بالقيام بأنشطة ارهابية تهدد الاستقرار في مصر والمنطقة لتسليمهم الى السلطات المصرية .
وفى تصريحات خاصة اكد احمد عبدالرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض انه سوف تتم تبرئة العائدين من قطر والمتهمين بتمويل الكيانات الإرهابية اذا اثبتت التحقيقات عدم صلتهم بتلك الكيانات .
من ناحية أخرى قررت الحكومة المصرية تشكيل لجنة من 5 وزارات لمتابعة أوضاع العاملين في قطر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير فرص عمل لهؤلاء العمال في حالة عودتهم الى البلاد.
واكد مصدر بوزارة القوى العاملة ان مصر لم تتلق بعد شكاوى من قيام السلطات القطرية بترحيلهم ،فيما اكدت نبيله مكرم وزير الدوله للهجرة في تصريحات خاصة للزمان ان الوزارة خصصت خطا ساخنا للرد على استفسارات العاملين بقطر وتقديم كافة التسهيلات لهم في حال عودتهم