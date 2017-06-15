 متحدث ا لجامعة العربية لـ (الزمان): ندعم جهود الكويت لحل الأزمة … مصر تعد قائمة مطلوبين مقيمين في قطر

القاهرة‭ ‬‭-‬مصطفى‭ ‬عمارة

اكد‭ ‬محمود‭ ‬عفيفى‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصه‭ ‬ان‭ ‬الجامعه‭ ‬العربية‭ ‬تدعم‭ ‬جهود‭ ‬الكويت‭ ‬لايجاد‭ ‬حل‭ ‬للازمة‭ ‬القطرية‭ ‬وان‭ ‬هناك‭ ‬اتصالات‭ ‬مستمرة‭ ‬بين‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والسلطات‭ ‬الكويتية‭ ‬لتنسيق‭ ‬المواقف‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬‭.‬

بينما‭ ‬اكد‭ ‬سامح‭ ‬شكري‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬ان‭ ‬الوساطة‭ ‬الكويتية‭ ‬لن‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬مطالبة‭ ‬قطر‭ ‬بتحقيق‭ ‬مطالبنا‭ ‬والتي‭ ‬تشكل‭ ‬الأساس‭ ‬لاي‭ ‬حل‭ ‬للازمة‭.‬

‮ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬قضائى‭ ‬ان‭ ‬خبراء‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والنيابة‭ ‬العامة‭ ‬يعدون‭ ‬مذكرة‭ ‬لتسليمها‭ ‬الى‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬القطرية‭ ‬تتضمن‭ ‬أسماء‭ ‬متهمين‭ ‬مصريين‭ ‬مقيمين‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬متهمين‭ ‬بالقيام‭ ‬بأنشطة‭ ‬ارهابية‭ ‬تهدد‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬والمنطقة‭ ‬لتسليمهم‭ ‬الى‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ .‬

وفى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬اكد‭ ‬احمد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬محكمة‭ ‬النقض‭ ‬انه‭ ‬سوف‭ ‬تتم‭ ‬تبرئة‭ ‬العائدين‭ ‬من‭ ‬قطر‭ ‬والمتهمين‭ ‬بتمويل‭ ‬الكيانات‭ ‬الإرهابية‭ ‬اذا‭ ‬اثبتت‭ ‬التحقيقات‭ ‬عدم‭ ‬صلتهم‭ ‬بتلك‭ ‬الكيانات‭ .‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬قررت‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬وزارات‭ ‬لمتابعة‭ ‬أوضاع‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتوفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬لهؤلاء‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عودتهم‭ ‬الى‭ ‬البلاد‭.‬‮ ‬

واكد‭ ‬مصدر‭ ‬بوزارة‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬لم‭ ‬تتلق‭ ‬بعد‭ ‬شكاوى‭ ‬من‭ ‬قيام‭ ‬السلطات‭ ‬القطرية‭ ‬بترحيلهم‭ ‬،فيما‭ ‬اكدت‭ ‬نبيله‭ ‬مكرم‭ ‬وزير‭ ‬الدوله‭ ‬للهجرة‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‮ ‬‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬الوزارة‭ ‬خصصت‭ ‬خطا‭ ‬ساخنا‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬استفسارات‭ ‬العاملين‭ ‬بقطر‭ ‬وتقديم‭ ‬كافة‭ ‬التسهيلات‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عودتهم