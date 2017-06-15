تمديد حالة الطوارئ في تونس أربعة أشهر

تونس- الزمان : أعلنت الرئاسة التونسية الأربعاء تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ أكثر من عام ونصف عقب اعتداء انتحاري قتل فيه 12 من عناصر الأمن الرئاسي، لأربعة اشهر اضافية. وقالت الرئاسة في بيان «بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، قرّر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الأربعاء (..) التمديد في حالة الطوارئ لمدة أربعة أشهر ابتداء من الخميس 15 يونيو (حزيران) 2017». وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، قتل 12 عنصرا في الأمن الرئاسي وأصيب عشرون آخرون في هجوم انتحاري ،
وفرضت الرئاسة على الاثر حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما، ثم مددت العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة اشهر.. وقال مسؤول في الرئاسة التونسية لوكالة فرانس برس ان تمديد الطوارئ «مرتبط أساسا بالوضع على الحدود» مع ليبيا المجاورة الغارقة في الفوضى و»بالارهاب» معتبرا انه «من الا.