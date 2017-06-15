تمديد حالة الطوارئ في تونس أربعة أشهر

تونس‭- ‬الزمان‮ ‬‭:‬‮ ‬أعلنت‭ ‬الرئاسة‭ ‬التونسية‭ ‬الأربعاء‭ ‬تمديد‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬المفروضة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬ونصف‭ ‬عقب‭ ‬اعتداء‭ ‬انتحاري‭ ‬قتل‭ ‬فيه‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الأمن‭ ‬الرئاسي،‭ ‬لأربعة‭ ‬اشهر‭ ‬اضافية‭. ‬وقالت‭ ‬الرئاسة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬التشاور‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬‭(‬البرلمان‭)‬،‭ ‬قرّر‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬الباجي‭ ‬قايد‭ ‬السبسي‭ ‬الأربعاء‭ ‬‭(‬‭..‬‭)‬‭ ‬التمديد‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬لمدة‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الخميس‭ ‬15‭ ‬يونيو‭ ‬‭(‬حزيران‭)‬‭ ‬2017‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬24‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2015،‭ ‬قتل‭ ‬12‭ ‬عنصرا‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬الرئاسي‭ ‬وأصيب‭ ‬عشرون‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬انتحاري‭ ‬،

وفرضت‭ ‬الرئاسة‭ ‬على‭ ‬الاثر‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثين‭ ‬يوما،‭ ‬ثم‭ ‬مددت‭ ‬العمل‭ ‬بها‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬لفترات‭ ‬تراوحت‭ ‬بين‭ ‬شهر‭ ‬وثلاثة‭ ‬اشهر‭.. ‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الرئاسة‭ ‬التونسية‮ ‬‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬تمديد‭ ‬الطوارئ‭ ‬‮«‬مرتبط‭ ‬أساسا‭ ‬بالوضع‭ ‬على‭ ‬الحدود‮»‬‭ ‬مع‭ ‬ليبيا‭ ‬المجاورة‭ ‬الغارقة‭ ‬في‭ ‬الفوضى‭ ‬و‮»‬بالارهاب‮»‬‭ ‬معتبرا‭ ‬انه‭ ‬‮«‬من‭ ‬الا‭.‬