 البحرين تعيد افتتاح دوار الاحتجاجات وتسميه الفاروق

الرياض: سجن سعودي 13 سنة أظهر ولاءه لحزب الله وايران
دبي- لندن -الزمان-(أ ف ب)
اعادت السلطات البحرينية الاربعاء افتتاح دوار اللؤلؤة في المنامة، مهد الحركة الاحتجاجية التي انطلقت عام 2011، بعد نحو ست سنوات من اغلاقه وتدمير النصب التذكاري الذي كان يتوسطه. وافاد شهود ان دوريات أمنية كثيفة كانت في الموقع تزامنا مع إعادة فتح الدوار امام حركة المرور بعدما استبدلت السلطات تسميته القديمة ب»تقاطع الفاروق». وكان يتوسط دوار اللؤلؤة الشهير قبل اغلاقه اثر الاحتجاجات التي شهدتها المملكة الخليجية الصغيرة نصب ضخم يقوم على ستة اعمدة تمثل دول مجلس التعاون الخليجي. وقال بحرانيون معارضون في لندن ان تغيير التسمية لا قيمة لها لزن المكان لايزال نفسه على ارضالبحرين . ومنذ قمع الحركة الاحتجاجية التي قادتها الطائفة الشيعية عام 2011 في خضم أحداث «الربيع العربي» للمطالبة بتعديلات دستورية، تشهد البحرين اضطرابات متقطعة. وتركز المعارضة على الصلاحيات المطلقة للملك وتطالب بدستورية ملكية تخضع لانتخابات حرة ، كماابدت المعارضة اعتراضها على استمرار عم الملك الشيخ خليفة رئيسا للوزراء لعدة عقود . وقالت البحرين ان سجلها نظيف في مجال حقوق الانسان وانها حريصة على الاصلاحات لكنها ترفض الاستقواء بايران . وكثفت السلطات البحرينية في الأشهر الماضية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت في منتصف كانون الثاني/يناير أحكاما بالاعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط إماراتي في آذار/مارس 2014، ماأدى الى قيام تظاهرات. وصادق ملك البحرين في نيسان/ابريل على تعديل دستوري يلغي حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون، ويفتح الباب لمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية، بحسب ما أعلنت الاثنين وكالة الانباء الرسمية.
وفي تموز/يوليو 2016، حل القضاء جمعية «الوفاق» المعارضة الشيعية، التي كانت لها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير 2011، وحكم على زعيمها الشيخ علي سلمان بالسجن تسع سنوات بعدما دين بتهم عدة بينها «الترويج لتغيير النظام بالقوة» قبل انتخفض العقوبة الى خمس سنوات. وتفرض السلطات البحرينية قيودا صارمة على عمل الاعلام الأجنبي في المملكة، ورفضت تجديد تراخيص عمل مراسلين أجانب اتهمتهم السلطات بالانحياز . وفي السعودية قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن 13 سنة لمتهم تواصل مع تنظيم حزب الله الإرهابي، وأظهر ولائه لدولة معادية، وقيامه بسب وشتم المملكة ومذهب أهل السنة والجماعة، وشتمهلرجال الأمن ووصفهم بما لا يليق، وحيازته لمقاطع صور إباحية.
وأصدر ناظر القضية يوم أمس حكمه الابتدائي بثبوت إدانة متهم «مواطن»بولائه لدولة إيران، وسبه وشتمه للمملكة ووصفه لها بالظلم والطغيان وسبه لمذهب أهل السنة والجماعة، وسبه وشتمه لرجال الأمنووصفهم بما لا يليق، وعدم احترامه لمجلس القضاء، وحيازته لمقاطع وصور إباحية، كما توجهت التهمة على المدعى عليه بتواصله مع تنظيم حزب الله الإرهابي عبر قناة المنار للعمل لديهم.
وقررت المحكمة تعزيره بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومصادرة الأجهزة المضبوطة بحوزته استناداً للمادة الثالثة عشرة من ذات النظام، ومنعه من السفر خارجالمملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.