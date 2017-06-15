 البحرين تعيد افتتاح دوار الاحتجاجات وتسميه الفاروق

الرياض‭: ‬سجن‭ ‬سعودي‭ ‬13‭ ‬سنة‭ ‬أظهر‭ ‬ولاءه‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬وايران

دبي‭-‬‮ ‬‭ ‬لندن‭ -‬الزمان‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬

اعادت‭ ‬السلطات‭ ‬البحرينية‭ ‬الاربعاء‭ ‬افتتاح‭ ‬دوار‭ ‬اللؤلؤة‭ ‬في‭ ‬المنامة،‭ ‬مهد‭ ‬الحركة‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬اغلاقه‭ ‬وتدمير‭ ‬النصب‭ ‬التذكاري‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتوسطه‭. ‬وافاد‭ ‬شهود‭ ‬ان‭ ‬دوريات‭ ‬أمنية‭ ‬كثيفة‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬الدوار‭ ‬امام‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬بعدما‭ ‬استبدلت‭ ‬السلطات‭ ‬تسميته‭ ‬القديمة‭ ‬ب‮»‬تقاطع‭ ‬الفاروق‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬يتوسط‭ ‬دوار‭ ‬اللؤلؤة‭ ‬الشهير‭ ‬قبل‭ ‬اغلاقه‭ ‬اثر‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬المملكة‭ ‬الخليجية‭ ‬الصغيرة‭ ‬نصب‭ ‬ضخم‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬ستة‭ ‬اعمدة‭ ‬تمثل‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭. ‬وقال‭ ‬بحرانيون‭ ‬معارضون‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬ان‭ ‬تغيير‭ ‬التسمية‭ ‬لا‭ ‬قيمة‭ ‬لها‭ ‬لزن‭ ‬المكان‭ ‬لايزال‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬ارضالبحرين‭ . ‬ومنذ‭ ‬قمع‭ ‬الحركة‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬التي‭ ‬قادتها‭ ‬الطائفة‭ ‬الشيعية‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬أحداث‭ ‬‮«‬الربيع‭ ‬العربي‮»‬‭ ‬للمطالبة‭ ‬بتعديلات‭ ‬دستورية،‭ ‬تشهد‭ ‬البحرين‭ ‬اضطرابات‭ ‬متقطعة‭. ‬وتركز‭ ‬المعارضة‭ ‬على‭ ‬الصلاحيات‭ ‬المطلقة‭ ‬للملك‭ ‬وتطالب‭ ‬بدستورية‭ ‬ملكية‭ ‬تخضع‭ ‬لانتخابات‭ ‬حرة‭ ‬،‭ ‬كماابدت‭ ‬المعارضة‭ ‬اعتراضها‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬عم‭ ‬الملك‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬رئيسا‭ ‬للوزراء‭ ‬لعدة‭ ‬عقود‭ . ‬وقالت‭ ‬البحرين‭ ‬ان‭ ‬سجلها‭ ‬نظيف‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬وانها‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬الاصلاحات‭ ‬لكنها‭ ‬ترفض‭ ‬الاستقواء‭ ‬بايران‭ . ‬وكثفت‭ ‬السلطات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية‭ ‬محاكمة‭ ‬وملاحقة‭ ‬معارضيها‭ ‬وخصوصا‭ ‬من‭ ‬الشيعة،‭ ‬ونفذت‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬أحكاما‭ ‬بالاعدام‭ ‬رميا‭ ‬بالرصاص‭ ‬بحق‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬الشيعة‭ ‬دينوا‭ ‬بقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬رجال‭ ‬أمن‭ ‬بينهم‭ ‬ضابط‭ ‬إماراتي‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2014،‭ ‬ماأدى‭ ‬الى‭ ‬قيام‭ ‬تظاهرات‭. ‬وصادق‭ ‬ملك‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬على‭ ‬تعديل‭ ‬دستوري‭ ‬يلغي‭ ‬حصر‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري‭ ‬بالجرائم‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬عسكريون،‭ ‬ويفتح‭ ‬الباب‭ ‬لمحاكمة‭ ‬مدنيين‭ ‬أمام‭ ‬المحاكم‭ ‬العسكرية،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الاثنين‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الرسمية‭. ‬

وفي‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2016،‭ ‬حل‭ ‬القضاء‭ ‬جمعية‭ ‬‮«‬الوفاق‮»‬‭ ‬المعارضة‭ ‬الشيعية،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬لها‭ ‬أكبر‭ ‬كتلة‭ ‬نيابية‭ ‬قبل‭ ‬استقالة‭ ‬نوابها‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2011،‭ ‬وحكم‭ ‬على‭ ‬زعيمها‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬سلمان‭ ‬بالسجن‭ ‬تسع‭ ‬سنوات‭ ‬بعدما‭ ‬دين‭ ‬بتهم‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬الترويج‭ ‬لتغيير‭ ‬النظام‭ ‬بالقوة‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬انتخفض‭ ‬العقوبة‭ ‬الى‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭. ‬وتفرض‭ ‬السلطات‭ ‬البحرينية‭ ‬قيودا‭ ‬صارمة‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬الاعلام‭ ‬الأجنبي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ورفضت‭ ‬تجديد‭ ‬تراخيص‭ ‬عمل‭ ‬مراسلين‭ ‬أجانب‭ ‬اتهمتهم‭ ‬السلطات‭ ‬بالانحياز‭ . ‬وفي‭ ‬السعودية‭ ‬قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الجزائية‭ ‬المتخصصة‭ ‬بالسجن‭ ‬13‭ ‬سنة‭ ‬لمتهم‭ ‬تواصل‭ ‬مع‭ ‬تنظيم‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الإرهابي،‭ ‬وأظهر‭ ‬ولائه‭ ‬لدولة‭ ‬معادية،‭ ‬وقيامه‭ ‬بسب‭ ‬وشتم‭ ‬المملكة‭ ‬ومذهب‭ ‬أهل‭ ‬السنة‭ ‬والجماعة،‭ ‬وشتمهلرجال‭ ‬الأمن‭ ‬ووصفهم‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يليق،‭ ‬وحيازته‭ ‬لمقاطع‭ ‬صور‭ ‬إباحية‭.‬

وأصدر‭ ‬ناظر‭ ‬القضية‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬حكمه‭ ‬الابتدائي‭ ‬بثبوت‭ ‬إدانة‭ ‬متهم‭ ‬‮«‬مواطن‮»‬بولائه‭ ‬لدولة‭ ‬إيران،‭ ‬وسبه‭ ‬وشتمه‭ ‬للمملكة‭ ‬ووصفه‭ ‬لها‭ ‬بالظلم‭ ‬والطغيان‭ ‬وسبه‭ ‬لمذهب‭ ‬أهل‭ ‬السنة‭ ‬والجماعة،‭ ‬وسبه‭ ‬وشتمه‭ ‬لرجال‭ ‬الأمنووصفهم‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يليق،‭ ‬وعدم‭ ‬احترامه‭ ‬لمجلس‭ ‬القضاء،‭ ‬وحيازته‭ ‬لمقاطع‭ ‬وصور‭ ‬إباحية،‭ ‬كما‭ ‬توجهت‭ ‬التهمة‭ ‬على‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بتواصله‭ ‬مع‭ ‬تنظيم‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الإرهابي‭ ‬عبر‭ ‬قناة‭ ‬المنار‭ ‬للعمل‭ ‬لديهم‭.‬

وقررت‭ ‬المحكمة‭ ‬تعزيره‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬ثلاث‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إيقافه‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬هذه‭ ‬القضية،‭ ‬ومصادرة‭ ‬الأجهزة‭ ‬المضبوطة‭ ‬بحوزته‭ ‬استناداً‭ ‬للمادة‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬ذات‭ ‬النظام،‭ ‬ومنعه‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬خارجالمملكة‭ ‬مدة‭ ‬مماثلة‭ ‬لسجنه‭ ‬بعد‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬السجن‭.‬