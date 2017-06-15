جرح عضو بارز في الكونغرس في اطلاق نار قرب واشنطن

واشنطن- مرسي أبو طوق
أوقع اطلاق نار في ملعب رياضي يرتاده أعضاء في الكونغرس الأميركي اربع إصابات في الاقل بينهم رئيس كتلة الحزب الجمهوري في مجلس النواب، بحسب ما أعلنت الشرطة ووسائل اعلام.وقالت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية إن مسلحا أطلق النار على سكاليس قرب موقع تدريب لرياضة البيسبول في ولاية فيرجينيا، ما أسفر عن إصابته في قدمه وإصابة مساعده في صدره بجروح. ونقلت الشبكة الإخبارية عن الشرطة المحلية قولها في تغريدة على موقع «تويتر» أنها تعتقد أنه «تم احتجاز المسلح»، فيما صرح السيناتور مايك لي للشبكة ذاتها بأن «المسلح قتل». وعبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن «حزنه الشديد» اثر اطلاق النار الذي أوقع جرحى بينهم رئيس كتلة نواب الحزب الجمهوري في مجلس النواب، الاربعاء قرب واشنطن. وقال ترامب في بيان «احزنتنا جدا المأساة. مواساتنا وصلواتنا نوجهها الى أعضاء الكونغرس وفرقهم وشرطة الكابيتول و(فرق) الاسعافات الاولية إضافة الى كل المتضررين».
وقالت شرطة الكسندريا الواقعة على بعد كيلومترات من العاصمة في فرجينيا انه تم توقيف مطلق النار.
واوضحت انه «تم نقل الضحايا الى المستشفيات». وروى مو بروكس العضو في الكونغرس لشبكة «سي ان ان» أن بين الجرحى ستيف سكاليز أحد مسؤولي الحزب الجمهوري في مجلس النواب مشيرا الى انه قدم له الاسعافات الاولية في المكان.
واوضح بروكس لقناة سي ان ان، «كنت في الملعب وسمعت صوت إطلاق نار، التفت ورايت بندقية في القاعدة الثالثة (..) سمعت صوت طلق ناري ثان فأدركت ان شخصاً يطلق النار. وفي الوقت ذاته سمعت ستيف سكاليز يصرخ. كان مصاباً (..) كان سلاحا نصف آلي وواصل (المسلح) اطلاق النار على العديد من الاشخاص».