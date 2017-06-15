جرح عضو بارز في الكونغرس في اطلاق نار قرب واشنطن

واشنطن‭-‬‭ ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬

‭ ‬أوقع‭ ‬اطلاق‭ ‬نار‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬رياضي‭ ‬يرتاده‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬الكونغرس‭ ‬الأميركي‭ ‬اربع‭ ‬إصابات‭ ‬في‭ ‬الاقل‭ ‬بينهم‭ ‬رئيس‭ ‬كتلة‭ ‬الحزب‭ ‬الجمهوري‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬ووسائل‭ ‬اعلام‭.‬وقالت‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬إن‭ ‬مسلحا‭ ‬أطلق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬سكاليس‭ ‬قرب‭ ‬موقع‭ ‬تدريب‭ ‬لرياضة‭ ‬البيسبول‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬فيرجينيا،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬إصابته‭ ‬في‭ ‬قدمه‭ ‬وإصابة‭ ‬مساعده‭ ‬في‭ ‬صدره‭ ‬بجروح‭. ‬ونقلت‭ ‬الشبكة‭ ‬الإخبارية‭ ‬عن‭ ‬الشرطة‭ ‬المحلية‭ ‬قولها‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭ ‬أنها‭ ‬تعتقد‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬احتجاز‭ ‬المسلح‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬صرح‭ ‬السيناتور‭ ‬مايك‭ ‬لي‭ ‬للشبكة‭ ‬ذاتها‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬المسلح‭ ‬قتل‮»‬‭. ‬وعبر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬عن‭ ‬‮«‬حزنه‭ ‬الشديد‮»‬‭ ‬اثر‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬الذي‭ ‬أوقع‭ ‬جرحى‭ ‬بينهم‭ ‬رئيس‭ ‬كتلة‭ ‬نواب‭ ‬الحزب‭ ‬الجمهوري‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬الاربعاء‭ ‬قرب‭ ‬واشنطن‭. ‬وقال‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬احزنتنا‭ ‬جدا‭ ‬المأساة‭. ‬مواساتنا‭ ‬وصلواتنا‭ ‬نوجهها‭ ‬الى‭ ‬أعضاء‭ ‬الكونغرس‭ ‬وفرقهم‭ ‬وشرطة‭ ‬الكابيتول‭ ‬و‭(‬فرق‭)‬‭ ‬الاسعافات‭ ‬الاولية‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬كل‭ ‬المتضررين‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬شرطة‭ ‬الكسندريا‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬في‭ ‬فرجينيا‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬توقيف‭ ‬مطلق‭ ‬النار‭.‬

واوضحت‭ ‬انه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬نقل‭ ‬الضحايا‭ ‬الى‭ ‬المستشفيات‮»‬‭. ‬وروى‭ ‬مو‭ ‬بروكس‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬الكونغرس‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬ان‭ ‬ان‮»‬‭ ‬أن‭ ‬بين‭ ‬الجرحى‭ ‬ستيف‭ ‬سكاليز‭ ‬أحد‭ ‬مسؤولي‭ ‬الحزب‭ ‬الجمهوري‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬قدم‭ ‬له‭ ‬الاسعافات‭ ‬الاولية‭ ‬في‭ ‬المكان‭.‬

واوضح‭ ‬بروكس‭ ‬لقناة‭ ‬سي‭ ‬ان‭ ‬ان،‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬وسمعت‭ ‬صوت‭ ‬إطلاق‭ ‬نار،‭ ‬التفت‭ ‬ورايت‭ ‬بندقية‭ ‬في‭ ‬القاعدة‭ ‬الثالثة‭ ‬‭(‬‭..‬‭)‬‭ ‬سمعت‭ ‬صوت‭ ‬طلق‭ ‬ناري‭ ‬ثان‭ ‬فأدركت‭ ‬ان‭ ‬شخصاً‭ ‬يطلق‭ ‬النار‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬سمعت‭ ‬ستيف‭ ‬سكاليز‭ ‬يصرخ‭. ‬كان‭ ‬مصاباً‭ ‬‭(‬‭..‬‭)‬‭ ‬كان‭ ‬سلاحا‭ ‬نصف‭ ‬آلي‭ ‬وواصل‭ ‬‭(‬المسلح‭)‬‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاشخاص‮»‬‭.‬