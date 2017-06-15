 الصِّحة تاجٌ فوق رؤوس النَّباتيين

زمان جديد

عبد الحق بن رحمون

‮ ‬أنا‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬تحسن،‭ ‬فليطمئن‭ ‬قلب‭ ‬من‭ ‬أحبهم‭ ‬ويحبونني‭ ‬من‭ ‬الأصفياء‭. ‬أحمد‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬عافيتي‭ ‬وشفائي‭. ‬ربما‭ ‬هي‭ ‬تجربة‭ ‬أفادتني‭ ‬كثيرا‭ ‬،‭ ‬قربتني‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نفسي،‭ ‬ومن‭ ‬روحي‭ ‬ومن‭ ‬نبضات‭ ‬شعري‭ ‬ووجداني،‭ ‬بصفاء‭ ‬السريرة،‭ ‬ومن‭ ‬أشياء‭ ‬أخرى‭ ‬محيطة‭ ‬بنا،‭ ‬أقصد‭ ‬العالم‭ ‬الواقعي،‭ ‬أما‭ ‬الافتراضي‭ ‬فآيل‭ ‬إلى‭ ‬زوال‭ ‬لا‭ ‬محالة‭. ‬وأردت‭ ‬أن‭ ‬أخبرك‭ ‬قارئي‭ ‬العزيز‭ ‬أنني‭ ‬كنت‭ ‬مريضا‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة،‭ ‬لأنني‭ ‬على‭ ‬الوفاء‭ ‬معك،‭ ‬ربّما‭ ‬صرت‭ ‬تعرفني،‭ ‬وتتابع‭ ‬شغبي،‭ ‬وصراحتي‭ ‬معك‭ ‬بكل‭ ‬التفاصيل‭ ‬والوضوح،‭ ‬لأنها‭ ‬عِشرةٌ‭ ‬لسنوات‭ ‬معك‭ ‬بعمود‭ ‬زمان‭ ‬جديد‭.‬

فترة‭ ‬المرض‭ ‬هاته‭ ‬أبعدتني‭ ‬قليلا‭ ‬عمّا‭ ‬يجري‭ ‬هنا‭ ‬وهناك،‭ ‬وأبعدتني‭ ‬عن‭ ‬صداع‭ ‬الرأس،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خلدت‭ ‬للراحة‭ ‬التامة،‭ ‬لكنها‭ ‬كانت‭ ‬لحظة،‭ ‬قرأت‭ ‬فيها‭ ‬أجمل‭ ‬الكتب‭ ‬التي‭ ‬كنت‭ ‬اقتنيتها‭ ‬منذ‭ ‬فترة،‭ ‬وقرأتها‭ ‬بكل‭ ‬محبة‭. ‬وفي‭ ‬فترة‭ ‬المرض‭ ‬أيضاً‭ ‬راجعت‭ ‬المفهوم‭ ‬العام‭ ‬للصداقة،‭ ‬ووجدت‭ ‬أنَّ‭ ‬كلمة‭ ‬الصُّحبة‭ ‬والأخوة‭ ‬أعمق‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬كلمة‭ ‬الصديق،‭ ‬وهي‭ ‬قناعة‭ ‬حتمية‭ ‬وصادقة‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬المعقول‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لنا‭ ‬5000‭ ‬صديق‭ ‬على‭ ‬الـ‭ ‬(فيس‭ ‬بوك)‭ . ‬أو‭ ‬يكون‭ ‬كل‭ ‬رواد‭ ‬المقهى‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬الأصدقاء،‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬الأصل‭ ‬من‭ ‬المعارف‭ ‬والزملاء‭ ‬والجيران،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬الجميل‭.‬

هي‭ ‬أيضا‭ ‬فترة‭ ‬جعلتني‭ ‬أتابع‭ ‬فيها‭ ‬حراك‭ ‬الريف،‭ ‬والمظاهرات‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬هنا‭ ‬وهناك،‭ ‬واختلاف‭ ‬الأراء‭ ‬والأفكار‭ ‬وتشتت‭ ‬المزايدات،‭ ‬ووفرة‭ ‬الاتهامات‭ ‬التي‭ ‬لاطائل‭ ‬منها،‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬من‭ ‬أوصلت‭ ‬مطالب‭ ‬حراك‭ ‬الريف‭ ‬بالحسيمة‭ ‬شمال‭ ‬المغرب‭ ‬إلى‭ ‬الباب‭ ‬المسدود،‭ ‬بعد‭ ‬حملة‭ ‬اعتقالات،‭ ‬فارتفع‭ ‬معها‭ ‬سقف‭ ‬المطالب‭ ‬وصارت‭ ‬المطالبة‭ ‬بإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬جميع‭ ‬المعتقلين،‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬انجاز‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المطالب‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬الحكومة‭ ‬المغربية،‭ ‬لرفع‭ ‬التهميش‭ ‬والحكرة‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬المناطق،‭ ‬وبالتالي‭ ‬صار‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬ينشر‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬المواقع‭ ‬لايصدق،‭ ‬تقرأ‭ ‬خبرا،‭ ‬هنا‭ ‬وتجد‭ ‬نقيضا‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الجهة‭ ‬الأخرى،‭ ‬مع‭ ‬صور‭ ‬مفبركة‭ ‬عبر‭ ‬الفوتوشوب،‭ ‬أما‭ ‬بعض‭ ‬المواقع‭ ‬الخبرية‭ ‬فهي‭ ‬صائمة‭ ‬ومنشغلة‭ ‬صفحاتها‭ ‬بفسحة‭ ‬رمضان،‭ ‬ناسية‭ ‬هموم‭ ‬الأغلبية‭ ‬الصامتة،‭ ‬لا‭ ‬تقدم‭ ‬ولا‭ ‬تؤخر‭ ‬المستجدات،‭ ‬ولا‭ ‬تكلف‭ ‬نفسها‭ ‬عناء‭ ‬البحث‭ ‬والاستفسار‭ ‬عن‭ ‬الخبر‭ ‬ومدى‭ ‬مصداقيته‭. ‬‮ ‬

‮ ‬اغتنمت الفترة‭ ‬التي‭ ‬عانيت‭ ‬منها‭ ‬مع‭ ‬المرض،‭ ‬وهي‭ ‬فترة‭ ‬كانت‭ ‬لأجل‭ ‬الراحة‭ ‬والنقاهة‭ ‬حيث‭ ‬تفرغت‭ ‬فيها‭ ‬للقراءة،‭ ‬وأهم‭ ‬كتاب‭ ‬قرأته،‭ ‬وأقرأه‭ ‬دائما‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬،لأنني‭ ‬أقرأه‭ ‬بقلبي‭ ‬ووجداني‭ . ‬إذ‭ ‬تبهرني‭ ‬القصص‭ ‬القرآنية،‭ ‬ولا‭ ‬أشبع‭ ‬من‭ ‬الوقوف‭ ‬في‭ ‬أحداثها‭ ‬المبهرة‭ . ‬كما‭ ‬قرأت‭ ‬سير‭ ‬الأنبياء‭ ‬والرسل‭ ‬والصحابة‭. ‬وفي‭ ‬إعادة‭ ‬قراءة‭ ‬هذه‭ ‬السير‭ ‬لمرات‭ ‬اندهشت،‭ ‬وانبهرت‭ ‬للمحن‭ ‬التي‭ ‬واجهتهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬نشر‭ ‬رسائلهم،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إصلاح‭ ‬الانسانية‭ ‬وإخراجها‭ ‬من‭ ‬الجهل‭ ‬والتخلف‭ ‬والأخذ‭ ‬بيدها‭ ‬نحو‭ ‬طريق‭ ‬الأنوار‭ ‬والهداية‭ ‬إلى‭ ‬الطريق‭ ‬المستقيم‭. ‬‮ ‬‭ ‬دائما‭ ‬أنا‭ ‬أؤكد‭ ‬أن‭ ‬ليس‭ ‬لي‭ ‬أصدقاء‭ ‬كثر،‭ ‬ولا‭ ‬أدعي‭ ‬ذلك،‭ ‬كما‭ ‬يزعم‭ ‬البعض،‭ ‬لي‭ ‬أصدقاء‭ ‬على‭ ‬قلتهم‭ ‬وهم‭ ‬رائعون‭. ‬لدينا‭ ‬أشياء‭ ‬مشتركة‭ ‬كثيرة،‭ ‬نتبادلها‭ ‬في‭ ‬الفن‭ ‬والشعر‭ ‬والأدب‭ ‬والحياة،‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬جميل،‭ ‬أحب‭ ‬الأصدقاء‭ ‬الذين‭ ‬لايميلون‭ ‬إلى‭ ‬الثرثرة،‭ ‬باعتبار‭ ‬أنا‭ ‬قليل‭ ‬الكلام،‭ ‬ولا‭ ‬أتكلم‭ ‬إلا‭ ‬قليلا،‭ ‬وأحب‭ ‬الأصدقاء‭ ‬الذين‭ ‬تجدهم‭ ‬وقت‭ ‬الشدائد‭ ‬وليس‭ ‬مثل‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬ذكرهم‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬آيات‭ ‬المنافقين‭. ‬وأحبُّ‭ ‬الأصدقاء‭ ‬إليَّ‭ ‬،‭ ‬لما‭ ‬أسمع‭ ‬من‭ ‬أحدهم‭ ‬كلمة‭ ‬عرفان‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬لي،‭ ‬أو‭ ‬أقرأ‭ ‬لأحدهم‭ ‬عملا‭ ‬أدبيا‭ ‬جميلا،‭ ‬أو‭ ‬أشاهد‭ ‬لوحة‭ ‬تبهر،‭ ‬أو‭ ‬مقالة‭ ‬أو‭ ‬رواية‭ ‬أو‭ ‬قصة،‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬تكون‭ ‬الصداقة‭ ‬ولو‭ ‬من‭ ‬بعيد‭ ‬،‭ ‬بعكس‭ ‬من‭ ‬تراه‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬يرشق‭ ‬منازل‭ ‬الناس‭ ‬بالحجارة‭ ‬للفت‭ ‬الانتباه،‭ ‬أو‭ ‬لمعاكسة‭ ‬الحياة‭ ‬الجميلة‭ ‬بالقبح‭.‬الذي‭ ‬فيه،‮ ‬‭ ‬وكم‭ ‬أسعد‭ ‬لما‭ ‬تأتيني‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬أو‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬صديق‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬بعيد‭ ‬،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬المسافات‭ ‬والجغرافيات،‭ ‬لكن‭ ‬حبل‭ ‬الود‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬دائما‭ ‬متواصل‭ ‬بالفعل‭ ‬والكلمة‭ ‬الطيبة‭.‬

‮ ‬حاولت‭ ‬أن‭ ‬أقوم‭ ‬بتغيير‭ ‬جذري‭ ‬في‭ ‬حياتي‭ ‬اليومية‭ ‬وذلك‭ ‬أولا،‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي،‭ ‬الذي‭ ‬اتبعته‭ ‬مؤخرا،‭ ‬إذ‭ ‬صرت‭ ‬كائنا‭ ‬نباتيا،‭ ‬لا‭ ‬أقترب‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬اللحوم‭ ‬والشحوم‭ ‬والدهنيات‭ ‬بتاتاً‭ . ‬إنه‭ ‬‮ ‬نظام‭ ‬غذائي‭ ‬صارم‭ ‬فرض‭ ‬علي‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬الطبيب،‭ ‬وهذا‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬جعلني‭ ‬أراجع‭ ‬أمورا‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬حياتي‭ ‬الشخصية‭ ‬ومعاملتي‭ ‬مع‭ ‬ترتيب‭ ‬الحياة‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬صرامة،‭ ‬مع‭ ‬تمارين‭ ‬رياضية‭ ‬يومية‭. ‬أما‭ ‬فكرة‭ ‬انخراطي‭ ‬بنادي‭ ‬النباتيين‭ ‬فكانت‭ ‬فكرة‭ ‬أسخر‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬السابق،‭ ‬أما‭ ‬الآن‭ ‬فصرت‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬دعاة‭ ‬النباتيين‭ ‬لهذا‭ ‬الأسلوب‭ ‬الذي‭ ‬اخترته‭ ‬عن‭ ‬قناعة،‭ ‬لأن‭ ‬الصحة‭ ‬هي‭ ‬تاج‭ ‬فوق‭ ‬رؤوس‭ ‬الأصحاء،‭ ‬والنصائح‭ ‬الطبية‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬قبل‭ ‬تناول‭ ‬الدواء‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬نصيحة‭ ‬إليك‭ ‬عزيزي‭ ‬القارئ‭ ‬أوجهها‭ ‬لك‭ ‬ابتعد‭ ‬ما‭ ‬استطعت‭ ‬عن‭ ‬اللحوم‭ ‬وكل‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬حيواني‭ ‬لها‭ ‬صلة‭ ‬بالشحوم‭ ‬والدهون‭.‬