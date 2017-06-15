 الصِّحة تاجٌ فوق رؤوس النَّباتيين

زمان جديد
عبد الحق بن رحمون
أنا الآن في تحسن، فليطمئن قلب من أحبهم ويحبونني من الأصفياء. أحمد الله على عافيتي وشفائي. ربما هي تجربة أفادتني كثيرا ، قربتني أكثر من نفسي، ومن روحي ومن نبضات شعري ووجداني، بصفاء السريرة، ومن أشياء أخرى محيطة بنا، أقصد العالم الواقعي، أما الافتراضي فآيل إلى زوال لا محالة. وأردت أن أخبرك قارئي العزيز أنني كنت مريضا خلال هذه الفترة، لأنني على الوفاء معك، ربّما صرت تعرفني، وتتابع شغبي، وصراحتي معك بكل التفاصيل والوضوح، لأنها عِشرةٌ لسنوات معك بعمود زمان جديد.
فترة المرض هاته أبعدتني قليلا عمّا يجري هنا وهناك، وأبعدتني عن صداع الرأس، بعد أن خلدت للراحة التامة، لكنها كانت لحظة، قرأت فيها أجمل الكتب التي كنت اقتنيتها منذ فترة، وقرأتها بكل محبة. وفي فترة المرض أيضاً راجعت المفهوم العام للصداقة، ووجدت أنَّ كلمة الصُّحبة والأخوة أعمق بكثير من كلمة الصديق، وهي قناعة حتمية وصادقة ليس من المعقول أن يكون لنا 5000 صديق على الـ (فيس بوك) . أو يكون كل رواد المقهى هم من الأصدقاء، هم في الأصل من المعارف والزملاء والجيران، وهذا هو الجميل.
هي أيضا فترة جعلتني أتابع فيها حراك الريف، والمظاهرات التي تنظم هنا وهناك، واختلاف الأراء والأفكار وتشتت المزايدات، ووفرة الاتهامات التي لاطائل منها، هي في الحقيقة من أوصلت مطالب حراك الريف بالحسيمة شمال المغرب إلى الباب المسدود، بعد حملة اعتقالات، فارتفع معها سقف المطالب وصارت المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين، في انتظار انجاز حزمة من هذه المطالب من طرف الحكومة المغربية، لرفع التهميش والحكرة عن هذه المناطق، وبالتالي صار كل ما ينشر على بعض المواقع لايصدق، تقرأ خبرا، هنا وتجد نقيضا له في الجهة الأخرى، مع صور مفبركة عبر الفوتوشوب، أما بعض المواقع الخبرية فهي صائمة ومنشغلة صفحاتها بفسحة رمضان، ناسية هموم الأغلبية الصامتة، لا تقدم ولا تؤخر المستجدات، ولا تكلف نفسها عناء البحث والاستفسار عن الخبر ومدى مصداقيته.
اغتنمت الفترة التي عانيت منها مع المرض، وهي فترة كانت لأجل الراحة والنقاهة حيث تفرغت فيها للقراءة، وأهم كتاب قرأته، وأقرأه دائما القرآن الكريم ،لأنني أقرأه بقلبي ووجداني . إذ تبهرني القصص القرآنية، ولا أشبع من الوقوف في أحداثها المبهرة . كما قرأت سير الأنبياء والرسل والصحابة. وفي إعادة قراءة هذه السير لمرات اندهشت، وانبهرت للمحن التي واجهتهم من أجل نشر رسائلهم، من أجل إصلاح الانسانية وإخراجها من الجهل والتخلف والأخذ بيدها نحو طريق الأنوار والهداية إلى الطريق المستقيم. دائما أنا أؤكد أن ليس لي أصدقاء كثر، ولا أدعي ذلك، كما يزعم البعض، لي أصدقاء على قلتهم وهم رائعون. لدينا أشياء مشتركة كثيرة، نتبادلها في الفن والشعر والأدب والحياة، وفي كل ما هو جميل، أحب الأصدقاء الذين لايميلون إلى الثرثرة، باعتبار أنا قليل الكلام، ولا أتكلم إلا قليلا، وأحب الأصدقاء الذين تجدهم وقت الشدائد وليس مثل أولئك الذين ذكرهم الله في آيات المنافقين. وأحبُّ الأصدقاء إليَّ ، لما أسمع من أحدهم كلمة عرفان عن عمل لي، أو أقرأ لأحدهم عملا أدبيا جميلا، أو أشاهد لوحة تبهر، أو مقالة أو رواية أو قصة، ومن هنا تكون الصداقة ولو من بعيد ، بعكس من تراه كل يوم يرشق منازل الناس بالحجارة للفت الانتباه، أو لمعاكسة الحياة الجميلة بالقبح.الذي فيه، وكم أسعد لما تأتيني مكالمة هاتفية أو رسالة من صديق من مكان بعيد ، بالرغم من بعد المسافات والجغرافيات، لكن حبل الود والعمل المشترك دائما متواصل بالفعل والكلمة الطيبة.
حاولت أن أقوم بتغيير جذري في حياتي اليومية وذلك أولا، على مستوى النظام الغذائي، الذي اتبعته مؤخرا، إذ صرت كائنا نباتيا، لا أقترب من كل اللحوم والشحوم والدهنيات بتاتاً . إنه نظام غذائي صارم فرض علي من طرف الطبيب، وهذا النظام الغذائي جعلني أراجع أمورا كثيرة في حياتي الشخصية ومعاملتي مع ترتيب الحياة التي تحتاج إلى صرامة، مع تمارين رياضية يومية. أما فكرة انخراطي بنادي النباتيين فكانت فكرة أسخر منها في السابق، أما الآن فصرت أحد أعضاء دعاة النباتيين لهذا الأسلوب الذي اخترته عن قناعة، لأن الصحة هي تاج فوق رؤوس الأصحاء، والنصائح الطبية هي في المقام الأول قبل تناول الدواء ، وهي نصيحة إليك عزيزي القارئ أوجهها لك ابتعد ما استطعت عن اللحوم وكل المواد الغذائية من أصل حيواني لها صلة بالشحوم والدهون.