قتلى في حريق كبير يلتهم برجاً سكنياً بلندن

حادث‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬وقسم‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬قفزوا‭ ‬من‭ ‬الطابق‭ ‬العشرين

لندن‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬‭-‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب

أسفر‭ ‬الحريق‭ ‬الذي‭ ‬اندلع‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الاربعاء‭ ‬في‭ ‬برج‭ ‬سكني‭ ‬مرتفع‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬لندن‭ ‬عن‭ ‬12‭ ‬قتيلاً‭ ‬قتلى‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬و50‭ ‬جريحا‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬عدة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬المفقودين‭. ‬وتوجهت‭ ‬فورا‭ ‬عشرون‭ ‬سيارة‭ ‬اسعاف‭ ‬وتتابعت‭ ‬فرق‭ ‬الانقاذ‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬انحاء‭ ‬لندنلمواجهة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬نادر‭ ‬الحصول‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭.‬

وقال‭ ‬ستيوارت‭ ‬كوندي‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬شرطة‭ ‬العاصمة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬يمكنني‭ ‬أن‭ ‬اؤكد‭ ‬مصرع‭ ‬ستة‭ ‬أشخاص‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬لكن‭ ‬الحصيلة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ترتفع‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬البحث‭ ‬المعقدة‭ ‬التي‭ ‬ستستمر‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭ ‬بينما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬المفقودين‭.‬

ورى‭ ‬ناجون‭ ‬انهم‭ ‬شاهدوا‭ ‬سكانا‭ ‬يقفزون‭ ‬من‭ ‬البرج‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬النيران‭ ‬التي‭ ‬التهمت‭ ‬هذا‭ ‬المبنى‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬شقة‭ ‬موزعة‭ ‬على‭ ‬24‭ ‬طابقا‭.‬

وقال‭ ‬شهود‭ ‬آخرون‭ ‬انهم‭ ‬رأوا‭ ‬بعض‭ ‬الاهالي‭ ‬يلقون‭ ‬باولادهم‭ ‬من‭ ‬النوافذ‭ ‬لانقاذهم‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬امتدت‭ ‬النيران‭ ‬بسرعة‭ ‬فائقة‭.‬

وحاصرت‭ ‬ألسنة‭ ‬النار‭ ‬البرج‭ ‬وأضاءت‭ ‬سماء‭ ‬غرب‭ ‬لندن‭ ‬قبيل‭ ‬الفجر‭ ‬وتصاعد‭ ‬دخان‭ ‬كثيف‭ ‬أسود‭.‬

وشوهدت‭ ‬قطع‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الركام‭ ‬تتساقط‭ ‬من‭ ‬برج‭ ‬غرينفيل‭ ‬تاور،‭ ‬المبنى‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬بناؤه‭ ‬لسبعينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تسكنها‭ ‬طبقة‭ ‬عمالية‭ ‬والواقعة‭ ‬شمال‭ ‬حي‭ ‬كنسينغتون،‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬حي‭ ‬نوتينغ‭ ‬هيل‭ ‬الراقي‭.‬

وقال‭ ‬شهود‭ ‬إنهم‭ ‬سمعوا‭ ‬صراخا‭ ‬من‭ ‬الطوابق‭ ‬العليا‭ ‬للبرج،‭ ‬فيما‭ ‬تصاعدت‭ ‬ألسنة‭ ‬الحريق‭ ‬ليلا‭ ‬وشوهد‭ ‬أحدهم‭ ‬يلوح‭ ‬بقماش‭ ‬أبيض‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬النوافذ‭ ‬العليا‭.‬

وقال‭ ‬شاهد‭ ‬يدعى‭ ‬دانيال‭ ‬لاذاعة‭ ‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬لندن‭ ‬كانوا‭ ‬محاصرين‭ ‬لم‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬النزول‭ ‬خصوصا‭ ‬من‭ ‬الطابق‭ ‬الاعلى‭… ‬احترق‭ ‬أشخاص‭ ‬وأضاف‭ ‬شاهدت‭ ‬ذلك‭ ‬بعيني،‭ ‬ورأيت‭ ‬اشخاصا‭ ‬يقفزون

وبحلول‭ ‬الصباح،‭ ‬كان‭ ‬معظم‭ ‬المبنى‭ ‬هيكلا‭ ‬متفحما‭. ‬وتصاعد‭ ‬دخان‭ ‬أسود‭ ‬في‭ ‬السماء،‭ ‬فيما‭ ‬استخدم‭ ‬رجال‭ ‬الاطفاء‭ ‬خراطيم‭ ‬المياه‭ ‬لاطفاء‭ ‬النيران‭ ‬في‭ ‬الطبقات‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬امكانهم‭ ‬الوصول‭ ‬اليها‭ ‬من‭ ‬الارض‭.‬

وكانت‭ ‬عائلات‭ ‬مذعورة‭ ‬تحاول‭ ‬الاتصال‭ ‬بأقارب‭ ‬خشية‭ ‬ان‭ ‬يكونوا‭ ‬محاصرين‭ ‬داخل‭ ‬البرج،‭ ‬وطلبت‭ ‬الشرطة‭ ‬منها‭ ‬التوجه‭ ‬الى‭ ‬مطعم‭ ‬مجاور‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬بعض‭ ‬الجرحى‭ ‬يتلقون‭ ‬الاسعافات‭.‬

وقال‭ ‬جهاز‭ ‬الاطفاء‭ ‬ان‭ ‬40‭ ‬عربة‭ ‬إطفاء‭ ‬و200‭ ‬رجل‭ ‬إطفاء‭ ‬هرعوا‭ ‬لإخماد‭ ‬الحريق‭ ‬في‭ ‬غرينفيل‭ ‬تاور‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬120‭ ‬شقة‭.‬

وقالت‭ ‬أجهزة‭ ‬الاسعاف‭ ‬انها‭ ‬ارسلت‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬سيارة‭ ‬اسعاف‭ ‬الى‭ ‬مكان‭ ‬الكارثة‭.‬

وقال‭ ‬رجال‭ ‬الاطفاء‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬إنهم‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬إجلاء‭ ‬سكان‭ ‬المبنى‭ ‬حتى‭ ‬الطابق‭ ‬ال11‭.‬

وتقوم‭ ‬الشرطة‭ ‬ايضا‭ ‬بإخلاء‭ ‬المباني‭ ‬المجاورة‭ ‬خشية‭ ‬من‭ ‬الركام‭ ‬المتساقط،‭ ‬كما‭ ‬اغلقت‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الطريق‭ ‬السريع‭ ‬إيه40‭ ‬المزدحم‭ ‬عادة‭ ‬ويؤدي‭ ‬الى‭ ‬لندن‭.‬

وأغلق‭ ‬خط‭ ‬من‭ ‬مترو‭ ‬لندن‭ ‬يمر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬قرب‭ ‬محطة‭ ‬لاتيمر‭ ‬رود‭.‬

وقال‭ ‬مساعد‭ ‬مفوض‭ ‬جهاز‭ ‬الاطفاء‭ ‬دان‭ ‬دالي‭ ‬يبذل‭ ‬رجال‭ ‬الإطفاء‭ ‬المزودون‭ ‬بأجهزة‭ ‬تنفس‭ ‬أقصى‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬بالغة‭ ‬الصعوبة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الحريق‭ ‬‭. ‬واضاف‭ ‬‭ ‬هذا‭ ‬حادث‭ ‬كبير‭ ‬وخطير‭ ‬جدا‭ ‬وقد‭ ‬نشرنا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الموارد‭ ‬والاجهزة‭ ‬المختصة‭ ‬‭.‬

وكتب‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬لندن‭ ‬صادق‭ ‬خان‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‭ ‬حادث‭ ‬خطير‭ ‬‭.‬

وقال‭ ‬الكاتب‭ ‬والممثل‭ ‬تيم‭ ‬دواني‭ ‬الذي‭ ‬يقيم‭ ‬في‭ ‬الجوار‭ ‬‭ ‬الامر‭ ‬مروع‭. ‬النيران‭ ‬تلتهم‭ ‬المبنى‭ ‬بكامله‭. ‬لقد‭ ‬دمر‭. ‬انهياره‭ ‬مسألة‭ ‬وقت‭ ‬‭.‬

وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬انها‭ ‬استدعيت‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬01:16‭ ‬صباحا‭ ‬00‭ ‬16‭ ‬ت‭ ‬غ‭ ‬اثر‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬حريق‭ ‬ضخم‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬سكني‭ ‬في‭ ‬لانكستر‭ ‬ويست‭ ‬استايت‭ ‬‭.‬

وتم‭ ‬بناء‭ ‬البرج‭ ‬عام‭ ‬1974‭.‬

وحذر‭ ‬سكان‭ ‬المبنى‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬اندلاع‭ ‬حريق‭ ‬بسبب‭ ‬تراكم‭ ‬النفايات‭ ‬اثناء‭ ‬اعمال‭ ‬ترميم‭.‬

وكتبت‭ ‬جمعية‭ ‬‭ ‬غرينفيل‭ ‬اكشون‭ ‬غروب‭ ‬‭ ‬على‭ ‬مدونة‭ ‬تقول‭ ‬‭ ‬المسألة‭ ‬مثيرة‭ ‬للقلق‭ ‬إذ‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬سوى‭ ‬مدخل‭ ‬ومخرج‭ ‬واحد‭ ‬لبرج‭ ‬غرينفيل‭ ‬خلال‭ ‬أعمال‭ ‬الترميم‭ ‬‭.‬

واضافت‭ ‬‭ ‬إن‭ ‬مخاطر‭ ‬اندلاع‭ ‬حريق‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬الممر‭ ‬مخيفة‭ ‬ويمكن‭ ‬ان‭ ‬يعلق‭ ‬الاهالي‭ ‬داخل‭ ‬المبنى‭ ‬ولا‭ ‬مخرج‭ ‬امامهم‭ ‬‭.‬

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