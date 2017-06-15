قتلى في حريق كبير يلتهم برجاً سكنياً بلندن

حادث غير مسبوق في بريطانيا وقسم من الضحايا قفزوا من الطابق العشرين
لندن- الزمان -أ ف ب
أسفر الحريق الذي اندلع ليل الثلاثاء الاربعاء في برج سكني مرتفع في غرب لندن عن 12 قتيلاً قتلى على الاقل و50 جريحا فيما لا يزال عدة أشخاص في عداد المفقودين. وتوجهت فورا عشرون سيارة اسعاف وتتابعت فرق الانقاذ من كل انحاء لندنلمواجهة هذا الحدث نادر الحصول في العاصمة البريطانية.
وقال ستيوارت كوندي المسؤول في شرطة العاصمة في بيان يمكنني أن اؤكد مصرع ستة أشخاص حتى الان لكن الحصيلة يمكن أن ترتفع خلال عملية البحث المعقدة التي ستستمر عدة أيام بينما لا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين.
ورى ناجون انهم شاهدوا سكانا يقفزون من البرج هربا من النيران التي التهمت هذا المبنى المؤلف من 120 شقة موزعة على 24 طابقا.
وقال شهود آخرون انهم رأوا بعض الاهالي يلقون باولادهم من النوافذ لانقاذهم في حين امتدت النيران بسرعة فائقة.
وحاصرت ألسنة النار البرج وأضاءت سماء غرب لندن قبيل الفجر وتصاعد دخان كثيف أسود.
وشوهدت قطع كبيرة من الركام تتساقط من برج غرينفيل تاور، المبنى الذي يعود بناؤه لسبعينات القرن الماضي في المنطقة التي تسكنها طبقة عمالية والواقعة شمال حي كنسينغتون، على مسافة قريبة من حي نوتينغ هيل الراقي.
وقال شهود إنهم سمعوا صراخا من الطوابق العليا للبرج، فيما تصاعدت ألسنة الحريق ليلا وشوهد أحدهم يلوح بقماش أبيض من إحدى النوافذ العليا.
وقال شاهد يدعى دانيال لاذاعة بي بي سي لندن كانوا محاصرين لم يتمكنوا من النزول خصوصا من الطابق الاعلى… احترق أشخاص وأضاف شاهدت ذلك بعيني، ورأيت اشخاصا يقفزون
وبحلول الصباح، كان معظم المبنى هيكلا متفحما. وتصاعد دخان أسود في السماء، فيما استخدم رجال الاطفاء خراطيم المياه لاطفاء النيران في الطبقات التي كان في امكانهم الوصول اليها من الارض.
وكانت عائلات مذعورة تحاول الاتصال بأقارب خشية ان يكونوا محاصرين داخل البرج، وطلبت الشرطة منها التوجه الى مطعم مجاور حيث كان بعض الجرحى يتلقون الاسعافات.
وقال جهاز الاطفاء ان 40 عربة إطفاء و200 رجل إطفاء هرعوا لإخماد الحريق في غرينفيل تاور الذي يضم 120 شقة.
وقالت أجهزة الاسعاف انها ارسلت اكثر من 20 سيارة اسعاف الى مكان الكارثة.
وقال رجال الاطفاء في الموقع إنهم تمكنوا من إجلاء سكان المبنى حتى الطابق ال11.
وتقوم الشرطة ايضا بإخلاء المباني المجاورة خشية من الركام المتساقط، كما اغلقت جزءا من الطريق السريع إيه40 المزدحم عادة ويؤدي الى لندن.
وأغلق خط من مترو لندن يمر في المنطقة قرب محطة لاتيمر رود.
وقال مساعد مفوض جهاز الاطفاء دان دالي يبذل رجال الإطفاء المزودون بأجهزة تنفس أقصى الجهود في ظروف بالغة الصعوبة من أجل السيطرة على هذا الحريق . واضاف هذا حادث كبير وخطير جدا وقد نشرنا العديد من الموارد والاجهزة المختصة .
وكتب رئيس بلدية لندن صادق خان على تويتر حادث خطير .
وقال الكاتب والممثل تيم دواني الذي يقيم في الجوار الامر مروع. النيران تلتهم المبنى بكامله. لقد دمر. انهياره مسألة وقت .
وقالت الشرطة في بيان انها استدعيت في الساعة 01:16 صباحا 00 16 ت غ اثر تقارير عن حريق ضخم في مبنى سكني في لانكستر ويست استايت .
وتم بناء البرج عام 1974.
وحذر سكان المبنى قبل عام من خطر اندلاع حريق بسبب تراكم النفايات اثناء اعمال ترميم.
وكتبت جمعية غرينفيل اكشون غروب على مدونة تقول المسألة مثيرة للقلق إذ ليس هناك سوى مدخل ومخرج واحد لبرج غرينفيل خلال أعمال الترميم .
واضافت إن مخاطر اندلاع حريق في المنطقة المشتركة في الممر مخيفة ويمكن ان يعلق الاهالي داخل المبنى ولا مخرج امامهم .