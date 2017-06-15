ناجون من حريق لندن يروون ليلة من الرعب وعيونهم مليئة بالدموع على المفقودين

‮ ‬المبنى‭ ‬كاد‭ ‬يحترق‭ ‬قبل‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الحمولة‭ ‬الزائدة‭ ‬للكهرباء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬معالجة‭ ‬الخلل‮ ‬

لندن‭ ‬–‭ ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭ ‬روت‭ ‬حنان‭ ‬الوهابي‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬الاربعاء‭ ‬دون‭ ‬أخبار‭ ‬عن‭ ‬شقيقها‭ ‬وأسرته‭ ‬المرة‭ ‬الاخيرة‭ ‬التي‭ ‬رأيتهم‭ ‬فيها‭ ‬كانوا‭ ‬يلوحون‭ ‬بأيديهم‭ ‬من‭ ‬النافذة‭ ‬بعد‭ ‬اندلاع‭ ‬حريق‭ ‬ضخم‭ ‬في‭ ‬البرج‭ ‬السكني‭ ‬الذي‭ ‬يقيمون‭ ‬فيه‭.‬

استيقظت‭ ‬حنان‭ ‬39‭ ‬عاما‭ ‬التي‭ ‬تقيم‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التاسع‭ ‬بسبب‭ ‬الدخان‭ ‬قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬01:00‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭. ‬وروت‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬لقد‭ ‬رأيت‭ ‬الرماد‭ ‬يدخل‭ ‬من‭ ‬نافذة‭ ‬غرفة‭ ‬الجلوس‭ ‬التي‭ ‬بقيت‭ ‬مفتوحة‭. ‬نظرت‭ ‬الى‭ ‬الخارج‭ ‬ورأيت‭ ‬ألسنة‭ ‬النار‭ ‬تصعد‭ ‬حتى‭ ‬النافذة‭ ‬فأغلقتهابسرعة‭ ‬وخرجت‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬وابنهما‭ ‬البالغ‭ ‬16‭ ‬عاما،‭ ‬وابنتهما‭ ‬8‭ ‬سنوات‭. ‬ولجأت‭ ‬حنان‭ ‬المحجبة‭ ‬والتي‭ ‬التفت‭ ‬ببطانية‭ ‬فوق‭ ‬لباس‭ ‬نومها‭ ‬مع‭ ‬أسرتها‭ ‬الى‭ ‬قاعة‭ ‬وضعتها‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬تصرف‭ ‬الناجين‭ ‬من‭ ‬الحريق‭.‬

إلا‭ ‬أنها‭ ‬تشعر‭ ‬بالقلق‭ ‬الشديد‭ ‬حول‭ ‬شقيقها‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬الوهابي‭ ‬وزوجته‭ ‬فوزية‭ ‬وابنائهما‭ ‬المقيمين‭ ‬منذ‭ ‬16‭ ‬عاما‭ ‬تقريبا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ال21‭ ‬من‭ ‬البرج‭ ‬الذي‭ ‬شيد‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1974‭.‬

قالت‭ ‬حنان‭ ‬اتصلت‭ ‬بشقيقي‭ ‬فور‭ ‬خروجي‭ ‬للسؤال‭ ‬عنهم‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬الحريق‭ ‬قد‭ ‬بلغ‭ ‬أعالي‭ ‬المبنى‭ ‬بعد‭ ‬وقال‭ ‬لي‭ ‬انهم‭ ‬سينزلون‭. ‬لكننا‭ ‬اتصلنا‭ ‬ببعضنا‭ ‬مجددا‭ ‬وقال‭ ‬لي‭ ‬ان‭ ‬الدخان‭ ‬كان‭ ‬كثيفا‭ ‬جدا‭ .‬

وأضافت‭ ‬بأسى‭ ‬المرة‭ ‬الاخيرة‭ ‬التي‭ ‬رأيتهم‭ ‬فيها‭ ‬كان‭ ‬يلوح‭ ‬بيديه‭ ‬من‭ ‬النافذة‭ ‬مع‭ ‬زوجته‭ ‬وابنائهما‭. ‬ثم‭ ‬اتصلت‭ ‬بعدها‭ ‬بزوجته‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬يتكلم‭ ‬مع‭ ‬رجال‭ ‬الاطفاء‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬02:00‭ ‬فجرا‭ ‬ولا‭ ‬خبر‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭. ‬الخط‭ ‬مقطوع‭ . ‬اعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬سقوط‭ ‬ستة‭ ‬قتلى‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬في‭ ‬الحريق‭ ‬كما‭ ‬أشارت‭ ‬أجهزة‭ ‬الإسعاف‭ ‬إلى‭ ‬اصابة‭ ‬50‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬ووصفت‭ ‬خديجة‭ ‬ميلر‭ ‬المقيمة‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬مجاور‭ ‬ما‭ ‬قالت‭ ‬انه‭ ‬مشهد‭ ‬رعب‭ .‬

وقالت‭ ‬خديجة‭ ‬وهي‭ ‬تلف‭ ‬نفسها‭ ‬ببطانية‭ ‬وتجلس‭ ‬على‭ ‬الرصيف‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬سمعت‭ ‬صراخا‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬جانب‭ ‬ورأيت‭ ‬أناسا‭ ‬يقفزون‭ ‬من‭ ‬النوافذ‭. ‬النار‭ ‬كانت‭ ‬تشتعل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬البرج‭ . ‬وأضافت‭ ‬أخرجونا‭ ‬ولا‭ ‬يسمح‭ ‬لنا‭ ‬بالعودة‭ ‬الى‭ ‬منزلنا‭ ‬تحسبا‭ ‬من‭ ‬انهيار‭ ‬المبنى‭ .‬

وتابعت‭ ‬كل‭ ‬الشرطيين‭ ‬كانوا‭ ‬يصرخون‭ ‬لنا‭ ‬بالخروج‭ ‬والاجلاء‭ ‬كان‭ ‬بصراحة‭ ‬اسوأ‭ ‬ما‭ ‬عرفته‭ ‬في‭ ‬حياتي‭ ‬،‭ ‬وأعربت‭ ‬عن‭ ‬القلق‭ ‬لمصير‭ ‬جيرانها‭ ‬فالناس‭ ‬على‭ ‬علاقة‭ ‬وثيقة‭ ‬مع‭ ‬بعضهم‭ ‬في‭ ‬الحي‭ ‬وقالت‭ ‬لا‭ ‬اعتقد‭ ‬ان‭ ‬حينا‭ ‬سيعود‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬ابدا‭ . ‬روى‭ ‬شهود‭ ‬آخرون‭ ‬لوكالة‭ ‬برس‭ ‬اسوسييشن‭ ‬البريطانية‭ ‬انهم‭ ‬رأوا‭ ‬أهالي‭ ‬يلقون‭ ‬باولادهم‭ ‬من‭ ‬النوافذ‭ ‬الى‭ ‬مارة‭ ‬تحت‭ ‬لانقاذهم‭ ‬من‭ ‬الحريق‭.‬

وقالت‭ ‬آدي‭ ‬اتسو‭ ‬‭(‬32‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬التي‭ ‬ارتدت‭ ‬معطفا‭ ‬فوق‭ ‬لباس‭ ‬النوم‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬اجلاؤها‭ ‬من‭ ‬مبنى‭ ‬مجاور‭ ‬وانها‭ ‬سمعت‭ ‬سكان‭ ‬البرج‭ ‬المشتعل‭ ‬وهم‭ ‬يطلبون‭ ‬النجدة‭ ‬ورأت‭ ‬الدخان‭ ‬والنار‭ ‬تلتهم‭ ‬المبنى‭. ‬وقالت‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬مروع‭ ‬جدا‭. ‬لقد‭ ‬رأيناهم‭ ‬وهم‭ ‬يموتون‭. ‬كيف‭ ‬ننسى‭ ‬ذلك؟‭ ‬وقالت‭ ‬حنان‭ ‬الوهابي‭ ‬أنه‭ ‬جرى‭ ‬ترميم‭ ‬البرج‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬خصوصا‭ ‬النوافذ‭ ‬ونظام‭ ‬التدفئة‭ ‬المركزية‭. ‬وأضافت‭ ‬أخشى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المواد‭ ‬المستخدمة‭ ‬زادت‭ ‬الوضع‭ ‬سوءا‭ ‬،‭ ‬واشارت‭ ‬الى‭ ‬حلقها‭ ‬قائلة‭ ‬الدخان‭ ‬مؤلم،‭ ‬لا‭ ‬زلت‭ ‬أشعر‭ ‬بالوجع‭ .‬

قال‭ ‬صلاح‭ ‬الشبويني45‭ ‬عاما‭ ‬الذي‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬المبنى‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬رائحة‭ ‬بلاستيك‭ ‬محترق‭ ‬انتشرت‭ ‬في‭ ‬الهواء‭. ‬وحول‭ ‬ترميم‭ ‬المبنى‭ ‬اشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المواد‭ ‬المستخدمة‭ ‬كان‭ ‬تبدو‭ ‬وكأنها‭ ‬من‭ ‬المعدن‭ ‬واعتقدت‭ ‬انهم‭ ‬قاموا‭ ‬بعمل‭ ‬جيد،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬تبين‭ ‬انه‭ ‬منالبلاستيك‭ . ‬وأكد‭ ‬انه‭ ‬رأى‭ ‬ايضا‭ ‬طفلا‭ ‬يقفز‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬النوافذ‭. ‬الحريق‭ ‬الحريق‭.‬

أما‭ ‬ادي55‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬فكان‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬عندما‭ ‬دوى‭ ‬انذار‭ ‬الحريق‭ ‬لدى‭ ‬جيرانه‭ ‬وقال‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬اعتقدت‭ ‬انهم‭ ‬كانوا‭ ‬يطبخون‭ .‬

لكنه‭ ‬وعندما‭ ‬سمع‭ ‬صراخا‭ ‬الحريق,‭ ‬الحريق,‭ ‬فتح‭ ‬الباب‭ ‬فاندفع‭ ‬الدخان‭ ‬الى‭ ‬داخل‭ ‬الشقة‭. ‬ويقول‭ ‬اتصل‭ ‬بي‭ ‬جاري‭ ‬من‭ ‬الخامس‭ ‬ليقول‭ ‬لي‭ ‬ان‭ ‬علي‭ ‬الخروج‭. ‬فقمت‭ ‬بلف‭ ‬منشفة‭ ‬حول‭ ‬رأسي‭ ‬ونزلت‭ ‬السلالم‭ ‬وبحثت‭ ‬عن‭ ‬مخرج‭ ‬الطوارئ‭ .‬

ومضى‭ ‬يقول‭ ‬لم‭ ‬أعثر‭ ‬‭(‬على‭ ‬المخرج‭)‬‭ ‬لكن‭ ‬رجل‭ ‬اطفاء‭ ‬اصطحبني‭ ‬الى‭ ‬الخارج‭. ‬لو‭ ‬بقيت‭ ‬خمس‭ ‬ثوان‭ ‬بعد‭ ‬لكان‭ ‬قضي‭ ‬علي‭ ‬فالرؤية‭ ‬كانت‭ ‬مستحيلة‭ .‬

وقال‭ ‬ادي‭ ‬إنه‭ ‬بالامتنان‭ ‬لنجاته‭ ‬لكنه‭ ‬غاضب‭ ‬ايضا،‭ ‬فقد‭ ‬كتب‭ ‬على‭ ‬مدونة‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬ان‭ ‬الامر‭ ‬سيتطلب‭ ‬حريقا‭ ‬كارثيا‭ ‬حتى‭ ‬يتحمل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الاشخاص‭ ‬المسؤولية‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬المبنى‭.‬

وكتب‭ ‬على‭ ‬مدونته‭ ‬ان‭ ‬حمولة‭ ‬زائدة‭ ‬على‭ ‬الشبكة‭ ‬الكهربائية‭ ‬كادت‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬الى‭ ‬موتنا‭ ‬حرقا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2013‭.‬

وروى‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ ‬‭(‬50‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬احد‭ ‬سكان‭ ‬البرج‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬سيسافر‭ ‬الاربعاء‭ ‬الى‭ ‬السعودية‭ ‬لاداء‭ ‬العمرة‭ ‬وقال‭ ‬انا‭ ‬بخير‭ ‬لكنني‭ ‬فقدت‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬أملك،‭ ‬لا‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬ولا‭ ‬مسكن‭ .‬