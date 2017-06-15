ميريام ابنة الثالثة عشرة تروي حياتها في حلب: الحرب دمرت طفولتي

باريس–أ‭ ‬ف‭ ‬ب:‭ ‬اضطرت‭ ‬ميريام‭ ‬رويق‭ ‬للرحيل‭ ‬عن‭ ‬الحي‭ ‬الذي‭ ‬ولدت‭ ‬في‭ ‬حلب‭ ‬وتعرضت‭ ‬مع‭ ‬عائلتها‭ ‬للقصف‭ ‬وأصبحت‭ ‬لاجئة‭ ‬في‭ ‬مدينتها‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬حيث‭ ‬سجلت‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬تفاصيل‭ ‬حياتها‭ ‬اليومية‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬كتاب‭ ‬في‭ ‬باريس‭. ‬يروي‭ ‬كتاب‭ ‬‭”‬لو‭ ‬جورنال‭ ‬دو‭ ‬ميريام‭ ‬يوميات‭ ‬ميريام‭ ‬قصة‭ ‬الحرب‭ ‬كما‭ ‬عاشتها‭ ‬وشهدتها‭ ‬فتاة‭ ‬تبلغ‭ ‬اليوم‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬العمر‭.‬

ولدت‭ ‬ميريام‭ ‬في‭ ‬عائلة‭ ‬مسيحية‭ ‬متواضعة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬أرمني‭ ‬لكن‭ ‬حياتها‭ ‬انقلبت‭ ‬رأسا‭ ‬على‭ ‬عقب‭ ‬عندما‭ ‬حديث‭ ‬‭ ‬أشياء‭ ‬كبيرة‭ ‬‭ ‬الشعارات‭ ‬الثورية‭ ‬على‭ ‬الجدران‭ ‬وتظاهرات‭ ‬الاحتجاج‭ ‬ضد‭ ‬الحكومة‭ ‬واختطاف‭ ‬ابن‭ ‬عمها‭ ‬والحصار‭ ‬والمعارك‭. ‬قالت‭ ‬ميريام‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‭”‬عندما‭ ‬بدأت‭ ‬الحرب،‭ ‬شجعتني‭ ‬أمي‭ ‬على‭ ‬كتابة‭ ‬يومياتي‭. ‬كنت‭ ‬أكتب‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬أفعله‭ ‬طوال‭ ‬اليوم‭. ‬كنت‭ ‬أقول‭ ‬لنفسي‭ ‬إنها‭ ‬ستساعدني‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أتذكر‭ ‬ما‭ ‬حدث‭”‬‭.‬

عندما‭ ‬سمع‭ ‬الصحافي‭ ‬الفرنسي‭ ‬فيليب‭ ‬لوبجوا‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬2016‭ ‬عن‭ ‬ميريام‭ ‬وعن‭ ‬يومياتها،‭ ‬وهي‭ ‬دفتر‭ ‬من‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬صفحة‭ ‬كتبتها‭ ‬بالعربية‭ ‬وتغطي‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الثان‭/‬نوفمبر‭ ‬2011‭ ‬إلى‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬2016،‭ ‬فهم‭ ‬أنها‭ ‬تمثل‭ ‬فرصة‭ ‬لرواية‭ ‬أحداث‭ ‬الحربمن‭ ‬الداخل‭ ‬فعمل‭ ‬على‭ ‬تحرير‭ ‬وترجمة‭ ‬اليوميات‭ ‬إلى‭ ‬الفرنسية‭ ‬لتصدر‭ ‬في‭ ‬كتيب‭ ‬صغير‭ ‬عن‭ ‬دار‭ ‬‭ ‬فايار‭.‬‭ ‬كانت‭ ‬حلب،‭ ‬إحدى‭ ‬أقدم‭ ‬مدن‭ ‬العالم،‭ ‬تضم‭ ‬كنوزاً‭ ‬مدرجة‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬للبشرية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬ميدان‭ ‬المعركة‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬السورية‭ ‬حتى‭ ‬استعادة‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬حليفتيه‭ ‬روسيا‭ ‬وإيران‭ ‬آخر‭ ‬الأحياء‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الفصائل‭ ‬المقاتلةوالإسلامية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬2016‭. ‬تقول‭ ‬إنها‭ ‬لن‭ ‬تنسى‭ ‬ما‭ ‬حيَت‭ ‬تلك‭ ‬الأيام‭ ‬السوداء‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2013‭ ‬عندا‭ ‬أرغم‭ ‬رجال‭ ‬بملابس‭ ‬سوداء‭ ‬عائلتها‭ ‬على‭ ‬الرحيل‭. ‬كانوا‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬فصيل‭ ‬إسلامي‭. ‬تتذكر‭ ‬ميريام‭ ‬أفقت‭ ‬في‭ ‬الصباح‭ ‬وسمعت‭ ‬صوت‭ ‬أشياء‭ ‬تنكسر،‭ ‬وأشخاصاً‭ ‬يصرخون‭ ‬الله‭ ‬أكبر‭ ‬خفتُ‭ ‬كثيرا‭. ‬شعرت‭ ‬بالرغبة‭ ‬في‭ ‬التقيؤ‭. ‬احتضنت‭ ‬لعبتي‭ ‬بقوة‭ ‬وقلت‭ ‬لها‭:‬‭ ‬لا‭ ‬تخافي،‭ ‬لا‭ ‬تخافي،‭ ‬أنا‭ ‬معك‭. ‬‭ ‬‭”‬ركضت‭ ‬ووضعت‭ ‬كتبي‭ ‬في‭ ‬حقيبة‭ ‬ظهري‭. ‬أنا‭ ‬أحب‭ ‬الكتب،‭ ‬ولا‭ ‬يمكنني‭ ‬أن‭ ‬أعيش‭ ‬بدونها‭. ‬لبست‭ ‬معطفين،‭ ‬الواحد‭ ‬فوق‭ ‬الآخر،‭ ‬لأحمي‭ ‬نفسي‭ ‬من‭ ‬الرصاصات‭ ‬الطائشة‭. ‬في‭ ‬الشارع،‭ ‬رأيت‭ ‬رجلاً‭ ‬لحيته‭ ‬كثيفة‭ ‬ويلبس‭ ‬جلابية‭ ‬سوداء‭ ‬وبيده‭ ‬سلاح،‭ ‬خفت‭ ‬كثيرا‭. ‬مشينا‭ ‬كثيرا‭ ‬حتى‭ ‬وصلناإلى‭ ‬حي‭ ‬أكثر‭ ‬أماناً‭”‬‭ ‬في‭ ‬حلب‭ ‬الغربية،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬قوات‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬وتمطرها‭ ‬الفصائل‭ ‬المقاتلة‭ ‬والإسلامية‭ ‬بالقذائف‭ ‬باستمرار‭.‬

‭”‬أكثر‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يخيفني‭ ‬هي‭ ‬الصواريخ‭. ‬ذات‭ ‬مساء،‭ ‬كنت‭ ‬أستعد‭ ‬للنوم‭ ‬عندما‭ ‬صارت‭ ‬السماء‭ ‬حمراء‭ ‬وسمعت‭ ‬صوتاً‭ ‬صم‭ ‬أذنيَّ‭. ‬سقط‭ ‬صاروخ‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬القريب‭ ‬من‭ ‬شارعنا‭. ‬لتهدئتنا‭ ‬كانوا‭ ‬يعطوننا‭ ‬السكر‭ ‬ويقولون‭ ‬لنا‭ ‬إنه‭ ‬يساعدنا‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬نخاف‭… ‬ولكن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يغير‭ ‬شيئا‭!‬‭ ‬اختبأنالدى‭ ‬جارتنا‭ ‬ووضعوا‭ ‬لي‭ ‬فراشا‭ ‬أمام‭ ‬نافذة‭ ‬زجاجية‭. ‬خفت‭ ‬كثيرا‭. ‬أنا‭ ‬أخاف‭ ‬من‭ ‬الزجاج،‭ ‬ومن‭ ‬شظايا‭ ‬الزجاج‭. ‬وجهي‭ ‬جميل‭ ‬ولا‭ ‬أريده‭ ‬أن‭ ‬يتشوه‭”‬،‭ ‬قالت‭ ‬مازحة‭. ‬أتاح‭ ‬استسلام‭ ‬المقاتلين‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬2016‭ ‬عودة‭ ‬الهدوء‭ ‬لكن‭ ‬السكان‭ ‬ظلوا‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬شح‭ ‬الماء‭ ‬والكهرباء‭.‬

وقالت‭ ‬ميريام‭ ‬بفرح‭ ‬‭ ‬لم‭ ‬نعد‭ ‬نخاف‭ ‬من‭ ‬سقوط‭ ‬القنابل‭ ‬فوق‭ ‬رؤوسنا‭. ‬استعدت‭ ‬طفولتي‭ ‬وعدت‭ ‬ألعب‭ ‬مع‭ ‬أولاد‭ ‬الجيران‭ ‬‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬المعارك،‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬ميريام‭ ‬سوى‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬إلى‭ ‬حيها‭ ‬القديم‭. ‬‭ ‬شعرت‭ ‬وكأن‭ ‬قلبي‭ ‬يحيا‭ ‬من‭ ‬جديد‭. ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬كان‭ ‬مدمرا‭ ‬لكني‭ ‬تذكرت‭ ‬كل‭ ‬اللحظات‭ ‬التي‭ ‬عشتها‭ ‬هناك‭. ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬يشبه‭ ‬عطر‭ ‬فرح‭ ‬ماض‭. ‬ولكنني‭ ‬لن‭ ‬أعود‭ ‬للعيش‭ ‬هناك‭”‬‭.‬

تواصل‭ ‬ميريام‭ ‬التي‭ ‬تحلم‭ ‬بأن‭ ‬تصبح‭ ‬يوماً‭ ‬عالمة‭ ‬فلك‭ ‬لأنها‭ ‬تحب‭ ‬النجوم،‭ ‬الكتابة‭ ‬في‭ ‬دفترها‭ ‬‭”‬جميل‭ ‬أنني‭ ‬لا‭ ‬أزال‭ ‬حية‭ ‬ولا‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أنسى‭ ‬ذلك‭. ‬حتى‭ ‬أنني‭ ‬نمت‭ ‬مساء‭ ‬البارحة‭ ‬فوق‭ ‬دفتري‭.‬