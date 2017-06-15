مونديال 2018: رونالدو علامة تجارية قيمتها ملايين الدولارات

لشبونة‭ ‬–أ‭ ‬ف‭ ‬ب:‭ ‬يعد‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬أحد‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬أنجبتهم‭ ‬ملاعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭. ‬الا‭ ‬ان‭ ‬نجومية‭ ‬البرتغالي‭ ‬المتوج‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب،‭ ‬بل‭ ‬تتعداها‭ ‬الى‭ ‬استثمارات‭ ‬وعلامة‭ ‬تجارية‭ ‬تقدر‭ ‬قيمتها‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬100مليون‭ ‬يورو‭. ‬ويقول‭ ‬مدير‭ ‬المعهد‭ ‬البرتغالي‭ ‬للإدارة‭ ‬والتسويق‭ ‬دانيل‭ ‬سا‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬النبيذ،‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬هو‭ ‬المنتج‭ ‬البرتغالي‭ ‬الأكثر‭ ‬شهرة‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬‭ ‬توفر‭ ‬علامة‭ ‬سي‭ ‬آر‭ ‬7‭ ‬للملابس‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬أول‭ ‬حرفين‭ ‬من‭ ‬اسم‭ ‬اللاعب‭ ‬بالانكليزية‭ ‬والرقم‭ ‬الذي‭ ‬يحمله‭ ‬في‭ ‬ناديه‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الاسباني‭ ‬والمنتخب‭ ‬واستثمارات‭ ‬تجارية‭ ‬أخرى،‭ ‬عائدات‭ ‬ضخمة‭ ‬للبلاد‭. ‬ويقدر‭ ‬المعهد‭ ‬البرتغالي‭ ‬للادارة‭ ‬والتسويق‭ ‬الذي‭ ‬أمضى‭ ‬الأعوام‭ ‬الستة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬قياس‭ ‬القيمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للعلامة‭ ‬التجارية‭ ‬لرونالدو،‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬القيمة‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬102‭ ‬مليوني‭ ‬يورو‭ ‬عالميا،‭ ‬على‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬جزءا‭ ‬منها‭ ‬يعود‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬توفره‭ ‬حساباته‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬ويوضح‭ ‬سا‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عندما‭ ‬تقارن‭ ‬بين‭ ‬رونالدو‭ ‬والنجوم‭ ‬السابقين‭ ‬للكرة‭ ‬البرتغالية‭ ‬مثل‭ ‬لويس‭ ‬فيغو‭ ‬وروي‭ ‬كوستا،‭ ‬تلمس‭ ‬تأثير‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭. ‬لديها‭ ‬تأثير‭ ‬هائل‭ ‬وقدرة‭ ‬ترويجية‭ ‬غير‭ ‬محدودة‭.‬‭ ‬لدى‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬32‭ ‬عاما،‭ ‬275‭ ‬مليون‭ ‬متابع‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل،‭ ‬أي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬رياضي‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬صفحته‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬فيسبوك‭ ‬تحظى‭ ‬بإعجاب‭ ‬121‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭. ‬وبحسب‭ ‬مجلة‭ ‬فوربس‭ ‬بلغت‭ ‬عائدات‭ ‬رونالدو‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2016‭ ‬نحو‭ ‬83‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬منها‭ ‬35‭ ‬مليونا‭ ‬في‭ ‬صفقات‭ ‬رعاية،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬منه‭ ‬أعلى‭ ‬الرياضيين‭ ‬دخلا‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭. ‬وعلى‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬اللاعب‭ ‬نفى‭ ‬مرارا‭ ‬ضلوعه‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬عمليات‭ ‬تهرب‭ ‬ضريبي،‭ ‬أعلن‭ ‬مكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬مدريد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬نجم‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬متهم‭ ‬بالتهرب‭ ‬من‭ ‬دفع‭ ‬مبلغ‭ ‬147‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬لسلطات‭ ‬الضرائب‭ ‬الاسبانية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شركات‭ ‬أوفشور‭.‬‭ ‬جوردان‭ ‬وبيكهام‭ ‬أعاد‭ ‬رونالدو‭ ‬استثمار‭ ‬الكثير‭ ‬مما‭ ‬جناه،‭ ‬ضمن‭ ‬مشاريع‭ ‬في‭ ‬بلاده،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الموضة‭ ‬والأزياء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬تضم‭ ‬الملابس‭ ‬الداخلية‭ ‬والجينز‭ ‬والأحذية‭ ‬والاكسسوارات‭. ‬وعلى‭ ‬جزيرة‭ ‬ماديرا‭ ‬البرتغالية‭ ‬التي‭ ‬يتحدر‭ ‬منها،‭ ‬افتتح‭ ‬رونالدو‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬متحفا‭ ‬خاصا‭ ‬به،‭ ‬زاره‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬تشكيلته‭ ‬الكبيرة‭ ‬من‭ ‬الكؤوس،‭ ‬والتي‭ ‬أضاف‭ ‬اليها‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المنصرم‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬ولقب‭ ‬بطولة‭ ‬اسبانيا‭.‬

الا‭ ‬ان‭ ‬سا‭ ‬يشير‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬أهم‭ ‬استثنمار‭ ‬لرونالدو‭ ‬يعود‭ ‬الى‭ ‬العام‭ ‬2015،‭ ‬حينما‭ ‬دفع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬لحصة‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬الفنادق‭ ‬الفخمة‭ ‬‭”‬بيستانا‭”‬‭ ‬لبناء‭ ‬أربع‭ ‬فنادق‭ ‬تحمل‭ ‬علامة‭ ‬‭”‬سي‭ ‬آر‭ ‬7‭”‬‭.‬

ويوضح‭ ‬مدير‭ ‬المعهد‭ ‬البرتغالي‭ ‬ان‭ ‬‭”‬ضخ‭ ‬عشرات‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬اليورو‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬تجارية‭ ‬من‭ ‬ماديرا،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬حتى‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬غير‭ ‬معروفة‭ ‬عالميا،‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬معتاد‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬صغيرة‭ ‬كالبرتغال‭”‬‭.‬

وعلى‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬رونالدو‭ ‬يؤكد‭ ‬انه‭ ‬باق‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬لأعوام‭ ‬إضافية،‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يخفي‭ ‬انه‭ ‬بدأ‭ ‬التحضير‭ ‬لمرحلة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الاعتزال‭.‬

وقال‭ ‬اللاعب‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬2015‭:‬‭ ‬‭”‬العديد‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬يضعون‭ ‬حدا‭ ‬لمسيرتهم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يكونوا‭ ‬مدركين‭ ‬انهم‭ ‬سيقومون‭ ‬بذلك‭. ‬بالنسبة‭ ‬إلي‭ ‬الأمر‭ ‬واضح،‭ ‬أنا‭ ‬أريد‭ ‬الاهتمام‭ ‬بعلاماتي‭ ‬التجارية‭.‬

ويعتبر‭ ‬مدير‭ ‬التسويق‭ ‬لمجموعة‭ ‬‭”‬بيستانا‭”‬‭ ‬الفندقية‭ ‬ميغل‭ ‬بلانتييه‭ ‬ان‭ ‬‭”‬كريستيانو‭ ‬ليس‭ ‬مبتدئا‭. ‬لكونه‭ ‬نشأ‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬سياحية‭ ‬كماديرا،‭ ‬فهو‭ ‬يعرف‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬‭(‬السياحي‭)‬‭ ‬جيدا‭”‬‭.‬

لعل‭ ‬أحد‭ ‬أسرار‭ ‬نجاح‭ ‬رونالدو‭ ‬هو‭ ‬مزجه‭ ‬الدقيق‭ ‬بين‭ ‬نشاطاته‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭ ‬وخارجها‭.‬

دوره‭ ‬الحاسم‭ ‬في‭ ‬إحراز‭ ‬البرتغال‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2016‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬ألقابها‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬اللعبة،‭ ‬شكل‭ ‬محطة‭ ‬سارة‭ ‬للبلاد‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬مالية‭ ‬حادة‭.‬