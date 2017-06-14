مصادر لـ (الزمان): إجتماع وزاري في الخارجية للتحضير لزيارة العبادي

السيسي يؤكد لعلاوي في القاهرة دعم مصر إلى العراق

بغداد – تمارا عبد الرزاق

القاهرة – مصطفى عمارة

استعرض نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة امس آخر التطورات على الساحة العراقية، كما بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية وتنفيذ المشروعات المشتركة في مختلف المجالات. وبدأ علاوي في القاهرة امس سلسلة لقاءاته مع كبار المسؤولين لبحث التطورات الاخيرة في المنطقة وتعزيز العلاقات. وقال عضو ائتلاف الوطنية الذي يرأسه علاوي النائب عبد الكريم عبطان لـ(الزمان) امس ان (الزيارة التي جاءت بدعوة رسمية تتضمن اجراء لقاءات مع كبار المسؤولين المصريين وفي مقدمتهم الرئيس السيسي ورئيس الوزراء المصري ووزيرا الطاقة والخارجية وغيرهما والامين العام لجامعة الدول العربية من اجل بحث القضايا العربية، بالاضافة الى تطوير العلاقات بين البلدين من حيث التبادل الاقتصادي لاسيما في عملية النفط وتكريره)، مضيفًا ان (الزيارة ستشهد ايضًا مناقشة وضع ما بعد داعش والوقوف مع مصر في محنتها الاقتصادية وتبادل الخبرات بين الجانبين كبداية لعمل عربي مشترك). واستقبل السيسي علاوي امس واكد له حرص مصر على وحدة وسلامة العراق والوقوف بجانبه.وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية علاء يوسف أن السيسي أكد (حرص مصر على الوقوف بجانب العراق، والعمل على تطوير العلاقات معه فى مختلف المجالات، فضلاً عن مساندة جميع الجهود الرامية إلى استعادة العراق لأمنه واستقراره ودعم مصر للعراق في جهوده لمكافحة الإرهاب )، مشيراً إلى (أهمية القضاء على التطرف من جذوره ومواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز تماسك النسيج الوطني لقطع الطريق على جميع محاولات بث الفرقة وإشعال الفتن).من جانبه، أعرب علاوى عن شكره وتقديره لمواقف مصر ، مؤكداً (محورية دورها بوصفها ركيزة للأمن والاستقرار في العالم العربي)، مشيراً إلى ( اهتمام العراق بتعزيز علاقاتها المتميزة مع مصر).وبحسب يوسف أن ( اللقاء تناول آخر التطورات على الساحة العراقية، حيث استعرض علاوى الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات البرلمانية في العراق)، موضحاً (أهمية دور المؤسسات الوطنية العراقية في نزع فتيل النزاعات الطائفية والمذهبية، والقضاء على التطرف والتشدد).وجرى خلال اللقاء تأكيد المكانة البارزة للعراق في الوطن العربى، وأهمية استمرار مشاركته الفعالة في مسيرة العمل العربي المشترك.

وذكر يوسف أن اللقاء تطرق إلى عدد من مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها لمصلحة الشعبين الشقيقين، حيث أعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار التنسيق بين البلدين والعمل على تطوير العلاقات الثنائية بينهما، ولاسيما الافادة من الخبرة المصرية في عملية إعادة إعمار المناطق التي تضررت نتيجة الحرب على عصابات داعش، وفي تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في مختلف المجالات. والتقى علاوى لدى وصوله الى مطار القاهرة برئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل في مستهل زيارته التي من المقرر ان تستغرق يومين . في غضون ذلك، علمت (الزمان) عبر مصادرها الخاصة بعقد اجتماع في مقر وزارة الخارجية للإعداد لزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء حيدر العبادي الى السعودية. واوضح مصدر ان (الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء سيرافقون العبادي التأم للتهيئة للزيارة التي من المقرر القيام بها في وقت قريب للغاية)، موضحًا ان (تعديلاً طرأ على مسار الزيارة ، إذ كان من المقرر ان يغادر العبادي الى جدة اولاً للقاء الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، غير ان اللقاء سيتم في الرياض وفقًا للترتيبات الجديدة). الى ذلك، اكد مصدر مقرب من العبادي عدم مغادرة الاخير بغداد حتى الآن. وقال المصدر لـ(الزمان) عصر امس ان(رئيس الوزراء لايزال في بغداد حتى الآن ولا أخبار عن مغادرته الى السعودية). وتحدث العبادي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي اول امس عن عزمه اجراء جولة في المنطقة وتلقيه دعوة من السعودية منذ سنة ونصف السنة ، مشيرًا الى ان (فتح السفارة السعودية وحضور وزيري الخارجية والطاقة الى بغداد في زيارة مهمة للتعاون مع العراق وهذا مهد الى ان تكون خلال المدة القادمة مثل هذه الزيارة الى المنطقة)، موضحًا ان (الفكرة هي ان نزور الدول المطلة على الخليج، والآن يمكن اختصارها على دول الجوار العراقي اذ نحتاج الى تعاون من نوع جديد بعد تحرير الموصل لإعادة اعمار المناطق التي دمرتها الحرب ). الى ذلك، أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع تركيا بما يحقق استقرار المنطقة. ونقل بيان لمكتب الجبوري عنه تأكيده خلال استقباله امس السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز( اهمية تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق استقرار المنطقة ويفعّل الجانب الاقتصادي والتجاري)، مشيدًا بـ(جهود تركيا في تقديم الدعم والمساندة للعراق خاصة في ملف النازحين من خلال تضييف اعداد كبيرة منهم على اراضيها وتقديم الرعاية والاهتمام لهم). بدوره، اكد يلدز استعداد (بلاده للتعاون مع العراق في مجالات دعم النازحين ومواجهة الارهاب وتفعيل العلاقات بما يخدم مصلحة الشعبين الجارين). وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الاوضاع في العراق والمنطقة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى الامني والسياسي والاقتصادي.