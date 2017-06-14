الديمقراطي الكردستاني يرهن تفعيل البرلمان بإستبدال رئيسه

تغيير لـ (الزمان): الإملاءات المسبّقة مرفوضة وتعوق العملية السياسية

بغداد – قصي منذر

رمى الحزب الديمقراطي الكردستاني كرة حل ازمة تفعيل برلمان كردستان بملعب الاحزاب وخصوصا حركة تغيير التي رفضت شروط أستبدال رئيس البرلمان يوسف محمد بآخر . وقال النائب عن الحركة مسعود حيدر لـ (الزمان) امس ان (الحركة ترفض تغيير رئيس البرلمان وترى ان مشكلات الاقليم ليست بسببه لاسيما انه منتخب من قبل الكتل السياسية الاخرى في الاقليم)، داعيا الى (معالجة الاوضاع بعيدا عن الحلول الترقيعية والشروط والقيود ، ومنح الفرصة للسلطة التشريعية في الاقليم لمعالجة المشكلات القانونية والدستورية وكذلك مسألة منصب رئاسة الاقليم اضافة الى رواتب الموظفين)، واكد حيدر ان (موقف الكتلة ثابت والاملاءات المسبقة لتفعيل البرلمان مرفوضة). من جهته اكد المتحدث باسم الحركة شورش حاجي (ضرورة تفعيل البرلمان برئاسته الحالية المنتخبة لحل المشكلات القانونية والسياسية ومعالجة الأزمة المالية وتحسين أوضاع المواطنين في الاقليم)، مشيرا الى ان (أي شكل آخر لتطبيع الأوضاع وتفعيل البرلمان بشروط غير مقبولة)، واوضح حاجي ان (السبب الرئيس وراء تعطيل البرلمان هو انتهاء مدة رئاسة الإقليم)، وتابع أن (أية خطوة لمعالجة الأوضاع دون تغيير نظام الحكم واجراء الإصلاحات الجذرية في مجالات المالية والإدارة والرقابة الدقيقة للأداء الحكومي ستعوق العملية السياسية بشكل أكبر وسيحبط آلامل وسيعرض تجربتنا ومستقبلنا لخطر كبير). فيما رجح الامين العام لحزب الاتحاد الاسلامي صلاح الدين بهاء الدين قرب تفعيل برلمان الاقليم واعادة وزراء تغيير. وقال بهاء الدين في بيان امس ان (وزراء تغيير سيعودون الى مزاولة اعمالهم في حكومة الاقليم)، مشيرا الى انه (سيتم تفعيل البرلمان ايضا بنفس رئاسته بعد تعليق الاجتماعات نحو 19 شهرا). وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد وافق على تفعيل برلمان الاقليم شريطة استبدال رئيسه. وقال بيان امس ان (المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني والديمقراطي تطرقا خلال اجتماعهما الى تفعيل برلمان الاقليم)، واضاف ان (وفد الديمقراطي ابلغ الاتحاد عدم وجود أي مشكلة بشأن تفعيل البرلمان وأن يترأس محمد الجلسة الأولى لكن بشرط أن تقوم تغيير بتحديد شخص آخر في الجلسة الثانية للبرلمان). من جهة اخرى بحث الامين العام للمؤتمر الوطني العراقي اراس حبيب مع النائب الاول للامين العام للاتحاد الوطني كوسرت رسول احداث الساحة المحلية وسبل الارتقاء بالعمل السياسي. وقال بيان امس ان (الجانبين بحثا مجمل الاوضاع على الساحة المحلية وسبل الارتقاء بالعمل السياسي وتطوير برامجه بالاضافة الى تشجيع عوامل الاقتدار الوطني بما يخدم المصالح العامة في البلاد).