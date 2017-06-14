الهجرة : لا وفاة في حادث التسمم الجماعي

أربيل – فريد حسن

نفى وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد امس تسجيل اية حالة وفاة بين النازحين جراء التسمم الجماعي الذي شهده مخيم للنازحين في الخازر.

وقال محمد في مؤتمر صحفي عقده بالمخيم ) لم تسجل أية حالات وفاة بين النازحين جراء حالات التسمم التي شهدها مخيم حسن شام)، مضيفًا ان (هناك تصريحات مغلوطة بشأن وفاة النازحين).

وتابع أ أن (الوزارة تواجه ضغطا شديد لتوفير الخدمات بسبب إرتفاع أعداد النازحين من الساحل الأيمن التي بلغت أعدادهم 690 ألف نازح) ، مشيرا إلى (ان المخيمات بحاجة إلى خدمات أكثر خصوصا في مجال المياه والكهرباء).ولفت الى أن (الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتحسين أوضاع النازحين)، مشيدا بـ(دور حكومة اقليم كردستان لمساعدة النازحين) . واعلنت جهات حكومية اول امس وفاة طفل وامراة نازحة في مخيم حسن شام جراء إصابة المئات من النازحين بتسمم غذائي في اثر تناول وجبة افطار .