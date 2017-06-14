الرافدين يعتمد البطاقة الموحّدة بفتح

الحساب ويفعّل سلف الموظفين

بغداد – شيماء عادل

وجه مصرف الرافدين فروعه بعدم تزويد المواطنين بدفتر الصكوك الا بعد الحصول على صحة صدور هوية الاحوال المدنية بأستثناء البطاقة الموحدة . وقال بيان امس ان (المصرف فتح حساب توفير وجار للمواطنين من خلال اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة بديلا عن شهادة الجنسية وهوية الاحوال المدنية وبطاقة السكن)، مبينا انه (في حال عدم وجود البطاقة الموحدة في المستمسكات المطلوبة لعملية فتح الحساب فانه يعتمد هوية الاحوال المدنية او جواز السفر او تأييد سكن)، داعيا فروعه ( بعدم تزويد المواطنين بدفتر الصكوك الا بعد الحصول على صحة الصدور لهوية الاحوال باستثناء البطاقة الوطنية). وفي بشأن اخر خصص المصرف بريدا الكترونيا لتلقي شكاوى موظفين دوائر الدولة الذين قدموا طلبات للحصول على السلف والقروض)، وتابع البيان ان (المصرف وضع آلية مناسبة لحل المشكلات والمعوقات التي تعترض عملية منح السلف والقروض). لافتا الى ان (المصرف فعل تلك السلف والضوابط الخاصة بها وستكون الاولوية لمن يحمل البطاقة الذكية)، مشترطا ان (يكون طالب السلفة لديه خدمة لا تقل عن سنة واحدة)، مشيرا الى ان (مبلغ السلفة عشرة ملايين تسدد خلال خمسة اعوام باقساط متساوية شهريا)، مبينا ان (نسبة الفائدة تبلغ نحو 9 بالمئة سنويا يتم احتسابها بطريقة القسط المتناقص على ان تسدد بأقساط ثابتة مع السلفة بعد شهر من تاريخ الصرف)، مشيرا الى انه (من الشروط الاخرى استيفاء العمولة الادارية والبالغة 2 بالمئة من مبلغ السلفة المصروف)، مضيفا (يقدم المستلف كفيلا ضامنا موظفا مدنيا لا تقل خدمته عن عام واحد بالاضافة الى التأمين لدى احدى الشركات الحكومية عن طريق ابرام عقد مع الشركة من قبل الادارة العامة القسم المالي). وكان المصرف قد اعلن عن تمديد مدة تسديد القروض المصروفة للموظفين البالغة 5 ملايين دينار الى 15 عاما بدلا من 10 اعوام بعد تلقيه طلبات من قبل موظفي دوائر الدولة وذلك بسبب تخفيض رواتبهم .