الأرجنتيني: تعاقدنا مع أفضل مدرّب بالعالم

{ الارجنتين – وكالات: يرى رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو تابيا أنه جلب أفضل مدرب في العالم لمنتخب بلاده، في اشارة لمواطنه خورخى سامباولي. وقال تابيا في تصريحات لصحيفة (كلارين) بعد فوز الأرجنتين على سنغافورة بسداسية نظيفة وديًا: نحن على قناعة بأننا جلبنا أفضل مدرب في العالم، وبامتلاكنا لأفضل اللاعبين، لكن يجب عكس هذا الأمر على صعيد النتائج. ويأتي هذا الانتصار عقب الفوز على البرازيل بهدف دون رد في أول مباراتين لسامباولي مع الفريق. وبخصوص التأهل لمونديال روسيا 2018 قال رئيس الاتحاد: أعتقد أنه سينجح في الأمر. سيغرم الكثيرون بسامباولي. واعتبر تابيا أن سامباولي يمتلك المفاهيم التي يحتاجها المنتخب لاستعادة هوية لعبه ولإيقاظ المعنى القومي والوطني لكرة القدم في الجماهير.