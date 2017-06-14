الإيرانيون يحتفلون في الميادين بالتأهل لمونديال روسيا

هدف مبخوت ينقذ الإمارات والسوري يقتنص تعادلاً قاتلاً

{ مدن – وكالات: احتفل الإيرانيون في الشوارع بتأهل منتخب بلادهم لكرة القدم مونديال روسيا 2018، بعد الفوز على أوزبكستان (2-0). واحتشد الإيرانيون في الميادين والضواحي الكبرى بالعاصمة طهران، حيث احتفل المئات حتى الفجر بهذا التأهل، وهم يرفعون علم بلادهم ويطلقون صافرات السيارات. تمت هذه الاحتفالات، وهي غير معتادة في إيران، وسط انتشار كبير من عناصر الشرطة التي لم تمنع رقص الشباب في الشوارع احتفالاً بالتأهل، رغم أن القوانين الصارمة بالجمهورية الإسلامية، تمنع هذا الأمر. من جانبه، هنأ الرئيس الإيراني حسن روحاني، منتخب بلاده في تغريدة على تويتر، أكد فيها أن ضمان التأهل إلى مونديال 2018 أدخل البهجة في نفوس الإيرانيين. وتمثل إيران أول فريق آسيوي يتأهل لمونديال روسيا، وثاني فريق على صعيد العالم عن طريق التصفيات بعد البرازيل، وثالث فريق بوجه عام في ظل وجود روسيا كبلد مضيف.

هدف مبخوت

على صعيد اخر سجل علي مبخوت هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع، لتتعادل الإمارات بشق الأنفس 1-1 مع مضيفتها تايلاند، وتتمسك ببصيص الأمل في الوصول للملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2018 . وكانت آمال الإمارات ستنهار تماما في حال الهزيمة، بعد تأخرها بهدف مونكول توساكراي في الدقيقة 69، قبل أن يخطف مبخوت التعادل قبل صفارة النهاية، في أول مباراة للفريق العربي تحت قيادة إدجاردو باوزا. وتولى باوزا مدرب الأرجنتين السابق، المهمة خلفا للمدرب الوطني مهدي علي، ونجح معه الفريق في تجنب الخسارة للمرة الثالثة على التوالي في التصفيات. وقبل مباراتين على النهاية، رفعت الإمارات رصيدها إلى عشر نقاط بالمركز الرابع، بفارق 6 نقاط خلف أستراليا ثالثة الترتيب، بفارق الأهداف عن السعودية صاحبة المركز الثاني واليابان المتصدرة. ويتأهل أول فريقين مباشرة لكأس العالم، ويلعب صاحبا المركز الثالث في المجموعتين مواجهة فاصلة من مباراتي ذهاب وعودة، ويصعد الفائز لمواجهة صاحب المركز الرابع في تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، على بطاقة إضافية للظهور في روسيا.

افطار اللاعبين

واعتبر المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة الإماراتي، أن تعادل منتخب بلاده أمام تايلاند اول امس الثلاثاء بنتيجة 1-1، ضمن تصفيات كأس العالم بروسيا 2018، مؤلم وبطعم الخسارة. وقال مروان بن غليظة في تصريحات صحفية عقب المباراة: أضعنا فرص عديدة، والجميع حزين على هذه النتيجة. وأضاف: الغيابات والظروف أثرت على المستوى، واتحاد الكرة لم يقصر في توفير ما يلزم للإعداد، واللاعبين لم يقصروا، وعلينا النظر إلى المستقبل. وأوضح: الصيام ليس عذرا للاعبين، وجميعهم أفطروا يوم المباراة، وانتقاد المدرب باوزا طبيعي، ومن الصعب تحميله كل المسؤولية، وتكتيك منتخب تايلاند لم يمكننا من الفوز، لأنه لعب بـ 9مدافعين. وأكمل: التأخر في التعاقد مع جهاز فني جديد بقيادة الأرجنتيني إدجاردو باوزا، ليس سببا في الخروج من تصفيات كأس العالم، ولكن هناك ظروف أخرى أثرت على الأبيض الإماراتي.

مدرب الإمارات يوضح

وأكد الأرجنتيني إدجاردو باوزا، مدرب المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم، أن لاعبي الأبيض أدوا بروح عالية، وقدموا أفضل ما لديهم، لكن تكتل دفاع تايلاند، حال دون تحقيق الفوز، في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بروسيا 2018 . وأوضح في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، التي جرت في العاصمة التايلاندية بانكوك وانتهت بالتعادل بهدف لكل منها: أرفض اتهام اللاعبين بغياب الروح في المباراة، بل قدموا مباراة جيدة، وكان بالإمكان التسجيل في الدقائق الأخيرة. وقال: أنا حزين بعد التعادل، وكنت أتمنى الفوز، والمباراة كانت متساوية، والمنتخب التايلاندي لعب بشكل منظم، وقدم مباراة جيدة بأسلوب جماعي، ولعب بأسلوب دفاعي بحت، واعتمد على المرتدات، وكان يدافع بأكثر من 8 لاعبين طوال المباراة، واللعب بثلاثة محاور أمام تايلاند كانت الخطة الأنسب. وأكمل: وضع التأهل للمونديال كان صعبا والآن بات أصعب، ونطمح للفوز على السعودية والعراق ولدي خطة تطويرية مستقبلية، وسنستعد بقوة للمباريات المقبلة من التصفيات رغم ضياع فرصة التأهل، ولكن علينا أن نكون واقعيين، لأن دفاع المنتخب أصبح أفضل من المباريات الماضية، وعملت بكل تركيز خلال 12 يوما مدة التحضيرات، ولكن مدة الإعداد لم تكن كافية. وفي المقابل، قال راييفاتش، مدرب تايلاند في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: أشعر بالفخر لأداء منتخب تايلاند، رغم عدم صناعة التاريخ ، بالخروج بالعلامة الكاملة أمام منتخب قوي ولديه خبرة هائلة، لكن أثبتنا أننا الأفضل رغم الغيابات، واللاعبون قدموا مباراة مميزة، وعرفنا كيف نوقف المنافس.

تعادل قاتل

وانتزع المنتخب السوري تعادلا صعبا من ضيفه الصيني 2 ـ 2، خلال المباراة التي جمعتهما اول امس الثلاثاء، في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 . وتقدم المنتخب السوري بهدف سجله محمود كمال المواس، من ركلة جزاء في الدقيقة 12 ، وتعادل جاو لين للمنتخب الصيني من ركلة جزاء في الدقيقة 68، ثم أضاف وو زي الهدف الثاني للمنتخب الصيني في الدقيقة 75، قبل أن يتعادل المنتخب السوري في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، عن طريق أحمد الصالح. ورفع المنتخب السوري رصيده إلى 9 نقاط بالمركز الرابع، فيما رفع المنتخب الصيني رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس قبل الأخير. يذكر أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز المنتخب السوري بهدف نظيف. ويعد هذا التعادل هو الثالث للمنتخب السوري في هذا الدور من التصفيات، مقابل الفوز في مباراتين، والخسارة في 3 ، فيما يعد هذا التعادل هو الثالث للمنتخب الصني، مقابل الفوز في مباراة، والخسارة في أربع مباريات.