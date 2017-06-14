أكثر الشعوب تأدباً في العالم 2

قدسية العمل وإحترام الواجب ودقة الأداء عند اليابانيين

الإخلاص في العمل واحترام الواجب ودقة الأداء هي من التقاليد التي يقدسها اليابانيون، فالموظف الياباني لا يترك مقر عمله إلاّ بعد إنجاز العمل الموكل له، ومن المألوف أن يظل الموظف في مقر عمله وإلى ساعات متأخرة بعد أوقات الدوام من أجل إنجاز الواجبات المكلف بها.

وفي أحد الأمثلة التي شاهدناها عندما كنا في طريقنا بأحد شوارع طوكيو الذي تكثر فيه أبنية الشركات والمؤسسات التجارية والمالية وجدنا بأن الإنارة مضاءة في الكثير من المكاتب الموجودة في تلك الأبنية ، وحينما استفسرنا من مرافقينا اليابانيين عما اذا كان هناك دوام مسائي في تلك المكاتب جاء الجواب بأن الموظفين لا يتركون مواقع العمل ما لم ينجزوا عملهم ، وهذا بلا شك يعبر عن الأخلاقيات التي يؤمن بها المجتمع في قدسية العمل والحرص على أداء الواجب منطلقين من المبدأ الأخلاقي الذي يتمسك به اليابانيون ( العمل – العائلة – الوطن ) الذي يعطي الأولوية للعمل من أجل بناء الانسان وسعادته ، والذي ينعكس على العائلة بالتربية القويمة والإعداد الصحيح والتعليم الأخلاقي المتميز الذي يخلق مواطنين صالحين مستعدين للتضحية من أجل الوطن.

هذا فضلاَ عن الالتزام بالوقت الذي يرتبط باحترام الزمن وعدم إهداره وتفويت الفرص التي لا تُعوض في خلق الإنتاج المادي وتحقيق المنجزات التي تلتقي مع الشعارات الأخلاقية في الاستفادة من الزمن والذي كتبناه نحن على الورق وطبّقه غيرنا عملياَ كشعار (لا تؤجل عمل اليوم الى الغد) والذي ترجمه اليابانيون بشكل عملي في البقاء بمواقع عملهم لحين إنجازه وأداء الواجب المطلوب منهم ، ذلك لأن الوقت في حساباتهم هو ثروة لا يجوز إهدارها ولا يمكن تعويضه إن أصبح من الماضي ، وأن خسارته خسارة للعطاء والإنتاج والمصالح المادية والتطور.

ويظهر جلياً اهتمام اليابانيون بالوقت من خلال الحفاظ على المواعيد والتوقيتات والدقة في التحرك والانجاز والالتزام التام به ، وكان ذلك واضحاَ لدينا في التوقيتات التي وضعت لنا خلال مشاركتنا في البرنامج التدريبي والزيارات الميدانية المبرمجة في الجداول المطبوعة سلفاً والموزعة على المشاركين لكي لا يكون هناك شيء متروك للصدفة أو يعتمد على الذاكرة، بل إن كل شيء محسوب بالدقائق بدءاً من حركة الحافلة التي تقلّنا صباحاً الى الموقع المطلوب وموعد الوصول ولقاء الترحيب مع مسؤولي الموقع ثم موعد جلسة التعارف والتعريف وشرب الشاي الأخضر ثم موعد الجولة في الموقع بالاطلاع على الأقسام والمراكز الإنتاجية والإدارية ثم العودة الى جلسة مناقشة نتائج المشاهدات والإجابة على الأسئلة والاستفسارات ثم موعد انتهاء الزيارة وموعد حركة الحافلة في العودة وموعد الوصول الى المطعم في طريق العودة الذي هيأت إدارة الدورة كل ما يتعلق بموعد الوصول اليه والحجز وتحديد الوقت المستغرق لتناول طعام الغداء ، ومن ثم توقيت العودة الى أماكن إقامتنا .. وكل ذلك يتم تنفيذه بكل دقة وحسب البرنامج المكتوب الذي تم تجهيزه لنا.

دقة توقيتات

وتظهر دقة التوقيتات والحفاظ على المواعيد في أوضح صورها في أحد أهم الجوانب الحضارية الكبيرة في حركة الحياة اليابانية، تلك هي حركة وسائط النقل العام لقطارات الأنفاق ذات السرعة الفائقة وغيرها من وسائط النقل ، والتي يُعلَن برنامج أوقات وصولها الى المحطات المختلفة التي تمر بها على لوحات في كل المحطات لتساعد مستخدمي تلك المواصلات على تنظيم مواعيد وصولهم حسب ارتباطاتهم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال حصول تأخير في وصولها عن المواعيد المعلنة بتاتاً، وإن حصل فلا يتعدى الثلاثون ثانية .. إلاّ في حالة النفير العام عند حصول الكوارث فتتوقف وسائط النقل العام حفاظاً على سلامة الركاب.

هذا بالإضافة الى الدقة في العمل والتنظيم الذي يرافق الأداء والإنجاز الجيد واحترام الوقت والحفاظ على النوعية في كافة مجالات العمل سواء الإنتاجية أو الخدماتية أو الإدارية والتعليمية ، وفي إحدى الأمثلة المعبرة عن ذلك كنموذج رغم بساطته عندهم لكنه يمثل شيئاً

كبيراً عندنا ، إذ أنها مجرد أعمال خدمات وصيانة لتأسيسات في أرض الشارع التي تتطلب حفر وإزالة الركام وتبديل أنابيب وما الى ذلك من عمليات ، وإعادة الموقع الى وضعه الطبيعي بما يعبر عن حسن التخطيط والتنظيم والأداء الجيد ودقة النتائج ، وقد شاهدنا تلك العملية وكان الوقت مساءً (وأؤكد مساءً ، لأن اعمال الخدمات والصيانة في الأماكن العامة يباشرون بها مساءً كي لا تتقاطع مع حركة المرور ومصالح الناس) وكنّا قد خرجنا من الفندق الذي نقيم فيه وكانت أعمال صيانة الطريق أمام الفندق فوجدنا الموضع محاطاً بالأشرطة التي تحدد موقع العمل والطريق المخصص للمارّة مع تثبيت الأضوية ذات الوهج المتقطع حول موقع العمل للتنبيه ، وكانت هناك حفريات وتقطيع لأرضية الشراع بمنشار دائري ضخم خاص بتقطيع وقص الاسفلت وبشكل هندسي نظامي على شكل مربعات ومستطيلات تحاشياً للتشويه الذي قد يحصل في حالة الحفر العشوائي ، وكان العمال في الموقع يرتدون بدلات العمل باللون الأصفر الفسفوري ويضعون خوذ العمل والقفازات ويلبسون ألاحذية الخاصة بالأعمال الانشائية وجميع ألبستهم ومعداتهم من الأنواع الخاضعة لشروط أنظمة السلامة المهنية والوقاية من الحوادث.

موقع عمل

وعند عودتنا بعد مرور ما يقرب من ثلاث ساعات لمقر إقامتنا في الفندق لم نر أيٍّاً من مظاهر ذلك العمل وكأن شيئاً لم يكن ولا شيء متروك فيه أو يشير الى أن عملاً إنشائياً ومواد بناء وحفر كانت في الموقع، عدا شيئاً واحداً ألا وهو اختلاف لون إسفلت التبليط الجديد الشديد السواد للشارع في البقع التي تم إصلاحها عن لون الاسفلت القديم وبأشكال هندسية، مع إعادة رسم خطوط الشارع المخصصة للعبور أو خطوط مسارات وسائط النقل للسيارات والدراجات وباللون الأبيض. وكل هذا يجري من منطلق الالتزام الاخلاقي والشعور بالمسؤولية في أداء الواجب واحترام وتقديس العمل والحفاظ على الوقت واحترام الزمن والدقة في نوع العمل والانجاز لخدمة الانسان الذي يمثل القيمة العليا في المجتمع، كما يعبر عن الإخلاص بالعمل والأدب واللياقة والأخلاقيات التي تربّوا عليها والتقاليد التي يتمسكون بها في الولاء لبلدهم محافظين على تراث مجتمعهم وعظمة بلادهم وتأريخهم العريق.

إن الأمثلة التي تطرقنا إليها وكنّا شهوداً عليها إنما هي نماذج لألاف المشاهد التي تعبر عن سلوك اليابانيين الذي تمكّنوا من بناء حضارة تصدرت مسيرة البشرية جمعاء بعد أن تعلموا الدرس في كيفية تحويل الحرب والتدمير الى سلام وتعمير.

وتحتل قدسية الواجب لدى اليابانيين مكانة ترتقي الى حد التضحية في منظومة الآداب والقيم الأخلاقية التي يؤمن بها المجتمع الياباني حينما تصل حالة الشعور بالمسؤولية الى حد معاقبة الذات حينما يَقدِم الفرد الياباني الى الاقتصاص من نفسه عندما يكون في موقع المسؤولية كرب أسرة أو رئيس عمل أو مدير شركة أو مسؤول حكومي أو قائد عسكري في حالات ارتكاب الخطأ أو الفشل في مسؤوليته أو سوء التقدير الذي يصدر عنه أو التورط في خيانة الأمانة والتجاوز على المال العام ، ليتخذ موقفاً يمسح به العار أمام نفسه وعائلته والمجتمع تبعاً لجسامة التصرف الذي صدر عنه ليتخذ شكل الاعتذار والاعتراف بالخطأ ، أو الاستقالة من العمل ، وقد يصل في أعلى مراحله الى الانتحار الذي يعبر عن منتهى الاقتصاص من الذات والاعتراف بالذنب وقلب صفحة العار .