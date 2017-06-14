7 صفقات بـ 213 مليون يورو

يوفنتوس يستهدف إستقطاب نجوم من أندية كبرى

{ روما – وكالات: حددت إدارة يوفنتوس الإيطالي بطل الثنائية المحلية، ووصيف دوري أبطال أوربا، أهدافها خلال المريكاتو الصيفي، لدعم الفريق لمواصلة التفوق المحلي، وتكرار المحاولة للوصول إلى اللقب الأوربي الغائب منذ سنوات طويلة. صحيفة توتو سبورت رصدت قائمة بأبرز الأسماء المطلوبة من قبل إدارة البيانكونيري لدعم الفريق، وهي الأسماء التي ستتكلف حوالي 213 مليون يورو حسبما أشارت الصحيفة.

تشيزيني

في حراسة المرمى فإن البولندي تشيزني حارس مرمى الأرسنال، والذي لعب لروما خلال العامين الأخيرين وكان سبباً أساسياً في تحقيق فريق العاصمة لنتائج إيجابية، سيكون على رأس القائمة المطلوبة في ظل اقتراب البرازيلي نيتو من الرحيل، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة 16 مليون يورو.

ماتيا دي تشيليو

يعد الظهير الأيسر للميلان هو أحد أهم أهداف اليوفي خلال الصيف الحالي، كونه قادر على اللعب في الجبهتين اليمنى واليسرى. ويسعى يوفنتوس لاستغلال العلاقة القوية للمدرب ماسيمليانو أليجري باللاعب، حيث كان المدرب الإيطالي هو من صعده إلى الفريق الأول ومنحه الفرصة عندما كان مدرباً للميلان قبل عدة سنوات. ومن المتوقع أن تكلف الصفقة خزائن يوفنتوس مبلغ 12 مليون يورو.

نزونزي

ارتفعت أسهم لاعب وسط إشبيلية من الإنضمام إلى يوفنتوس بعدما ابتعد الهدف الأخير توليسو لاعب ليون، الذي أصبح قريباً من الانضمام إلى بايرن ميونيخ، ويمتلك اللاعب شرطاً جزائياً قيمته 40 مليون يورو في عقده الحالي مع النادي الإسباني.

باريديس

قد يكون مبلغ 25 مليون يورو كافياً لإقناع نادي روما بالتخلي عن لاعبه الأرجنتيني، حسبما أشارت الصحيفة، حيث تراه إدارة يوفنتوس صفقة للمستقبل، وتؤمن كثيراً بقدراته على حل أزمة وسط الملعب التي يعاني منها البيانكونيري بوضوح خلال الأشهر الماضية.

دوجلاس كوستا

يضغط مسؤولو يوفنتوس بقوة للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي كوستا، في ظل اقترابه من الرحيل عن ناديه بايرن ميونيخ. ويواجه يوفنتوس منافسة شرسة من العديد من الأندية الأخرى التي ترغب في ضم اللاعب، وهو ما يجعل قيمة الصفقة لن تقل عن 45 مليون يورو بأي حال من الأحوال.

بيرنارديسكي

يعد لاعب فيورنتينا هو أحد أبرز المواهب الإيطالية في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي جعله هدفاً للعديد من الأندية على رأسها يوفنتوس والإنتر وبايرن ميونيخ. وأشارت الصحيفة أن قيمة الصفقة لن تقل عن 50 مليون يورو في ظل إدراك فيورنتينا لقيمة اللاعب الفنية الكبيرة.

باتريك شيك

أصبح مهاجم سامبدوريا على أعتاب يوفنتوس بعد تأكيدات كافة الأطراف لذلك، ولكن مسؤولي الفريق يسعون لعدم تفعيل الشرط الجزائي البالغ قيمته 25 مليون يورو، والتفاوض مع إدارة سامبدوريا للحفاظ على العلاقات القوية بينهما.