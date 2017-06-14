الفنان محمد هاشم لـ (الزمان ): الجوائز والألقاب الفنية تمنح للمجاملة ومن خلال العلاقات

حاوره علي كاظم

هو واحد من ألمع نجوم الدراما العراقية المعاصرة بأسلوبه المميز في الاداء وحضوره الفعّال على خشبة المسرح والتلفزيون حيث تألق في الكثير من الاعمال الدرامية والمسرحية التي تركت بصمة جميلة لدى المتلقي العراقي وفي العالم العربي ، فمن أبرز أعماله دوره في مسلسلات”منّاوي باشا، أنا والمجنون،التيتي ،أعماق الأزقة، أوان الحب،سقوط الخلافة” لكنه منذ ثلاث سنوات بلا عمل حاله حال زملائه الفنانين بحجة التقشف وقلة الأموال المخصصة للأعمال الفنية.. صحيفة الزمان التقته وكان هذا الحوار معه

{ محمد هاشم الفنان الجميل المبتسم للحياة هل بادلتك الحياة نفس الابتسامة

– الحياه فيها الحزن والفرح وأنا بطبعي شخص ميال للابتسامة رغم الحزن في داخلي واحاول دائما أشعر الناس بالابتسامة والفرح وأن الحياة يجب أن تسير الى الامام

{ رأيتك اكثر من مرة في المسرح الوطني هل انت تتواجد دائما هناك حتى لو يكن لك عمل

– انا موظف في دائرة السينما والمسارح وعضو الفرقه الوطنيه للتمثيل واحضر بشكل يومي في الدائره حيث التقي الكثير من زملائي الفنانين ونتبادل أطراف الحديث وأشعر بالمتعة عندما أكون في المسرح الوطني فهو بيتي الثاني

{ في لقاء جمعني بالفنانة سناء عبد الرحمن قالت ” أن البعض من الفنانين عندما تقلدوا مناصب ادارية تغيروا وانقلبوا على زملائهم وبدأوا بمحاربتهم ماهو تعقيبك

– انا احب الفنان الكبيره مساء عبد الرحمن وأقدرها جدا وهي فنانه مبدعه . اكتفى الفنان محمد هاشم بهذه الإجابة ولم يرد على سؤالي حول ما قالته الفنانة سناء عبد الرحمن

{ بدأت بمسلسل مناوئ باشا نريد أن نعرف أخر عمل جديد لك في الطريق

– نعم بدأت بمسلسل مناوي باشا وللاسف منذ عام 2014متوقفين عن الأعمال الدرامية العراقيه بسبب التقشف وقلة التخصيصات المالية وهذا ما يؤثر سلبا على الفنان العراقي الذي يبقى جليس البيت بدون عمل

{ شاهدتك تقدم بعض البرامج المنوعة وتجري لقاءات بالمواطنين هل تريد أن توصل رسالة للمعنيين بالفن أم لانكٍ نجم معروف تحاول تقديم شي للجمهور

– تقديم البرامج بالنسبة لي كانت هواية أمارسها اما الان أصبحت رسالة بالنسبة لي لأني شخص مهموم بالشارع العراقي كأي مواطن عادي وأذا تشاهد برامجي التي اقدمها احاول تسليط الضوء على القضايا المسكوت عنها كما في برنامج لك القرار الذي عرض على قناه الشرقية وبرنامج يوم مختلف الذي عرض على قناة الفرات.. إذن الغاية أصبحت نقل معاناة الناس خاصة الفقراء والأيتام الى المسؤولين لإيجاد حلول لمشاكلهم ومأساتهم

{ قرأت لك لقاء سابقا في احدى الصحف العراقية تنتقد بعض الفنانين العراقيين الذين يؤدون إدوارا صغيرة في مسلسلات عربية ويقبلون بمشهد او مشهدين في مسلسل يتكون من ثلاثين حلقة لكي يقول انا معروفا عربيا ؟ مع انكٍ شاركت في دور صغير في مسلسل سقوط الخلافة . ماذا تقول في ذلك

– لم يكن دوري بسيطا ولاصغيرا بالعكس كان مؤثرا في احداث المسلسل ذات 18 حلقة وشد المشاهدين لمتابعته وكان لي 85 مشهدا.. اني لا اعني المشهد أو المشاهدين اعني ان يكون وجودك كممثل مؤثر. انا مثلا مثلت مشاهدين فقط في مسلسل” اعماق الواقع″ الجزء الأول شخصية ناظم كزار وكانت مؤثرة جدا

{ كثرة في السنين الاخيرة ظاهرة توزيع الجوائز والاستفتاءات من بعض الجهات لأفضل ممثل وممثلة ومخرج وكاتب وكأننا نعيش العصر الذهبي للفن العراقي . ماجوابك

– انا ضد هذه الظاهرة وبعيدا عنها ودائما أرى أن الجمهور هو المقيم الحقيقي للفنان .. والجوائز والألقاب يمنحها الجمهور عدا ذلك هي مجاملات وعلاقات وهذا مايحدث بالمهرجانات والاحتفالات التي تمنح هكذا جوائز وألقاب

{ أين تجد نفسك في المسرح أم التلفزيون وبصورة ادق أيهما تفضل

– أجد نفسي في العمل الجيد سوى كان في المسرح أو التلفزيون لايهم ذلك المهم ان اترك بصمة الإبداع في عملي

{ ماذا أخذ منك الفن وماذا أعطى لك وهل انت نادم على دخوله

لم أندم على دخولي الفن ولا اصلح لاي مهنة غير الفن الذي أعطاني الشي الكثير وأهمها الشهرة وحب الناس

{ السؤال السابق يأخذني الى سؤال مرتبط به هل دخلت عالم الفن صدفة أم انكٍ تحب التمثيل

– دخلت التمثيل مع سبق الإصرار لأني اعشق التمثيل وانا في الصف السادس ابتدائي وعرفت بأن التمثيل يدرس وهناك معهد للفنون قررت دراسه التمثيل والحمد الله اني حققت امنيتي بدخول هذا العالم الجميل

{ هناك من يقول ان سبب انتكاسة الفن العراقي هو دخول الطارئين والدخلاء . ماذا تقول في ذلك

– اكيد دخول الكثير من الطارئين في الفن وفي كل المجالات الاخرى كانت سببا في انتكاسة الحياه في العراق للاسف الشديد

{ رغم ابداع وتفوق الفنان العراقي الا انه ظل حبيس النجومية المحلية ولم يشتهر عربيا ما السبب بذلك

– الفنان العراقي فنان كبير ومهم ومجتهد ويمتلك كل الموصفات التي تجعله ان يكون نجما عربيا لكن بحكم الظروف التي مر بها البلد لم يسوق الفنان العراقي بشكل صحيح وعدم وجود داعم حقيقي له لذا بقي مظلوما في الداخل والخارج

{ بعض الفنانين يلقون اللوم على كُتاب الدراما والمنتجين وأنهم السبب في عدم وجود اعمال فنية جديدة

– الكل مشترك في أنحدار الدراما العراقيه! من جهات منتجه الى منتج منفذ وايضا الكاتب والمخرج والممثل وكذلك وجود الفضائيات الكثيرة ولكل واحدة أجندتها الخاصة في تردي مستوى الدراما لأنها كانت تبحث عن الكم والسرعة بالإنتاج وعن موضوع واحد فقط هو أدانة الفترة ما قبل الاحتلال الأمريكي للعراق كل هذه الأسباب وكل هؤلاء مسؤولين عن تدني مستوى الدراما

{ مارأيك بالاعمال الفنية العراقية التي تعرض في شهر رمضان وهناك من يقول لو لم تعرض يكون افضل لسذاجتها

– لا توجد أعمال عراقية في رمضان يمكن عملين فقط والحقيقة أنا لم اتابعهما

{ هل فعلا الفنان العراقي مظلوم من وزارة الثقافة والإعلام أم هو ظلم نفسه

– والله الفنان العراقي لم يأخذ حقه الطبيعي فهو مظلوم في الدستور ومظلوم من قبل الحكومه والوزراء والدليل هذا التقشف على الدراما ونحن منذ ثلاث سنوات بدون عمل بحجه التقشف فهل يوجد اكثر من هذا الظلم لنا

{ ماهي ابرز اعمالك الفنية

– ابرز أعمالي الفنية والتي أعتز بها مسلسل ” الحواسم ” ومسلسل ” الساعه صفر ” ومسلسل” فاتنة بغداد” ومسلسل “انا والمجنون ” ومسلسل التيتي .. ومسلسل الماني وأعماق الازقه ” وايضا جميع برامجي الانسانيه اعتز بها .

{ رأيك بالأسماء التالية

ليلى محمد

ليلى محمد المبدعة ظاهرة فنية كبيرة لم تأخذ استحقاقها الحقيقي الذي يليق بموهبتها وانا سعيد في التعامل معها في مسرحيه حلم الغفيله

شذى سالم

هي شذى المسرح العراقي وأحلم بالوقوف أمامها في عمل مسرحي مبدعة كبيرة

غانم عبد الحميد

غانم حميد مخرج مهم وصديقي الاحب.اتمنى العمل معه وهو صاحب المنجز المهم في المسرح العراقي المومياء

سامي قفطان

سامي قفطان تاريخ الدراما العراقية في المسرح والسينما والتلفزيون ومبروك له قلاده الابداع

محسن العلي

اما محسن العلي فهو صديقي ومعلمي تعلمت منه الكثير واهم مخرج عراقي مسرحي عرف نبض الشارع العراقي وقدم أعمالا ونجاحا متواصلا على مدى 25سنه وهذا لم يحدث حتى مع المخرجين العرب.ظلم إعلاميا كثيرا.هو الباشا

{ في السابق كان المعرض المسرحي يستمر أشهر او حتى سنين لماذا الان العرض يستمر أسبوعا كما في مسرحية ” حلم الغفيلة ” وأعمال مسرحية أخرى كثيرة هل السبب الجمهور لم يعد يهتم بالعمل المسرحي أم هناك أسباب اخرى

– اولا معظم الأعمال الجاده تعرض يومان أو ثلاثه ومسرحية حلم الغفيله من أهم أعمالي التي أعتز بها وهو من تأليف وإخراج الدكتورة ليلى محمد وكان العرض جديدا في شكله وطرحه وكان يحذر من فكرة التقسيم.عرض ليومان بسبب الحجور الكثيرة لخشبة المسرح الوطني.وكان عرض فلم محمد رسول الله في فترة عرضه ولهذا عرضت يومان فقط

{ هل تُمارس الرياضة واي فريق عراقي واوربي تشجع

– امارس الرياضة السويدية البسيطة اما التشجيع وكره القدم لا اتابعها الا ما ندر في لعبات المنتخب…راسي بارد

{ اغنية حميد منصور يم داركم لمن تهديها

– أهديها لكل أصدقائي الطيبين الذي اتواصل معهم

{ حكمتك في الحياة

– اتق شر من أحسنت اليه

{ كيف رأيت الحياة عندما مثلت دور المجنون في مسلسل

– أنا شخص احب الحياه واحب الناس والمسلسل اعطاني درسا رائعا في الانسانيه والتعامل مع الناس

كلمة اخيرة تقولها بعد ان أرهقتك بالأسئلة

شكرا جزيلا لك ولكادر الزمان واتمنى لكم رمضان كريما ومحبتي للجميع