مفخخات

بين هيت والكرادة مسافة طويلة مئات من الكيلومترات والطرق الوعرة وساعات طويلة وانهاك جسدي وزحامات قاتلة لكنهما تعانقا رغم البعد الشاسع رغم كل شيء !

تعانقا بنفس الدماء الطاهرة والجثث المتفحمة وصراخ الاطفال ونفس الاجساد المتناثرة ونفس الهويات العراقية وربما نفس الاسماء ! لم يكن هناك اي اختلاف سوى في اشكال واحجام الشهداء لم يكن اي اختلاف ! تعانقا حتى بنفس العبارة من القاتل .. الله اكبر…ثم شهداء….وشهداء…وشهداء حتى اشعار آخر حتى صحوة اخرى توقظنا من هذا التفكير المقيت..

لم يكن الموت يوما مفرقا بين احد .. الارهاب لا يسأل عن هوية الضحية و لا عن مسكنها ومذهبها ولا الويلات التي تعانيها لاجل رغيف خبز لا يتجاوز سعره ال..الف دينار.. الارهاب لا يسأل ضحية في بيئة يسكن واي طعام يأكل واي ضمان صحي له ومقدار راتبه واي عمل يمتلك واي معتنق واي دين ! لا يسأل عن اي مرض اصابه ولا كمية الاموال التي تشفيه ولا اي خيمة او تقاطعات يقطن .. الارهاب يحاول بشتى الطرق ان يأكل لحم الضحية دون الاكتراث لهذه الامور انه متعطش لشرب دمها ! الارهاب يأكل بنا من البصرة الحبيبة حتى زاخو دون الاكتراث لمسمياتنا.

احمد العاني