ذي قار تبحث مع الإتحاد الأوربي إطلاق مشروع تطوير التعليم:

تأمين نجاح العملية السياسية وإدامة زخم المعركة

ذي قار – باسم الركابي

بحث محافظ ذي قار يحيى الناصري مع سفير الاتحاد الاوربي في العراق باتريك سيمونيت الاستفادة من الخبرات الاوربية فيما أعلن سيمونيت عن سعيه لإطلاق مشروع لتطوير التعليم في المحافظة والعراق.وقال الناصري في بيان تلقته (الزمان)أمس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سيمونيت ان (المحافظة ترحب بزيارة سيمونيت وتعتز بها وقدمنا خلال اللقاء شرحا مفصلا عن احتياجات المحافظة ومنها تطوير البنى التحتية في قطاعات السياحة والاثار والنفط والخدمات والتي تحتاج الى الخبرات الاوربية من خلال شركاتها المعروفة في كل المجالات)، ونقل البيان عن سيمونيت القول ان (الاتحاد يدعم مشاريع تطوير النظام التعليمي في العراق والمحافظة خصوصا نظرا لما تتمتع به من امكانيات بشرية في هذا المجال)، واشار الى (مباشرة بعثة الاتحاد في مشاريع من شانها تطوير هذا النظام في عدد من المحافظات وان بعثة الاتحاد تتطلع الى المزيد من هذه المشاريع في المحافظة مستقبلا)، واضاف سيمونيت ان ((دول الاتحاد تسعى للعمل المشترك مع العراق والمحافظة بشكل خاص في مختلف المجالات بعد الانتهاء من مرحلة داعش قريبا من خلال مساهمة الشركات الاوربية في دعم وتطوير البنى التحتية) واوضح ان (الاتحاد يتطلع الى اعلان الحكومة المحلية عن مجالات الاستثمار المتوفرة من اجل حث شركاته للاسهام في العمل المشترك مع العراقيين في جميع المجالات ومشددا على استعداده للتعاون مع الحكومة المحلية من اجل انجاح الاهداف المشتركة).

حكومة محلية

وعلى صعيد اخر اكد الناصري، التزام الحكومة المحلية بدعم جميع القوى السياسية وفصائل المقاومة المجاهدة وحرصها على ترسيخ مقومات العمل المشترك الذي يصب في المصلحة العامة . وقال الناصري خلال كلمته في احتفالية تأسيس منظمة بدر التي حضرها رئيس واعضاء مجلس المحافظة ونائبي المحافظ وعدد من المسؤولين المحليين والقيادات السياسية والامنية ان (إحياء الذكرى السنوية لتأسيس منظمة بدر بالتزامن مع الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة و الحشد الشعبي وفصائل المقاومة الإسلامية على مجاميع داعش التكفيرية ما هو الا تعبير عن الوفاء للمسيرة الجهادية التي أسهمت الإطاحة بالطغاة وحققت الانتصار تلو الانتصار على امتداد ساحات المواجهة على ارض الوطن)، واضاف ان (المنظمة قدمت وهي تتصدر صفوف الفصائل العراقية المدافعة عن ارض العراق آلاف الشهداء في سبيل حرية ووحدة البلاد وان الانتصارات التي يسطرها العراقيون اليوم في الموصل والحدود العراقية- السورية وغيرها من المدن والمناطق العراقية المبتلية بمطامع القوى الظلامية ما كانت لتتحقق لولا تلاحم القوى السياسية والمكونات والاطياف الاجتماعية التي يتشكل منها الحشد الشعبي الداعم للقوات المسلحة)،مؤكدا (التزام الحكومة المحلية بدعم جميع القوى السياسية وفصائل المقاومة المجاهدة)، وجدد (تعهده بتامين المتطلبات التي من شانها انجاح العملية السياسية وادامة زخم المعركة حتى تحقيق النصر)، واوضح الناصري (نجدد العهد بالمضي قدما في سبيل تحقيق مقومات العمل المشترك الذي يصب في مصلحة الجميع ويحقق الأهداف التي يتطلع إليها أبناء الشعب).