العبادي يدعو إلى خارطة طريق لحل الإشكاليات مع الإقليم

مجلس الوزراء يوجّه بصرف رواتب منتسبي نينوى

بغداد – الزمان

وجه مجلس الوزراء بصرف رواتب منتسبي محافظة نينوى الذين دققوا امنيا ووجه بتشكيل غرفة عمليات لحسم إشكاليات الرواتب المتأخرة، مشيرا الى مناقشة الاختناقات المروية في بغداد ووضع دراسة لحل الموضوع . وقال بيان امس ان (المجلس استثنى خلال جلسة الثلاثاء برئاسة حيدر العبادي وزارة الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة وامانة بغداد من الفقرة 3 من قرار المجلس رقم 329 لسنة 2015 الخاص بحماية المنتج الوطني من مادة الكلور السائل لإغراض تصفية الماء)، واضاف انه (تمت مناقشة معالجة الاختناقات المرورية في بغداد و تقديم دراسة على المستوى القصير والمتوسط والطويل)، لافتا الى (التصويت ايضا على صرف المستحقات المالية لسائقي شاحنات وزارة التجارة التي تشارك في دعم القوات الامنية وكذلك عد مشاريع الجباية والصيانة والتأهيل في قطاع الكهرباء من المشاريع الستراتيجية ذات الطابع الاتحادي وكذلك الموافقة على تمويل تخصيصات وزارة التربية لشراء الكتب المدرسية)، واوضح البيان ان (المجلس وجه باطلاق رواتب موظفي نينوى الذين دُققوا امنيا من قبل فريق التدقيق الامني لوزارة الداخلية او من قبل جهات الامن الوطني، وتشكيل غرفة عمليات في وزارة المالية لحسم الاشكالات التي تظهر لدى تدقيق قوائم الرواتب المتأخرة)، مشيرا الى (مناقشة موضوع توفير الكهرباء في المحافظة ذاتها والتنسيق مع اقليم كردستان لتأمين نقل النفط الخام من محافظة كركوك الى الموصل)، واوضح البيان انه (تم توجيه وزارة الصحة والبيئة بأستكمال الارقام المطلوبة للدرجات الوظيفية التعيينات المركزية ورفعها الى وزارة المالية لإدراج التخصيصات المطلوبة ضمن الموازنة التكميلية)، وتابع انه (جرى التطرق خلال الجلسة الى اوضاع النازحين بالاضافة الى الحادث الذي ادى الى تسمم 800 نازح في مخيم حسن شام ووفاة طفل وامرأة). من جهته دعا العبادي الى وضع خارطة طريق لحل المشكلات بين بغداد والاقليم، وقال خلال المؤتمر الاسبوعي ان (قرار اجراء الاستفتاء في الاقليم غير موفق وندعو الى وضع خارطة طرق لحل المشكلات بين الطرفين كما ونوجه دعوات للقوى السياسية الكردية للحضور الى بغداد للحوار بهذا الصدد).

تحقيق إنجازات

وعن الحرب ضد داعش اكد العبادي ان (التخطيط العالي للقوات الأمنية كانت سببا مهما لتحقيق الإنجازات وادت لاستغراب العالم)، وعن اوضاع المنطقة قال العبادي (حريصون على استقرار جميع دول المنطقة وان يكون هناك توجها ضد الإرهاب، فخطر الإرهاب والتطرف كبير على الشعوب والدول)، داعيا الى (إيقاف دعم الإرهاب)، وفيما يخص الازمة القطرية نوه العبادي الى ان (العراق حريص على اطفاء النار لاسيما وان هناك مصالح مشتركة مع دول الجوار كما ونرفض أي حصار على الدول)، وعن زيارته الى السعودية اوضح العبادي ان (هناك دعوة لزيارة السعودية منذ عام ونصف لاسيما وان الفكرة من زيارة الدول المطلة على الخليج هو لتنسيق المواقف والدعم والتعاون بعد تحرير الموصل لإعادة اعمار المناطق التي دمرها الارهاب).