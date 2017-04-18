أمر الله ايشار مستشار إردوغان لـ (الزمان): حالة الطواريء ستجدد كل ثلاثة أشهر وسنعيد النظر في عقوبة الاعدام

بوتين‭ ‬يهنئ‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬والمعارضة‭ ‬تطالب‭ ‬بإلغاء‭ ‬نتائج‭ ‬الاستفتاء

أنقرة‭ – ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

اكد‭ ‬امر‭ ‬الله‭ ‬ايشار‭ ‬مستشار‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬فى‭ ‬اطار‭ ‬حوار‭ ‬تنشره‭ ‬الزمان‭ ‬كاملاً‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬‭ ‬ان‭ ‬المعارضة‭ ‬التركية‭ ‬مدعوة‭ ‬الى‭ ‬احترام‭ ‬ارادة‭ ‬الشعب‭ ‬الذي‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬التعديلات‭ ‬الدستورية‭ ‬التى‭ ‬نقلت‭ ‬تركيا‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬البرلماني‭ ‬الى‭ ‬النظام‭ ‬الرئاسي‭ . ‬واضاف‭ ‬،اننا‭ ‬سنعيد‭ ‬النظر‭ ‬فى‭ ‬عقوبة‭ ‬الاعدام‭ ‬المعلقة‭ ‬منذ‭ ‬14‭ ‬عاماً،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬ستجدد‭ ‬كل‭ ‬3‭ ‬اشهر‭. ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬اكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬السياسيين‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬التركى‭ ‬سوف‭ ‬يتجه‭ ‬الى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الحكم‭ ‬المطلق‭ ‬بعد‭ ‬تلك‭ ‬التعديلات‭ ‬وقال‭ ‬السفير‭ ‬حسين‭ ‬هريدى‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬ان‭ ‬تصريحات‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬بعد‭ ‬الاستفتاء‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬انه‭ ‬سوف‭ ‬يتجه‭ ‬الى‭ ‬سياسة‭ ‬اكثر‭ ‬تشددا‭ ‬ومزيد‭ ‬من‭ ‬القمع‭ ‬وتهميش‭ ‬المعارضين‭ . ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬الفارق‭ ‬الضئيل‭ ‬للموافقة‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬شريحة‭ ‬واسعة‭ ‬ترفض‭ ‬تلك‭ ‬التعديلات‭ ‬داعيا‭ ‬اردوغان‭ ‬الى‭ ‬الاخذ‭ ‬بذلك‭ ‬فى‭ ‬الاعتبار‭ ‬وضمان‭ ‬استقلال‭ ‬القضاء‭ .‬وقال‭ ‬حسين‭ ‬حسونه‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬المصري‭ ‬للشئون‭ ‬الخارجية‭ ‬ان‭ ‬نتيجة‭ ‬الاستفتاء‭ ‬اظهرت‭ ‬وجود‭ ‬انقسام‭ ‬داخلي‭ ‬،واضاف‭ ‬ان‭ ‬السياسة‭ ‬التركية‭ ‬لن‭ ‬يطرأ‭ ‬عليها‭ ‬تغييرات‭ ‬كثيرة‭ ‬بعد‭ ‬الاستفتاء‭. ‬و‭ ‬طلب‭ ‬حزب‭ ‬الشعب‭ ‬الجمهوري،‭ ‬أكبر‭ ‬أحزاب‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬تركيا،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الانتخابي‭ ‬الأعلى‭ ‬وعلى‭ ‬أساس‭ ‬حصول‭ ‬تجاوزات،‭ ‬إلغاء‭ ‬الاستفتاء‭ ‬الذي‭ ‬جاءت‭ ‬نتائجه‭ ‬لصالح‭ ‬تعزيز‭ ‬صلاحيات‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭. ‬وعلى‭ ‬عكس‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬هنأ‭ ‬اردوغان‭ ‬على‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين،‭ ‬دعا‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬انقرة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الى‭ ‬‮«‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬شفاف‭ ‬في‭ ‬التجاوزات‭ ‬المفترضة‮»‬‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الاستفتاء‭ ‬الدستوري‭ ‬الذي‭ ‬يمنحه‭ ‬سلطات‭ ‬معززة‭. ‬وفاز‭ ‬معسكر‭ ‬‮«‬نعم‮»‬‭ ‬بفارق‭ ‬بسيط‭ ‬الاحد‭ ‬وبنسبة‭ ‬51‭,‬4‭%‬‭ ‬من‭ ‬الاصوات،‭ ‬بحسب‭ ‬تعداد‭ ‬غير‭ ‬رسمي‭ ‬اجرته‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭. ‬لكن‭ ‬حزبي‭ ‬المعارضة‭ ‬الرئيسيين‭ ‬نددا‭ ‬بتزوير‭ ‬واسع‭ ‬فيما‭ ‬ابدى‭ ‬مراقبون‭ ‬دوليون‭ ‬تحفظات‭ ‬بشأن‭ ‬النتائج‭. ‬وقدم‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الشعب‭ ‬الجمهوري‭ ‬بولنت‭ ‬تزجان‭ ‬طلبا‭ ‬رسميا‭ ‬الى‭ ‬المجلس‭ ‬الانتخابي‭ ‬الأعلى‭ ‬لإلغاء‭ ‬النتائج‭. ‬وتشكل‭ ‬المراجعة‭ ‬الدستورية‭ ‬التي‭ ‬أقرها‭ ‬الاستفتاء‭ ‬أهم‭ ‬تعديل‭ ‬لنظام‭ ‬الحكم‭ ‬التركي‭ ‬منذ‭ ‬تأسيس‭ ‬مصطفى‭ ‬كمال‭ ‬للنظام‭ ‬الجمهوري‭ ‬في‭ ‬1923‭. ‬لكن‭ ‬المعارضة‭ ‬تطعن‭ ‬في‭ ‬شرعية‭ ‬فوز‭ ‬اردوغان‭ ‬لسبب‭ ‬رئيسي‭ ‬هو‭ ‬اعلان‭ ‬اللجنة‭ ‬الانتخابية‭ ‬العليا‭ ‬بعيد‭ ‬بدء‭ ‬فرز‭ ‬الاصوات‭ ‬انها‭ ‬ستقبل‭ ‬ببطاقات‭ ‬الاقتراع‭ ‬غير‭ ‬الممهورة‭ ‬بالختم‭ ‬الرسمي‭ ‬للسلطات‭ ‬الانتخابية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬اعتبرته‭ ‬المعارضة‭ ‬مناورة‭ ‬تجيز‭ ‬التزوير‭. ‬

وصرح‭ ‬تزجان‭ ‬بعد‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬اللجنة‭ ‬الانتخابية‭ ‬في‭ ‬انقرة‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الاستحقاق‭ ‬يفتقر‭ ‬الى‭ ‬الشرعية‮»‬‭ ‬مؤكدا‭ ‬وجود‭ ‬حملة‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬لسرقة‭ ‬إرادة‭ ‬الشعب‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬تاكيده‭ ‬‮«‬الا‭ ‬خيار‭ (…) ‬إلا‭ ‬إبطال‭ ‬الاستفتاء‮»‬‭. ‬كذلك‭ ‬اعتبر‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الشعب‭ ‬الجمهوري‭ ‬كمال‭ ‬كيليتشدار‭ ‬اوغلو‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬نشرتها‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬حرييت‮»‬‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬اللجنة‭ ‬الانتخابية‭ ‬‮«‬غيرت‭ ‬القواعد‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬اللعبة‭ (…) ‬وهذا‭ ‬امر‭ ‬لا‭ ‬يغتفر‮»‬‭. ‬

وقدم‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬التهنئة‭ ‬للرئيس‭ ‬التركي‭ ‬لفوز‭ ‬الاستفتاء‭ ‬في‭ ‬مكالكة‭ ‬هاتفية‭ ‬امس‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الاناضول‭ ‬و‭ ‬اعتبرت‭ ‬بعثة‭ ‬مراقبين‭ ‬دوليين‭ ‬مشتركة‭ ‬لمنظمة‭ ‬الامن‭ ‬والتعاون‭ ‬الاوروبي‭ ‬ومجلس‭ ‬اوروبا‭ ‬ان‭ ‬حملة‭ ‬الاستفتاء‭ ‬جرت‭ ‬وسط‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬تكافؤ‮»‬‭ ‬للفرص‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬رجح‭ ‬كفة‭ ‬معسكر‭ ‬‮«‬نعم‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬‮«‬الاستفتاء‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬معايير‭ ‬مجلس‭ ‬اوروبا‮»‬‭. ‬

لكن‭ ‬تعليقات‭ ‬المراقبين‭ ‬الدوليين‭ ‬اثارت‭ ‬غضب‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬امام‭ ‬الاف‭ ‬المناصرين‭ ‬في‭ ‬القصر‭ ‬الرئاسي‭ ‬بأنقرة‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬انهم‭ ‬يعدّون‭ ‬تقريرا‭ ‬كما‭ ‬يحلو‭ ‬لهم‭ (…) ‬اعرفوا‭ ‬حدودكم‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ننظر‭ ‬الى‭ ‬اي‭ ‬تقرير‭ ‬قد‭ ‬تعدّونه‭ ‬ولا‭ ‬نأخذه‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‮»‬‭.‬

واكد‭ ‬يلديريم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الأمة‭ (‬عبرت‭) ‬بحرية‭ ‬عن‭ ‬إرادتها‭ ‬في‭ ‬الصناديق،‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬انتهت‮»‬،‭ ‬و»على‭ ‬العالم‭ ‬أجمع‭ ‬أن‭ ‬يحترم‭ ‬النتيجة‭ ‬بما‭ ‬فيه‭ ‬حزب‭ ‬المعارضة‭ ‬الرئيسي‭ (…) ‬فالأمة‭ ‬قالت‭ ‬كلمتها‮»‬‭.‬