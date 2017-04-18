تشكيل مجلس مدني لإدارة الرقة بعد طرد داعش وسط اعتراض قوى سورية

مقتل عشرين مدنياً في غارات للتحالف الدولي وروسيا بسوريا
بيروت – الزمان
اعلنت قوات سوريا الديموقراطية، ائتلاف فصائل كردية وعربية تدعمه واشنطن، بالتعاون مع ممثلين عن مكونات محافظة الرقة، معقل الجهاديين في سوريا، تشكيل «مجلس مدني» الثلاثاء، لادارةالمدينة وريفها، فور استكمال طرد داعش منها. وفي بيان حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منه، اعلنت «اكثر من مئة من داعش. وقالت الناطقة باسم عملية «غضب الفرات» جيهان شيخ احمد لفرانس برس ان «المجلس المدني الذي انضم اليه أهالي الرقة بكل مكوناتهم سيتسلم ادارة المدينة بعد تحريرها» من تنظيم داعش. وبدأت قوات سوريا الديموقراطية، بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر هجوماً واسعاً في اطار حملة «غضب الفرات» لطرد التنظيم المتشدد من الرقة. وانتخب المجتمعون وفق البيان احد شيوخ عشائر الرقة محمود البرسان وليلى مصطفى رئيسين مشتركين للمجلس، بالاضافة الى ثلاثة نواب لهما. واعلن الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديموقراطية طلال سلو لفرانس برس انه سيتم «قريبا الاعلان عن تشكيل المجلس العسكري للرقة وريفها»، المكون من ابناء المحافظة الذين «سيتم تدريبهم من قواتنا والتحالف الدولي لضمان الامن في المناطق التي يتم تحريرها من داعش». ويتخذ مجلس الرقة المدني وفق البيان التأسيسي بلدة عين عيسى «مقراً على ان تتم «اعادة بناء المجلس فيما قتل عشرون مدنيا على الاقل بينهم ستة اطفال في الساعات الـ24 الاخيرة جراء غارات للتحالف الدولي بقيادة واشنطن على مناطق تحت سيطرة تنظيم داعش في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الثلاثاء. وفي شمال غرب سوريا، قتل عشرة مدنيين أيضاً بينهم تسعة اطفال الثلاثاء جراء غارات قال المرصد ان طائرات يرجح انها روسية نفذتها على بلدة تحت سيطرة فصائل مقاتلة واسلامية .
وأحصى المرصد مقتل «13 مدنياً بينهم خمسة اطفال ليل الاثنين جراء غارات للتحالف الدولي على مدينة البوكمال الواقعة على الحدود السورية العراقية» في الريف الشرقي لدير الزور. وتسبب القصف ايضا «بمقتل ثلاثة عناصر من تنظيم داعش من الجنسية العراقية»، بحسب المرصد.
على جبهة اخرى، احصى المرصد مقتل «عشرة مدنيين هم امرأة مسنة وتسعة اطفال جراء ضربات يرجح ان طائرات روسية نفذتها فجر الثلاثاء على بلدة معرة حرمة» الواقعة في ريف ادلب الجنوبي.