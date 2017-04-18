تشكيل مجلس مدني لإدارة الرقة بعد طرد داعش وسط اعتراض قوى سورية

مقتل‭ ‬عشرين‭ ‬مدنياً‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬للتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬وروسيا‭ ‬بسوريا‭ ‬

بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

اعلنت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬ائتلاف‭ ‬فصائل‭ ‬كردية‭ ‬وعربية‭ ‬تدعمه‭ ‬واشنطن،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬مكونات‭ ‬محافظة‭ ‬الرقة،‭ ‬معقل‭ ‬الجهاديين‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬تشكيل‭ ‬‮«‬مجلس‭ ‬مدني‮»‬‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬لادارةالمدينة‭ ‬وريفها،‭ ‬فور‭ ‬استكمال‭ ‬طرد‭ ‬داعش‭ ‬منها‭. ‬وفي‭ ‬بيان‭ ‬حصلت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬فرانس‭ ‬برس‮»‬‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬منه،‭ ‬اعلنت‭ ‬‮«‬اكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬من‭ ‬داعش‭. ‬وقالت‭ ‬الناطقة‭ ‬باسم‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬غضب‭ ‬الفرات‮»‬‭ ‬جيهان‭ ‬شيخ‭ ‬احمد‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬‮«‬المجلس‭ ‬المدني‭ ‬الذي‭ ‬انضم‭ ‬اليه‭ ‬أهالي‭ ‬الرقة‭ ‬بكل‭ ‬مكوناتهم‭ ‬سيتسلم‭ ‬ادارة‭ ‬المدينة‭ ‬بعد‭ ‬تحريرها‮»‬‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭. ‬وبدأت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬هجوماً‭ ‬واسعاً‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬غضب‭ ‬الفرات‮»‬‭ ‬لطرد‭ ‬التنظيم‭ ‬المتشدد‭ ‬من‭ ‬الرقة‭. ‬وانتخب‭ ‬المجتمعون‭ ‬وفق‭ ‬البيان‭ ‬احد‭ ‬شيوخ‭ ‬عشائر‭ ‬الرقة‭ ‬محمود‭ ‬البرسان‭ ‬وليلى‭ ‬مصطفى‭ ‬رئيسين‭ ‬مشتركين‭ ‬للمجلس،‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬ثلاثة‭ ‬نواب‭ ‬لهما‭. ‬واعلن‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬طلال‭ ‬سلو‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬انه‭ ‬سيتم‭ ‬‮«‬قريبا‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬تشكيل‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬للرقة‭ ‬وريفها‮»‬،‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬ابناء‭ ‬المحافظة‭ ‬الذين‭ ‬‮«‬سيتم‭ ‬تدريبهم‭ ‬من‭ ‬قواتنا‭ ‬والتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لضمان‭ ‬الامن‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تحريرها‭ ‬من‭ ‬داعش‮»‬‭. ‬ويتخذ‭ ‬مجلس‭ ‬الرقة‭ ‬المدني‭ ‬وفق‭ ‬البيان‭ ‬التأسيسي‭ ‬بلدة‭ ‬عين‭ ‬عيسى‭ ‬‮«‬مقراً‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تتم‭ ‬‮«‬اعادة‭ ‬بناء‭ ‬المجلس‭ ‬فيما‭ ‬قتل‭ ‬عشرون‭ ‬مدنيا‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬بينهم‭ ‬ستة‭ ‬اطفال‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الـ24‭ ‬الاخيرة‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬للتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وفي‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا،‭ ‬قتل‭ ‬عشرة‭ ‬مدنيين‭ ‬أيضاً‭ ‬بينهم‭ ‬تسعة‭ ‬اطفال‭ ‬الثلاثاء‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬قال‭ ‬المرصد‭ ‬ان‭ ‬طائرات‭ ‬يرجح‭ ‬انها‭ ‬روسية‭ ‬نفذتها‭ ‬على‭ ‬بلدة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬فصائل‭ ‬مقاتلة‭ ‬واسلامية‭ .‬

وأحصى‭ ‬المرصد‭ ‬مقتل‭ ‬‮«‬13‭ ‬مدنياً‭ ‬بينهم‭ ‬خمسة‭ ‬اطفال‭ ‬ليل‭ ‬الاثنين‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬للتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬البوكمال‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬السورية‭ ‬العراقية‮»‬‭ ‬في‭ ‬الريف‭ ‬الشرقي‭ ‬لدير‭ ‬الزور‭. ‬وتسبب‭ ‬القصف‭ ‬ايضا‭ ‬‮«‬بمقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬الجنسية‭ ‬العراقية‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭.‬

على‭ ‬جبهة‭ ‬اخرى،‭ ‬احصى‭ ‬المرصد‭ ‬مقتل‭ ‬‮«‬عشرة‭ ‬مدنيين‭ ‬هم‭ ‬امرأة‭ ‬مسنة‭ ‬وتسعة‭ ‬اطفال‭ ‬جراء‭ ‬ضربات‭ ‬يرجح‭ ‬ان‭ ‬طائرات‭ ‬روسية‭ ‬نفذتها‭ ‬فجر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬بلدة‭ ‬معرة‭ ‬حرمة‮»‬‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬ادلب‭ ‬الجنوبي‭.‬