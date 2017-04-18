مصدر رئاسي لـ (الزمان):لا صحة إطلاقاً لإرسال قوات مصرية الى اليمن

الأزهر‭ ‬يرفض‭ ‬عرضاً‭ ‬سعودياً‭ ‬لتمويل‭ ‬بحوثه

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

نفى‭ ‬مصدر‭ ‬برئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ (‬الزمان‭) ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬التصريحات‭ ‬التى‭ ‬ادلى‭ ‬بها‭ ‬اللواء‭ ‬احمد‭ ‬العسيرى‭ ‬مستشار‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬السعودي‭ ‬بان‭ ‬مصر‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬ارسال‭ ‬40‭ ‬الف‭ ‬جندى‭ ‬الى‭ ‬اليمن‭ .‬واوضح‭ ‬المصدر‭ ‬بان‭ ‬العسيرى‭ ‬ربما‭ ‬كان‭ ‬يقصد‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬ارسال‭ ‬قوات‭ ‬ضمن‭ ‬القوات‭ ‬العربية‭ ‬المشتركة‭ ‬التى‭ ‬اقترحها‭ ‬السيسى‭ ‬لمحاربة‭ ‬الارهاب‭ ‬فى‭ ‬اطار‭ ‬مخرجات‭ ‬قمة‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ‭ . ‬وفى‭ ‬الاطار‭ ‬ذاته‭ ‬استنكر‭ ‬السفير‭ ‬محمد‭ ‬منيسى‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬تلك‭ ‬التصريحات‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬السيسى‭ ‬يرفض‭ ‬رفضا‭ ‬باتا‭ ‬ارسال‭ ‬قوات‭ ‬مصرية‭ ‬الى‭ ‬اليمن‭ ‬لعلمه‭ ‬بصعوبة‭ ‬الحرب‭ ‬البرية‭ ‬فيها‭ ‬وان‭ ‬مصر‭ ‬تكتفي‭ ‬بالقوات‭ ‬الجوية‭ ‬والبحرية‭ ‬والتى‭ ‬تقوم‭ ‬بدور‭ ‬فعال‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬اللوجستي‭ . ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬برلمانية‭ ‬بمصر‭ ‬ان‭ ‬البرلمان‭ ‬المصري‭ ‬سوف‭ ‬يبدأ‭ ‬خلال‭ ‬الايام‭ ‬القادمة‭ ‬مناقشة‭ ‬قضية‭ ‬تيران‭ ‬وصنافير‭ ‬بحضور‭ ‬مسئولين‭ ‬سعوديين‭ ‬الذين‭ ‬سيقدمون‭ ‬ادلة‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬الاتفاقية‭ ‬واكد‭ ‬نبيل‭ ‬الجمل‭ ‬وكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬التشريعية‭ ‬والدستورية‭ ‬ان‭ ‬موقف‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬الاتفاقية‭ ‬سوف‭ ‬يتحدد‭ ‬بعد‭ ‬استشارة‭ ‬خبراء‭ ‬القانون‭ ‬الدولى‭ ‬ومناقشة‭ ‬كافة‭ ‬الادلة‭ ‬والبراهين‭ ‬التى‭ ‬استندت‭ ‬اليها‭ ‬الحكومة‭ ‬فى‭ ‬تحديد‭ ‬موقفها‭ ‬بشأن‭ ‬الجزيرتين‭ . ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬بمشيخة‭ ‬الازهر‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬صراع‭ ‬سعودي‭ ‬وخليجي‭ ‬ايضاً‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬مراكز‭ ‬القوة‭ ‬في‭ ‬الازهر،‭ ‬واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬رفض‭ ‬عرضا‭ ‬سعوديا‭ ‬بانشاء‭ ‬فرع‭ ‬للجامعة‭ ‬فى‭ ‬المملكة‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬قيامه‭ ‬بتنقية‭ ‬كتب‭ ‬التراث‭ ‬من‭ ‬الفكر‭ ‬الوهابي‭ ‬وهو‭ ‬الامر‭ ‬الذى‭ ‬اغضب‭ ‬المملكة‭ ‬والتى‭ ‬عرضت‭ ‬على‭ ‬الازهر‭ ‬تمويل‭ ‬البحوث‭ ‬الاسلامية‭ ‬وانشاء‭ ‬قناة‭ ‬فضائية‭. ‬