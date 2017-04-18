مصدر رئاسي لـ (الزمان):لا صحة إطلاقاً لإرسال قوات مصرية الى اليمن

الأزهر يرفض عرضاً سعودياً لتمويل بحوثه
القاهرة – مصطفى عمارة
نفى مصدر برئاسة الجمهورية في مصر فى تصريحات خاصة لمراسل (الزمان) في القاهرة التصريحات التى ادلى بها اللواء احمد العسيرى مستشار وزير الدفاع السعودي بان مصر وافقت على ارسال 40 الف جندى الى اليمن .واوضح المصدر بان العسيرى ربما كان يقصد ان الرئيس السيسي وافق على ارسال قوات ضمن القوات العربية المشتركة التى اقترحها السيسى لمحاربة الارهاب فى اطار مخرجات قمة شرم الشيخ . وفى الاطار ذاته استنكر السفير محمد منيسى مساعد وزير الخارجية تلك التصريحات مؤكدا ان السيسى يرفض رفضا باتا ارسال قوات مصرية الى اليمن لعلمه بصعوبة الحرب البرية فيها وان مصر تكتفي بالقوات الجوية والبحرية والتى تقوم بدور فعال بالاضافة الى الدور اللوجستي . فى السياق ذاته كشفت مصادر برلمانية بمصر ان البرلمان المصري سوف يبدأ خلال الايام القادمة مناقشة قضية تيران وصنافير بحضور مسئولين سعوديين الذين سيقدمون ادلة على صحة الاتفاقية واكد نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية والدستورية ان موقف اللجنة من الاتفاقية سوف يتحدد بعد استشارة خبراء القانون الدولى ومناقشة كافة الادلة والبراهين التى استندت اليها الحكومة فى تحديد موقفها بشأن الجزيرتين . من ناحية اخرى كشف مصدر بمشيخة الازهر طلب عدم ذكر اسمه عن وجود صراع سعودي وخليجي ايضاً للسيطرة على مراكز القوة في الازهر، واضاف المصدر ان شيخ الازهر رفض عرضا سعوديا بانشاء فرع للجامعة فى المملكة فضلا عن قيامه بتنقية كتب التراث من الفكر الوهابي وهو الامر الذى اغضب المملكة والتى عرضت على الازهر تمويل البحوث الاسلامية وانشاء قناة فضائية.