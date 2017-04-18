مقتل 12 ضابطاً وجندياً سعودياً في اليمن

الرياض‭- ‬صنعاء‭ – ‬الزمان‭ ‬

اعلن‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬مقتل‭ ‬12‭ ‬جنديا‭ ‬سعوديا‭ ‬بينهم‭ ‬أربعة‭ ‬ضباط‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عندما‭ ‬سقطت‭ ‬المروحية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تقلهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬المضطرب‭. ‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬السعودية‭ ‬عن‭ ‬بيان‭ ‬التحالف‭ ‬ان‭ ‬المروحية‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬بلاك‭ ‬هوك‭ ‬‮«‬سقطت‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬مأرب‮»‬‭ ‬شرق‭ ‬صنعاء‭. ‬واشار‭ ‬البيان‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التحقيق‭ ‬جارٍ‭ ‬في‭ ‬اسباب‭ ‬الحادث‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬التحالف‭ ‬اللواء‭ ‬احمد‭ ‬عسيري‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬من‭ ‬السابق‭ ‬لأوانه‮»‬‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬أسباب‭ ‬الحادث‭. ‬ويستخدم‭ ‬تحالف‭ ‬الرئيس‭ ‬اليمني‭ ‬السابق‭ ‬علي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬صالح‭ ‬والحوثيين‭ ‬اسلحة‭ ‬مضادة‭ ‬للطائرات‭ ‬روسية‭ ‬الصنع‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬فعالة‭ . ‬وقال‭ ‬بيان‭ ‬للحوثيين‭ ‬ان‭ ‬مقاتليهماسقطوا‭ ‬الطائرة‭ ‬السعودية‭ ‬وبدأ‭ ‬التحالف‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية‭ ‬حملة‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2015‭ ‬دعما‭ ‬لحكومة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬ربه‭ ‬منصور‭ ‬هادي‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬ضد‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬المدعومين‭ ‬من‭ ‬إيران‭. ‬