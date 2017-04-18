مقتل 12 ضابطاً وجندياً سعودياً في اليمن

الرياض- صنعاء – الزمان
اعلن التحالف العربي في اليمن مقتل 12 جنديا سعوديا بينهم أربعة ضباط الثلاثاء عندما سقطت المروحية التي كانت تقلهم في هذا البلد المضطرب. ونقلت وكالة الانباء السعودية عن بيان التحالف ان المروحية السعودية من طراز بلاك هوك «سقطت خلال عمليات في محافظة مأرب» شرق صنعاء. واشار البيان الى أن «التحقيق جارٍ في اسباب الحادث». من جهته، قال المتحدث باسم التحالف اللواء احمد عسيري لوكالة فرانس برس «من السابق لأوانه» التعليق على أسباب الحادث. ويستخدم تحالف الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والحوثيين اسلحة مضادة للطائرات روسية الصنع ولا تزال فعالة . وقال بيان للحوثيين ان مقاتليهماسقطوا الطائرة السعودية وبدأ التحالف بقيادة السعودية حملة جوية في اليمن في 26 آذار/مارس 2015 دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا في حربها ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.