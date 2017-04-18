ماي تطلب الانتخابات المبكرة وبريطانيا تواجه خمسة تحديات

لندن‭ – ‬الزمان‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬دعت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الى‭ ‬تنظيم‭ ‬انتخابات‭ ‬تشريعية‭ ‬مبكرة‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬المقبل،‭ ‬في‭ ‬اعلان‭ ‬مفاجىء‭ ‬يعكس‭ ‬رهانا‭ ‬لتعزيز‭ ‬غالبيتها‭ ‬البرلمانية‭ ‬قبل‭ ‬خوضها‭ ‬مفاوضات‭ ‬البريكست‭.‬

وقالت‭ ‬ماي‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬كبير‭ ‬فاجئ‭ ‬الجميع‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬انتخابات‭ ‬عامة‭ ‬الان‭. ‬أمامنا‭ ‬الآن‭ ‬فرصة‭ ‬لا‭ ‬تتكرر‭ ‬للقيام‭ ‬بذلك‭ .. ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬المحادثات‭ ‬المفصلة‮»‬‭.‬

واعلن‭ ‬زعيم‭ ‬كتلة‭ ‬المحافظين‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬ديفيد‭ ‬ليدنتون‭ ‬انه‭ ‬سيتم‭ ‬حل‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬أيار‭/ ‬مايو‭. ‬وتاتي‭ ‬دعوة‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬المفاجئة‭ ‬لاجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬مبكرة‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تواجه‭ ‬بريطانيا‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬ترتبط‭ ‬جميعها‭ ‬بالبريكست‭. ‬في‭ ‬ما‭ ‬يلي‭ ‬بعض‭ ‬القضايا‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬ماي‭ ‬والشخص‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يخلفها‭ ‬في‭ ‬المنصب‭ ‬بعد‭ ‬انتخابات‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬التي‭ ‬تقترحها‭ ‬ماي‭.‬

‭- ‬مفاوضات‭ ‬بريكست‭ -‬

في‭ ‬29‭ ‬من‭ ‬آذار‭ ‬مارس،‭ ‬أبلغت‭ ‬بريطانيا‭ ‬رسميا‭ ‬الدول‭ ‬ال27‭ ‬الأخرى‭ ‬أنها‭ ‬ستغادر‭ ‬الاتحاد،‭ ‬لتبدأ‭ ‬بذلك‭ ‬العد‭ ‬التنازلي‭ ‬للبريكست‭ ‬الذي‭ ‬سيستغرق‭ ‬عامين‭. ‬وبين‭ ‬القضايا‭ ‬الرئيسية‭ ‬فاتورة‭ ‬الخروج‭ ‬التي‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬بريطانيا‭ ‬دفعها‭ ‬وتقدر‭ ‬بمليارات‭ ‬اليورو،‭ ‬وحقوق‭ ‬المواطنين‭ ‬الاوروبيين‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬فيبريطانيا‭ ‬وبالعكس‭. ‬وسيتعرض‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬انتخابه‭ ‬إلى‭ ‬ضغوط‭ ‬داخلية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬يضمن‭ ‬حقوق‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬بينما‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬مصمم‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬بريطانيا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬افضل‭ ‬عند‭ ‬خروجها‭ ‬منه‭ ‬يفيدها‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬مما‭ ‬كانت‭ ‬تحصل‭ ‬عليهعندما‭ ‬كانت‭ ‬عضواً‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬المفاوضات‭ ‬أواخر‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬أو‭ ‬مطلع‭ ‬حزيران‭/‬يونيو،‭ ‬ويقول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬أن‭ ‬الإطار‭ ‬الزمني‭ ‬لم‭ ‬يتغير‭ ‬مع‭ ‬الدعوة‭ ‬الى‭ ‬الانتخابات‭.‬

‭- ‬الهجرة‭ -‬

شكلّ‭ ‬تدفق‭ ‬المهاجرين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬إلى‭ ‬بريطانيا‭ ‬قضية‭ ‬رئيسية‭ ‬قبل‭ ‬استفتاء‭ ‬البريكست‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬انصار‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الطريقة‭ ‬الوحيدة‭ ‬لضبط‭ ‬أعداد‭ ‬المهاجرين‭. ‬ووعدت‭ ‬ماي‭ ‬بخفض‭ ‬الهجرة‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬السوق‭ ‬الاوروبية‭ ‬الموحدة‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬حركة‭ ‬العمال‭ ‬مبدأ‭ ‬أساسياً‭ ‬فيها‭.‬

كما‭ ‬أدى‭ ‬البريكست‭ ‬الى‭ ‬غموض‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬من‭ ‬مواطني‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭. ‬هل‭ ‬سيتمكنون‭ ‬من‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬اي‭ ‬ظروف؟

‭- ‬اقتصاد‭-‬

اظهر‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البريطاني‭ ‬اداء‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬منذ‭ ‬الاستفتاء،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬اتفاق‭ ‬الخروج‭ ‬النهائي‭ ‬لم‭ ‬يتبلور‭ ‬بعد‭. ‬تسعى‭ ‬ماي‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬اقصى‭ ‬‮«‬دخول‭ ‬ممكن‮»‬‭ ‬للشركات‭ ‬البريطانية‭ ‬إلى‭ ‬السوق‭ ‬الموحدة‭ ‬وسط‭ ‬مخاوف‭ ‬حول‭ ‬تأثيرات‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬تكتل‭ ‬تجاري‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬الوظائف‭ ‬والنمو‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬تجاري‭ ‬سيشكل‭ ‬مهمة‭ ‬جسيمة‭ ‬حيث‭ ‬تفتقر‭ ‬بريطانيا‭ ‬إلى‭ ‬مفاوضين‭ ‬مؤهلين،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬احتمال‭ ‬اللجوء‭ ‬الى‭ ‬القوانين‭ ‬الأساسية‭ ‬لمنظمة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭ ‬تلوح‭ ‬في‭ ‬الخلفية‭.‬

تعرضت‭ ‬وحدة‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬ضغوط‭ ‬متجددة‭ ‬عقب‭ ‬التصويت‭ ‬لصالح‭ ‬البريكست،‭ ‬حيث‭ ‬طلبت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا‭ ‬نيكولا‭ ‬ستورجون‭ ‬من‭ ‬ماي‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬السماح‭ ‬باجراء‭ ‬استفتاء‭ ‬جديد‭ ‬حول‭ ‬استقلال‭ ‬اسكتلندا‭. ‬ورفض‭ ‬الاسكتلنديون‭ ‬الاستقلال‭ ‬في‭ ‬استفتاء‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬إلا‭ ‬أنستورجون‭ ‬تقول‭ ‬أن‭ ‬الظروف‭ ‬تغيرت‭ ‬الآن‭ ‬نظراً‭ ‬لأن‭ ‬معظم‭ ‬الاسكتلنديين‭ ‬ايدوا‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭.‬

‭- ‬الأمن‭ -‬

اسفر‭ ‬الهجوم‭ ‬الدامي‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني‭ ‬عن‭ ‬عودة‭ ‬مسألة‭ ‬الارهاب‭ ‬إلى‭ ‬الواجهة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭.‬

ووقع‭ ‬الهجوم‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬نفذها‭ ‬جهاديون‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬كما‭ ‬تسري‭ ‬مخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬عودة‭ ‬جهاديي‭ ‬بريطانيا‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭ ‬بعد‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭.‬