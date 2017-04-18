نيكول سابا .. دقيقة حداد وساعات رقص في شم النسيم

القاهرة – الزمان
تألقت المغنية اللبنانية نيكول سابا في واحد من أجمل حفلات أعياد الربيع وشم النسيم، وذلك في منتجع موسى كوست بمدينة رأس سدر.نيكول بدأت الحفل بدقيقة حداد على ضحايا الانفجارات الإرهابية التي وقعت في كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، ودعت لأهالي الضحايا والمصابين بالصبر والسلوان، وقالت: «الحياة مستمرة لكن ضروري أن يكون لدينا ايمان بغد ومستقبل أفضل لنا ولبلادنا».الحاضرون في الحفل استقبلوا جملة نيكول بالتصفيق الحاد، ثم استأنفت الفنانة فقراتها الغنائية بباقة من أجمل أغانيها وهزت المسرح بوصلات رقص أشعلت حماس الحضور الذي تفاعل معها بالغناء والرقص.من ناحية أخرى، يُعرض لنيكول سابا حالياً مسلسل جديد بعنوان «مذكرات عشيقة سابقة» عبر شاشة osn بشكل حصري.