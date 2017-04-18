نيكول سابا .. دقيقة حداد وساعات رقص في شم النسيم

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

تألقت‭ ‬المغنية‭ ‬اللبنانية‭ ‬نيكول‭ ‬سابا‭ ‬في‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أجمل‭ ‬حفلات‭ ‬أعياد‭ ‬الربيع‭ ‬وشم‭ ‬النسيم،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬منتجع‭ ‬موسى‭ ‬كوست‭ ‬بمدينة‭ ‬رأس‭ ‬سدر‭.‬نيكول‭ ‬بدأت‭ ‬الحفل‭ ‬بدقيقة‭ ‬حداد‭ ‬على‭ ‬ضحايا‭ ‬الانفجارات‭ ‬الإرهابية‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬كنيستي‭ ‬مار‭ ‬جرجس‭ ‬بطنطا‭ ‬والمرقسية‭ ‬بالإسكندرية،‭ ‬ودعت‭ ‬لأهالي‭ ‬الضحايا‭ ‬والمصابين‭ ‬بالصبر‭ ‬والسلوان،‭ ‬وقالت‭: ‬‮«‬الحياة‭ ‬مستمرة‭ ‬لكن‭ ‬ضروري‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لدينا‭ ‬ايمان‭ ‬بغد‭ ‬ومستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬لنا‭ ‬ولبلادنا‮»‬‭.‬الحاضرون‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬استقبلوا‭ ‬جملة‭ ‬نيكول‭ ‬بالتصفيق‭ ‬الحاد،‭ ‬ثم‭ ‬استأنفت‭ ‬الفنانة‭ ‬فقراتها‭ ‬الغنائية‭ ‬بباقة‭ ‬من‭ ‬أجمل‭ ‬أغانيها‭ ‬وهزت‭ ‬المسرح‭ ‬بوصلات‭ ‬رقص‭ ‬أشعلت‭ ‬حماس‭ ‬الحضور‭ ‬الذي‭ ‬تفاعل‭ ‬معها‭ ‬بالغناء‭ ‬والرقص‭.‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬يُعرض‭ ‬لنيكول‭ ‬سابا‭ ‬حالياً‭ ‬مسلسل‭ ‬جديد‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬مذكرات‭ ‬عشيقة‭ ‬سابقة‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬شاشة‭ ‬osn‭ ‬بشكل‭ ‬حصري‭.‬