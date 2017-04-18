ماذا سيفعل مارادونا في مصر ؟

مقتل مشجع أرجنتيني بعد رميه من مدرج لكرة القدم
بوينوس ايرس- القاهرة ــ الزمان:
يستعد النجم الرياضي العالمي دييجو مارادونا، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية والعالمية، للمشاركة في مباراة ودية عالمية تقام بمصر. ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم المصري، قال في تصريحات تليفزيونية عبر قناة “ON SPORT”: إن الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا سيشارك في ودية أساطير العالم ونجوم منتخب مصر المعتزلين التي تقام في يوليو المقبل. مسئول الاتحاد أضاف أن دخل المباراة سيخصص لصالح أسر ضحايا كنيستي الحادثين الإرهابيين بطنطا والإسكندرية، مؤكدا أنه سيتم الكشف عن أسماء نجوم العالم الذين سيشاركون في المباراة خلال الفترة المقبلة بالاتفاق مع الشركة الإماراتية صاحبة العرض. على صعيد اخر، قتل مشجع أرجنتيني شاب بعد رميه من قبل مشجعين آخرين من على مدرج ملعب ماريو كمبس خلال مباراة لكرة القدم، بحسب ما أفاد النادي الذي كان يشجعه الاثنين. ووقعت الحادثة خلال مباراة فريقي تاييريس وأتلتيك بلغرانو السبت. وقال نادي أتلتيك بلغرانو في بيان نشر الاثنين على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، انه «يأسف بشدة لمقتل ايمانويل بالبو»، مؤكدا مطالبته بتحقيق «العدالة» للمشجع البالغ من العمر 22 عاما. وأفاد والد الشاب القتيل ان الجريمة هي أشبه بعملية «إعدام»، اذ ان الضحية تعرف وسط المشجعين الى شخص مسؤول عن مقتل شقيقه عام 2012، بحسب ما أبلغ وسائل اعلام محلية.
وأظهرت لقطات عرضتها قنوات تلفزيون ان بالبو كان يحاول الافلات من عدد من مشجعي نادي بلغرانو تعرضوا له بالضرب، قبل ان يلقوا به من فوق المدرج، وهو يحاول التمسك بحاجز حديدي دون جدوى.
وأوضحت الشرطة ان قاتل شقيق بالبو، والذي سبق له ان سجن على خلفية التحقيق في القضية، قام بالادعاء ان المغدور هو أحد مشجعي فريق تاييريس المنافس، في محاولة لإثارة حنق المشجعين الآخرين.
وتشهد كرة القدم الارجنتينية حالات متواترة من العنف في الملاعب، ما دفع منذ أعوام الى تقييد حركة المشجعين في المدرجات أو الانتقال لمتابعة مباريات على ملاعب الفرق المنافسة.
وعام 2016، قتل ستة مشجعين لأندية كرة القدم الارجنتينية في عمليات «تصفية حساب»، بحسب منظمات غير حكومية متابعة لشؤون كرة القدم. وبين 2013 و2015، بلغ عدد القتلى 34.