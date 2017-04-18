ماذا سيفعل مارادونا في مصر ؟

مقتل‭ ‬مشجع‭ ‬أرجنتيني‭ ‬بعد‭ ‬رميه‭ ‬من‭ ‬مدرج‭ ‬لكرة‭ ‬القدم

بوينوس‭ ‬ايرس‭- ‬القاهرة‭ ‬ــ‭ ‬الزمان‭:‬

يستعد‭ ‬النجم‭ ‬الرياضي‭ ‬العالمي‭ ‬دييجو‭ ‬مارادونا،‭ ‬أسطورة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأرجنتينية‭ ‬والعالمية،‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬عالمية‭ ‬تقام‭ ‬بمصر‭. ‬ثروت‭ ‬سويلم،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لاتحاد‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬المصري،‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬تليفزيونية‭ ‬عبر‭ ‬قناة‭ ‬“ON‭ ‬SPORT”‭: ‬إن‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬دييجو‭ ‬أرماندو‭ ‬مارادونا‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬ودية‭ ‬أساطير‭ ‬العالم‭ ‬ونجوم‭ ‬منتخب‭ ‬مصر‭ ‬المعتزلين‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬المقبل‭. ‬مسئول‭ ‬الاتحاد‭ ‬أضاف‭ ‬أن‭ ‬دخل‭ ‬المباراة‭ ‬سيخصص‭ ‬لصالح‭ ‬أسر‭ ‬ضحايا‭ ‬كنيستي‭ ‬الحادثين‭ ‬الإرهابيين‭ ‬بطنطا‭ ‬والإسكندرية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬أسماء‭ ‬نجوم‭ ‬العالم‭ ‬الذين‭ ‬سيشاركون‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬بالاتفاق‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬الإماراتية‭ ‬صاحبة‭ ‬العرض‭. ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬اخر،‭ ‬قتل‭ ‬مشجع‭ ‬أرجنتيني‭ ‬شاب‭ ‬بعد‭ ‬رميه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مشجعين‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬مدرج‭ ‬ملعب‭ ‬ماريو‭ ‬كمبس‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬النادي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يشجعه‭ ‬الاثنين‭. ‬ووقعت‭ ‬الحادثة‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬فريقي‭ ‬تاييريس‭ ‬وأتلتيك‭ ‬بلغرانو‭ ‬السبت‭. ‬وقال‭ ‬نادي‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلغرانو‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشر‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬فيسبوك‮»‬،‭ ‬انه‭ ‬‮«‬يأسف‭ ‬بشدة‭ ‬لمقتل‭ ‬ايمانويل‭ ‬بالبو‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬مطالبته‭ ‬بتحقيق‭ ‬‮«‬العدالة‮»‬‭ ‬للمشجع‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬22‭ ‬عاما‭. ‬وأفاد‭ ‬والد‭ ‬الشاب‭ ‬القتيل‭ ‬ان‭ ‬الجريمة‭ ‬هي‭ ‬أشبه‭ ‬بعملية‭ ‬‮«‬إعدام‮»‬،‭ ‬اذ‭ ‬ان‭ ‬الضحية‭ ‬تعرف‭ ‬وسط‭ ‬المشجعين‭ ‬الى‭ ‬شخص‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬شقيقه‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أبلغ‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬محلية‭.‬

وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬عرضتها‭ ‬قنوات‭ ‬تلفزيون‭ ‬ان‭ ‬بالبو‭ ‬كان‭ ‬يحاول‭ ‬الافلات‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مشجعي‭ ‬نادي‭ ‬بلغرانو‭ ‬تعرضوا‭ ‬له‭ ‬بالضرب،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يلقوا‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬فوق‭ ‬المدرج،‭ ‬وهو‭ ‬يحاول‭ ‬التمسك‭ ‬بحاجز‭ ‬حديدي‭ ‬دون‭ ‬جدوى‭.‬

وأوضحت‭ ‬الشرطة‭ ‬ان‭ ‬قاتل‭ ‬شقيق‭ ‬بالبو،‭ ‬والذي‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬ان‭ ‬سجن‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬القضية،‭ ‬قام‭ ‬بالادعاء‭ ‬ان‭ ‬المغدور‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬مشجعي‭ ‬فريق‭ ‬تاييريس‭ ‬المنافس،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لإثارة‭ ‬حنق‭ ‬المشجعين‭ ‬الآخرين‭.‬

وتشهد‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الارجنتينية‭ ‬حالات‭ ‬متواترة‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬الملاعب،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬منذ‭ ‬أعوام‭ ‬الى‭ ‬تقييد‭ ‬حركة‭ ‬المشجعين‭ ‬في‭ ‬المدرجات‭ ‬أو‭ ‬الانتقال‭ ‬لمتابعة‭ ‬مباريات‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬الفرق‭ ‬المنافسة‭.‬

وعام‭ ‬2016،‭ ‬قتل‭ ‬ستة‭ ‬مشجعين‭ ‬لأندية‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الارجنتينية‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬‮«‬تصفية‭ ‬حساب‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬منظمات‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬متابعة‭ ‬لشؤون‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭. ‬وبين‭ ‬2013‭ ‬و2015،‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬34‭.‬