اكتشاف 8 مومياوات في مقبرة فرعونية بالقرب من الأقصر

الأقصر‭ (‬مصر‭)‬‭,‬‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اكتشفت‭ ‬بعثة‭ ‬مصرية‭ ‬آثارا‭ ‬قيمة‭ ‬في‭ ‬مقبرة‭ ‬فرعونية‭ ‬بجنوب‭ ‬مصر‭ ‬منها‭ ‬ثماني‭ ‬مومياوات‭ ‬وعشرة‭ ‬توابيت‭ ‬خشبية‭ ‬زاهية‭ ‬الألوان‭ ‬وقرابة‭ ‬ألف‭ ‬من‭ ‬التماثيل‭ ‬الصغيرة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬توضع‭ ‬مع‭ ‬الموتى،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬سلطات‭ ‬الآثار‭ ‬المصرية‭ ‬الثلاثاء‭. ‬ويرجّح‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المقبرة‭ ‬الواقعة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬وادي‭ ‬الملوك،‭ ‬ومن‭ ‬الأقصر،‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬توصف‭ ‬بأنها‭ ‬متحف‭ ‬مفتوح،‭ ‬عائدة‭ ‬إلى‭ ‬قاض‭ ‬من‭ ‬الأسرة‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ (‬1550-1295‭ ‬قبل‭ ‬الميلاد‭)‬‭ ‬كان‭ ‬يلقب‭ ‬ب‭ ‬‮«‬قاضي‭ ‬المدينة‮»‬،‭ ‬وأعيد‭ ‬استخدامها‭ ‬بعد‭ ‬بضعة‭ ‬قرون‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬الأسرة‭ ‬الحادية‭ ‬والعشرين‭ ‬لوضع‭ ‬مومياوات‭ ‬إضافية‭ ‬فيها‭.‬

وأكدت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الآثار‭ ‬نيفين‭ ‬العارف‭ ‬لصحافيين‭ ‬في‭ ‬الأقصر‭ ‬أمام‭ ‬المقبرة‭ ‬انها‭ ‬تحوي‭ ‬‮«‬على‭ ‬الأقل‭ ‬ست‭ ‬مومياوات‮»‬‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مصطفى‭ ‬الوزيري،‭ ‬رئيس‭ ‬البعثة‭ ‬التي‭ ‬عثرت‭ ‬على‭ ‬المقبرة،‭ ‬قال‭ ‬لاحقا‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬‮«‬تبين‭ ‬أن‭ ‬المقبرة‭ ‬تحوي‭ ‬عشرة‭ ‬توابيت‭ ‬وثماني‭ ‬مومياوات‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬خالد‭ ‬عناني‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬‮«‬عثر‭ ‬على‭ ‬حجر‭ ‬كبير‭ ‬تمت‭ ‬إزاحته‭ ‬وكانت‭ ‬المفاجأة‭ ‬هي‭ ‬الكم‭ (‬الكبير‭ ‬من‭ ‬الاثار‭) ‬الذي‭ ‬وجد‭ ‬بداخل‮»‬‭ ‬المقبرة‭. ‬وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬عثر‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬على‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التوابيت‭ ‬والمومياوات‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬تمثال‭ ‬أوشابتي‮»‬،‭(‬أي‭ ‬التماثيل‭ ‬الصغيرة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬توضع‭ ‬مع‭ ‬الموتى‭ ‬لخدمتهم‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الآخر‭ ‬بحسب‭ ‬المعتقدات‭ ‬المصرية‭ ‬القديمة‭).‬

وتابع‭ ‬العناني‭ ‬أنه‭ ‬عُثر‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬‮«‬أوان‭ ‬فخارية‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬صاحب‭ ‬المقبرة‭ ‬وألقابه‭ ‬وكان‭ ‬اسمه‭ ‬أوسرحات‭ ‬وعاش‭ ‬في‭ ‬الأسرة‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الدولة‭ ‬الفرعونية‭ ‬الحديثة‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬كشف‭ ‬هام‭ ‬ولم‭ ‬ينته‭ ‬بعد‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المقبرة‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬الأسرة‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ (‬1550-1292‭ ‬قبل‭ ‬الميلاد‭)‬،‭ ‬وأعيد‭ ‬استخدامها‭ ‬مرة‭ ‬ثانية‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الأسرة‭ ‬الحادية‭ ‬والعشرين‭ (‬1070-664‭ ‬قبل‭ ‬الميلاد‭).‬