العثور على مطلق نار في مركز تجاري مشنوقاً في زنزانته

لوس انجليس-(أ ف ب) – عثر على اركان جيتين (20 عاما) المتهم بقتل خمسة اشخاص في اطلاق نار جرى العام الماضي في مركز تجاري بشمال غرب الولايات المتحدة، مشنوقا في السجن، كما اعلنت السلطات الاميركية الاثنين. وكان جيتين ينتظر محاكمته لكنه انتحر على ما يبدو وعثر عليه جثة هامدة في زنزانته. وجيتين المولود في تركيا متهم بقتل خمسة اشخاص — فتاة وثلاث نساء ورجل — في اطلاق نار في 23 ايلول/سبتمبر الماضي في ولاية واشنطن. واكدت الشرطة الفدرالية بعيد توقيفه ان لا شيء يوحي بان عمله كان ارهابيا بينما اكد والده ان ابنه يعاني من مشاكل عقلية. واعترف جيتين للمحققين بانه منفذ اطلاق النار في مركز كاسكيد التجاري في بورلنغتن، لكنه لم يذكر دوافعه.
وقالت وسائل الاعلام المحلية ان الشاب كان ينتظر تقييما نفسيا ثانيا خلال اعتقاله في سجن سنوهوميش كاونتي. وكان من الممكن ان يحكم عليه بالاعدام بعد محاكمته.