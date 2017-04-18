العثور على مطلق نار في مركز تجاري مشنوقاً في زنزانته

لوس‭ ‬انجليس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عثر‭ ‬على‭ ‬اركان‭ ‬جيتين‭ (‬20‭ ‬عاما‭) ‬المتهم‭ ‬بقتل‭ ‬خمسة‭ ‬اشخاص‭ ‬في‭ ‬اطلاق‭ ‬نار‭ ‬جرى‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬تجاري‭ ‬بشمال‭ ‬غرب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬مشنوقا‭ ‬في‭ ‬السجن،‭ ‬كما‭ ‬اعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الاميركية‭ ‬الاثنين‭. ‬وكان‭ ‬جيتين‭ ‬ينتظر‭ ‬محاكمته‭ ‬لكنه‭ ‬انتحر‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬وعثر‭ ‬عليه‭ ‬جثة‭ ‬هامدة‭ ‬في‭ ‬زنزانته‭. ‬وجيتين‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬متهم‭ ‬بقتل‭ ‬خمسة‭ ‬اشخاص‭ — ‬فتاة‭ ‬وثلاث‭ ‬نساء‭ ‬ورجل‭ — ‬في‭ ‬اطلاق‭ ‬نار‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬واشنطن‭. ‬واكدت‭ ‬الشرطة‭ ‬الفدرالية‭ ‬بعيد‭ ‬توقيفه‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬يوحي‭ ‬بان‭ ‬عمله‭ ‬كان‭ ‬ارهابيا‭ ‬بينما‭ ‬اكد‭ ‬والده‭ ‬ان‭ ‬ابنه‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬عقلية‭. ‬واعترف‭ ‬جيتين‭ ‬للمحققين‭ ‬بانه‭ ‬منفذ‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬كاسكيد‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬بورلنغتن،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يذكر‭ ‬دوافعه‭. ‬

وقالت‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬المحلية‭ ‬ان‭ ‬الشاب‭ ‬كان‭ ‬ينتظر‭ ‬تقييما‭ ‬نفسيا‭ ‬ثانيا‭ ‬خلال‭ ‬اعتقاله‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬سنوهوميش‭ ‬كاونتي‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬ان‭ ‬يحكم‭ ‬عليه‭ ‬بالاعدام‭ ‬بعد‭ ‬محاكمته‭.‬