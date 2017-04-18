واشنطن قلقة من معلومات عن اضطهاد الشواذ جنسياً في الشيشان

واشنطن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عبرت‭ ‬السفيرة‭ ‬الاميركية‭ ‬في‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬نيكي‭ ‬هايلي‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬بعد‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬اعمال‭ ‬عنف‭ ‬ضد‭ ‬مثليين‭ ‬في‭ ‬الشيشان،‭ ‬بعدما‭ ‬انتقد‭ ‬اعضاء‭ ‬في‭ ‬الكونغرس‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬بشأن‭ ‬هذه‭ ‬الحوادث‭. ‬وقالت‭ ‬نيكي‭ ‬هايلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬ما‭ ‬زلنا‭ ‬قلقين‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬عمليات‭ ‬خطف‭ ‬وتعذيب‭ ‬وقتل‭ ‬لاشخاص‭ ‬في‭ ‬الشيشان‭ ‬على‭ ‬اساس‭ ‬ميولهم‭ ‬الجنسية‮»‬‭. ‬واضافت‭ ‬‮«‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬صحيحة،‭ ‬فان‭ ‬هذه‭ ‬الانتهاكات‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تجاهلها‮»‬‭. ‬وتابعت‭ ‬هايلي‭ ‬ان‭ ‬‮«‬على‭ ‬السلطات‭ ‬الشيشانية‭ ‬ان‭ ‬تحقق‭ ‬فورا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات،‭ ‬وتحاسب‭ ‬كل‭ ‬متورط‭ ‬فيها‭ ‬وتتخذ‭ ‬الخطوات‭ ‬لمنع‭ ‬اي‭ ‬انتهاكات‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬‭. ‬واكدت‭ ‬هايلي‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬المقربين‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬ضد‭ ‬كل‭ ‬اشكال‭ ‬التمييز‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬اساس‭ ‬الميول‭ ‬الجنسية،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الانتهاكات‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تؤدي‭ ‬الى‭ ‬زعزعة‭ ‬الاستقرار‭ ‬والحرب‭. ‬وكان‭ ‬اثنان‭ ‬من‭ ‬اعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الاميركي‭ ‬دانا‭ ‬الاثنين‭ ‬اعمال‭ ‬العنف‭ ‬هذه‭ ‬واتهما‭ ‬الرئيس‭ ‬بوتين‭ ‬باطلاق‭ ‬يد‭ ‬الرئيس‭ ‬الشيشاني‭ ‬رمضان‭ ‬قديروف‭.‬

وقال‭ ‬السناتور‭ ‬الديموقراطي‭ ‬بن‭ ‬كاردن‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬معلومات‭ ‬أوردتها‭ ‬صحيفة‭ ‬المعارضة‭ ‬الروسية‭ ‬‮«‬نوفايا‭ ‬غازيتا‮»‬‭ ‬انه‭ ‬‮«‬قلق‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬التهديد‭ ‬المتزايد‭ ‬الذي‭ ‬يواجهه‭ ‬المثليون‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬الشيشان‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الروسي‮»‬‭. ‬وتحدث‭ ‬عن‭ ‬‮«‬معلومات‭ ‬حول‭ ‬اعتقال‭ ‬وتعذيب‭ ‬مئات‭ ‬المثليين‭ ‬وخصوصا‭ ‬الرجال‭ ‬منهم،‭ ‬وعن‭ ‬ثلاثة‭ ‬اشخاص‭ ‬قتلتهم‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬الشيشانية‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬السناتور‭ ‬الديموقراطي‭ ‬ان‭ ‬‮«‬السلوك‭ ‬القاسي‭ ‬وغير‭ ‬الانساني‭ ‬للرئيس‭ ‬الشيشاني‭ ‬رمضان‭ ‬قديروف‭ ‬معروف‭ ‬وقد‭ ‬خلق‭ ‬جوا‭ ‬من‭ ‬الرعب‭ ‬للمثليين‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الروسي،‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬هو‭ ‬المسؤول‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يقول‭ ‬ان‭ ‬اي‭ ‬عنف‭ ‬بسبب‭ ‬الميول‭ ‬الجنسية‭ ‬او‭ ‬الهوية‭ ‬الجنسية‭ ‬غير‭ ‬مقبول‮»‬‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬دان‭ ‬السناتور‭ ‬الجمهوري‭ ‬توم‭ ‬تيليس‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬الدفاع‭ ‬بوتين‭ ‬وقديروف‭. ‬ووصف‭ ‬السناتور‭ ‬المحافظ‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬قديروف‭ ‬بـ»الموالي‮»‬‭ ‬لبوتين،‭ ‬متهما‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬نفسه‭ ‬بانكار‭ ‬حدوث‭ ‬انتهاكات‭ ‬‮«‬مخزية‮»‬‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭.‬

وقال‭ ‬ان‭ ‬‮«‬المسؤولين‭ ‬الشيشان‭ ‬يخطفون‭ ‬ويعذبون‭ ‬الرجال‭ ‬المثليين‭. ‬ادين‭ ‬هذا‭ ‬الانتهاك‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‮»‬‭.‬

شهدت‭ ‬الشيشان‭ ‬حربين‭ ‬انفصاليتين‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬التسعينات‭ ‬وفي‭ ‬بداية‭ ‬الالفية‭ ‬الثالثة‭ ‬لكن‭ ‬السلام‭ ‬عاد‭ ‬الى‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬قديروف‭ ‬الذي‭ ‬يحكم‭ ‬البلاد‭ ‬بقبضة‭ ‬من‭ ‬حديد‭.‬