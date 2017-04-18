العبادي يعلن زيادة مخصصات الحشد الشهر المقبل

بغداد – الزمان .. اعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي عن زيادة مخصصات الحشد الشعبي ابتداء من الشهر المقبل ، مشيرا الى سعي الحكومة في توفير الماء الصالح للشرب لاهالي محافظة البصرة . وقال بيان امس ان (مجلس الوزراء صوت على اعفاء شركات القطاع العام والخاص والمقاولة من الغرامات التأخيرية بالاضافة الى التصويت على تدقيق نشاطات الجمعيات التعاونية )، واضاف ان (المجلس صوت ايضا على تقرير القضاء على التمييز العنصري والتعديل الاول لقانون المطابع الاهلية كما ناقش تشكيل لجنة عليا لمتابعة موضوع المياه مع الدول)، لافتا الى ان (المجلس وجه وزارة المالية بصرف اموال الى المصارف من اجل اعطاء مستحقات الفلاحين من الذين يسوقون الحنطة خلال الموسم الجاري ضمن جدول معد). وتابع البيان ان (المجلس ناقش ايضا مشروع تحلية مياه البصرة خدمة لاهالي المحافظة). وقال العبادي عقب جلسة المجلس ان (داعش يحاول قتل المدنيين من خلال لغم الطرق الرئيسة والبنايات في الموصل هدفا منه لقذف التهم على القوات الامنية)، مبينا ان (القوات الامنية استطاعت افشال عدد من مخططات داعش).وبشأن العلاقات الخارجية، قال (حققنا نجاحا من دون تقديم تنازلات نتيجة الانتصارات التي نحققها ضد الارهاب). وفي شأن اخر، اعلن العبادي عن (زيادة مخصصات الحشد الشهر المقبل)، مشيرا الى ان (منسوب مياه نهر دجلة تحت السيطرة رغم الزيادة الهائلة بمياه الامطار وذوبان الثلوج).