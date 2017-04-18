نجل زيدان يبعث رسالة تفاؤل قبل الكلاسيكو

{ مدريد – وكالات: تلقّى زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، نبأً سارًا قبل أيام من لقاء الكلاسيكو المرتقب، أمام برشلونة يوم الأحد المقبل بملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني. ونقلت صحيفة ليكيب الفرنسية، فيديو من صحيفة آس الإسبانية لهدف سجله إيلياس زيدان نكل المدير الفني لريال مدريد، ليمنح فريق ناشئي ريال مدريد تحت 12 سنة الفوز على برشلونة بنتيجة 2-1 في الكلاسيكو المصغر. وأضافت الصحيفة أن نكل زيدان يرتدي القميص رقم 21، واحتفل ببلوغه 11 عامًا في ديسمبر الماضي، وتساءلت: هل يكون هذا الهدف الذي سجله زيدان الصغير، مؤشر لفوز ريال مدريد في الكلاسيكو الأكبر؟. يذكر أن زين الدين زيدان لم يخسر في أول مباراتين له بالكلاسيكو كمدير فني لريال مدريد، حيث فاز في مباراة الدور الثاني الموسم الماضي بنتيجة 2-1 في ملعب كامب نو، وتعادل أيضًا 1/1 في الدور الأول هذا الموسم بمعقل الفريق الكتالوني.