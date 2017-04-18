خربة في جانب الكرخ يسجد الذهب عند أعتابها

الإمام الكاظم سفر خالد في الثبات على العقيدة

إبراهيم خلف الكرعاوي

بغداد

ولد الإمام موسى بن جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليهم السلام) في 7 صفر من سنة 128 هـ في منطقة الأبواء وهو السابع من أئمة أهل البيت الأثني عشر عليهم السلام . والأبواء منطقة بين مكة والمدينة .أما أمه فهي حميدة أم ولد سبية من عرب المغاربة البربر وعندما تكون أيما إمرأة وعاء للأمامة فحتماً انها كانت على درجة عالية من الطهر والإيمان .

اما في ما يخص ولادته (ع)، فيذكر الرواة إن الإمام جعفر الصادق (ع) كان ذات يوم في بستان له ومعه أصحابه في وليمة اقامها وكان من عادته اذا أعد الطعام أطابه وأكثر، فجاء مولى له وقال له سيدي ان حميدة قد ضربها الطلق وهي تدعوك، فذهب الإمام الصادق(ع) مسرعاً وسرعان ما عاد بوجه فرح فقالوا له أصحابه: يا إبن رسول نراك قد عدت بوجه مسرور، زادك الله سروراً فما الذي أسرك ؟ فقال لهم الإمام:(لقد ولد لي اليوم ولد، شبيه موسى فالق البحار قدست أم ولدته فقد ولدته راضية مرضية وقد سميته موسى) .وفي هذا الصدد يقول السيد مهدي بحر العلوم :

يا سمي الكليم جئتك أسعى

والهوى مركبي وحبك زادي

مسني الضر وأنتحى بي فقري

نحو مغناك قاصداً من بلادي

ليس تقضى لنا الحوائج

الا عند باب الحوائج المعتاد

عند بحر الندى بن جعفر موسى

عند باب الرجاء جد الجواد

اما ألقابه فكانت مشتقةً من صفاته ومن بينها راهب بني هاشم والزاهد العابد وقد عرف بلقب الكاظم اكثر من باقي القابه وقد لقب بالكاظم كونه كان يكظم غيظه. واما كنيته فكان يكنى بأبي الحسن وابو إبراهيم. والكظم باللغة هو السد على إمتلاء اي إن اذا شخص اراد أن يملأ قربة يكظمها عندما تمتلأ اي يحكم غلقها،وهناك مواقف عدة مر بها الأمام في هذا الشأن .يذكر أنه (ع) مرَ ذات يوم على بستان فأخذ صاحب هذا البستان يقول للإمام: أخرج فقد أفسدت علي زرعي . وأخذ ينال من الأمام لكن الإمام استمر بالوصول اليه وأخذ يداعب صاحب البستان ويؤنسه حتى اذا ذهب الغضب عنه سأله الأمام: كم غرمت على هذا البستان. فقال: انا لاأعلم الغيب. قال الإمام انا أعرف إنك لاتعلم الغيب ولكن كم ترجو منه ؟ فقال صاحب البستان: 300 دينار. فأخرج الأمام (عليه السلام) 300 دينار واعطاها له وقال له: خذ هذه لك وبارك الله فيك وفي بستانك . وفي اثر ذلك، أخذ هذا الرجل عندما يرى الأمام يجثو على رجليه لييقبلهما قائئلاً له: الله يعلم حيث يجعل رسالته. وقد مر الإمام في مواقف كثيرة دلت على كظمه لغيظة تجاه الآخرين ولهذا عرف (عليه السلام) بهذا اللقب.

بشر الحافي

ومما يذكرإنه (عليه السلام) كان ذات يوم يمشي في أحد أزقة بغداد فسمع أصوات موسيقى وغناء تصدح من أحد البيوت الكبيرة ورأى جارية ذلك البيت وهي ترمي الفضلات خارج الدار فسألها الإمام :ـ الدار لمن؟ قالت: الدار لسيدي ومولاي. قال :سيدك حرٍ ام عبد. قالت بل حر .قال الإمام :صدقت لو كان عبداً لله لإستحى من الله. وعندما ذهب الإمام، سألها سيدها من الذي كان على باب الدار؟ فقالت انه :رجل رفيع مثفن (ذو ثفنات) تميله الريح اذا ما مال. قال ويحك هذا موسى بن جعفر وماذا قال لك . فأخبرته بذلك فترك مكانه وأخذ يجري وراء الإمام ويقول ياموسى إنتظرني وهو حافي القدمين. وقد عرف هذا الرجل في ما بعد بالشيخ بشر الحافي وحالياً يعرف بالشيخ بشار ومدفنه بالقرب من جسر الشهداء في جانب الكرخ .

وفي زمن الإمام(ع) وقعت حوادث عدة كان من اهمها واقعة فخ في المدينة المنورة وملخصها ان والي المدينة في حينه كان ممن يناصب العداء لأهل البيت فأمسك ذات يوم بالحسن بن الأفطس وجلده 200 جلدة بحجة إنه وجده وهو يشرب الخمر ووضعه على ظهر حمار وطاف به بالمدينة فدخل الإمام الحسين بن علي الخير على الوالي وقال له: إني اعرف الحسن بن الأفطس إنه من العباد ومن الزهاد المؤمنين إنه لايشرب الخمر، ولو فرضنا إنك وجدته على ما تقول فعقوبة شارب الخمر 80 جلدة وانت جلدته 200 جلدة ووضعه على حمار تطوف به بالمدينة، اهذا هو تأديب ام إنتقام كما تدعي . فأخذ الوالي يهدد ويتوعد بأنه سينتقم من العلويين . خرج الأمام من عند الوالي ودخل الى مسجد رسول الله وقال (أيها الناس إنكم تتبركون بآثار رسول الله بالعود والخرقة فلا داعي لهذا، هذا أنا لحم ودم رسول الله وأنا أدعوكم الى البيعة) وقد تمت له البيعة.أذن المؤذن للصلاة فوضع الحسن بن الأفطس السيف على رأس المؤذن وقال له أذن حي على خير العمل، فعندما أذن بذلك أحس الوالي بأن إنقلابًا قد وقع عليه فترك المدينة وتوجه الى بغداد وأبلغ الهادي العباسي بذلك، فوجه الهادي العباسي جيشًا ضخمًا، اما جيش الإمام الحسين بن الخير فكان قليل العدد لا يصل الى 300 مقاتل .

وقال الأمام الحسين بن علي الخير لأخته زينب، والحقيقة تقال ان هناك شبه كبير بين واقعة الطف وواقعة فخ ولولا إن الحسين السبط أستشهد في واقعة الطف لكانت واقعة فخ هي الأعظم .وقد قال الإمام الحسين بن علي الخير لأخته زينب اذا أنا أستشهدت مع أصحابي فخذي هذا السجل وأحرقيه لأن فيه أسماء المبايعين وعلامة ذلك ان تصل الدماء الى خبائك، وبالفعل،عندما إستشهدت هذه النخبة المباركة مطرت السماء مطراً غزيراً مع هبوب رياح قوية حملت دماء الشهداء الى خباء السيدة زينب بنت علي الخير. وقد التقى الجيشان غير المتكافئين ووقعت معركة كبيرة بين هذه الفئة المؤمنة وجيش المسودة (الجيش العباسي)، فأستشهد الأمام الحسين بن علي الخير (ع) واصحابه المؤمنين .ثم قام جيش العباسيين بأخذ أعداد من أصحاب الإمام الذين لم يستشهدوا معه، أسرى، وكان من ضمن الأسرى نساء وأطفال وأدخلوهم على الهادي العباسي فأمر بقطع روسهم ومن ضمنهم الأطفال وهو يردد هذه الأبيات:

بنوا عمنا لا تنشدوا الشعر بعدما

دفنتم بصحراء الغنيم القوافيا

ثم اخذ يهدد ويتوعد ويقسم بالله انه سينتقم من أهل هذا البيت ثم قال اني والله لم أفعل هذا الأمر الأ بأمر موسى بن جعفر . فقام له ابو ايوب الأنصاري ،المدفون حالياً الى الجانب الشرقي من صحن الإمام الكاظم (ع) وقال له إن أموالي أقدمها صدقة في سبيل لله ونسائي طوالق على إن هذا ليس من موسى بن جعفر وإنما كان هذا الأمر من عندك.

تضييق وسجون

وأخذ الهادي العباسي يهدد ويتوعد الإمام، حتى وصل الخبر الى الإمام فقال (ع) لأصحابه :ما تقولون في ذلك ؟ قالوا: نرى ان تغيب وجهك عنه فقال :لا. ثم قام وصلى ركعتين ودعا بدعاء الجوشن الصغير ثم قال لأصحابه غداً سيأتيكم الناعي ينعى الهادي .وفعلاً ما ان اصبح الصباح حتى نادى المنادي بأن الهادي العباسي قد مات فانتقل الحكم الى هارون الذي يعرف بالرشيد العباسي حيث بدأت صفحة جديدة من الحكم التعسفي والأضطهاد ضد أهل البيت وخاصة الإمام موسى الكاظم (ع). بدأ هارون العباسي التضيق على الإمام حيث أمر بإستقدامه من المدينة الى البصرة وسجنه فيها ثم نقله الى السجن في بغداد وهو من سجن الى سجن لمدة 20 سنة وقد كان آخر سجان له هو السندي بن شاهاك .

والجدير بالذكر ان هارون الرشيد قد سأل الإمام ذات مرة : لم ادعيتم إنكم ورثة رسول الله (ص) والحال يقضي إن أباكم علي هو إبن عم الرسول في حين إن أبانا العباس هو عم الرسول والعم يرث ابن الأخ قبل إبن العم ؟ فقال الإمام :هذا ليس بصحيح لأن رسول الله قال بحق علي، علي اقضاكم وقال اعلمكم وابونا علي قد هاجر مع الرسول بينما ابوكم لم يهاجر مع الرسول (ص) فقطع الله ولايتكم عنا. وذكر الآية (والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا). فقال هارون :يا موسى هل أفتيت بهذا الكلام أحدًا من أعدائنا؟ فقال الإمام : لا، فقال هارون :إن أفتيت لأحدٍ من أعدائنا بهذا الكلام فسأفصل رأسك عن جسدك .وهذه المناظرة هي التي تسببت بقتل الإمام موسى بن جعفر (ع) على يد هارون العباسي . ومما يذكر ان الأمام الكاظم (ع) وهو في السجن قد بعث برسالة الى هارون الرشيد قائلاً له (انه ما يمر عليك يوماً من الرخاء الأ وينقضي يوم من الضيق، وبعد ذلك سنلتقي عند حكم عدل ليحكم بيننا فأنظر لمن الفلج) . وأستمر هارون الرشيد العباسي بالتضيق على الإمام في نقله من سجن الى سجن حتى أودعه في سجن السندي بن شاهاك وكان هذا السجن عبارة عن طامورة لايعرف فيها النهار من الليل وكان الأمام يصلي على أصوات السجانين بقولهم: سيدي قد حان وقت صلاة الظهر او العصر او الفجر . وقد زار بن سويد الأمام في السجن وهو احد أصحابه وقال له :سيدي متى ينتهي هذا الحال ونراك بيننا؟ فقال له الإمام: يابن سويد الفرج قريب .قال: سيدي ومتى؟ قال الإمام: يوم الجمعة ضحى على الجسر ببغداد .يقول بن سويد لقد فرحت بهذا الخبر وذهبت أخبر أصحابنا بأن الأمام سيخرج يوم الجمعة ضحى على الجسر ببغداد. يقول ابن سويد بينما نحن كذلك اذ تم إخراج جنازة ووضعت على الجسر ببغداد، وقد نودي عليها: هذا إمام الرافضة . وقد ضجت بغداد في هذا اليوم، وقيل ان عم هارون الرشيد العباسي سأل: مالي أرى بغداد قد ضجت بأهلها؟ فقالوا له،: يقولون ان على الجسر جنازة وضعها السجانون على الجسر وان صاحب هذه الجنازة قد مات في السجن .فقال لهم : ويلكم ما أكثر الذين يموتون في السجن، إسألوهم لمن هذه الجنازة . فذهبوا وسألوا ثم عادوا مسرعين وأخبروه بأن الجنازة هي لموسى بن جعفر (ع) فقال لهم ويلكم بادروا اليه وخذوا الجنازة منهم وان منعوكم إخرقوا عليهم سوادهم .وقد كان لأبن سويد صديق طبيب نصراني فأقسم عليه بن سويد بالمسيح الأ ما كشف عن هذا المسجى وسبب وفاته، فنظر هذا النصراني اليه مرة وأخرى ثم قام وقال لأبن سويد هل لهذا الرجل من عشيرة؟ فقال بن سويد ان أهله بالمدينة. فقال النصراني: ان هذا الرجل مسموم فليطالبوا بدمـة . وقد أستشهد الإمام موسى بن جعفر (ع) في 25 رجب سنة (128) هـ .

ولكن اين هم بنو العباس بعد ذلك البذخ والعيش في تلك القصور الفخمة كقصر الشاكرية ودار الرقيق وقصر الخلد وتلك الليالي الحمر، قد إستحالت الى تراب وتلك الخربة في جانب الكرخ قد سجد الذهب على أعتابها . يقول عميد المنبر الحسيني الدكتور أحمد الوائلي وهو يصف هذا المنظر :

هيا بنا لربي (الزوراء) نسألها

عن ثلّتين هما موتى وأحياء

فقد مشت وبني العباس سامرة

في ألف ليلة حيث العيش سراء

تجبك أن ديار الظلم خاوية

وإن للمتقين الخلد ما شاؤوا

ومل الى (الكرخ) وانظر قبة شمخت

تجاذبتها الثريا فهي شماء

وحي فيها (جواداً) من أنامله

سحابة الفضل والإنعام وكفاء

يا ابن البتول وحسبي من مآثرها

بانها في مجالي المجد (زهراء)

سابع أئمة الهدى.. ولي واجب الطاعة

ماجد عبد الرحيم الجامعي المياحي

بغداد

الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام سابع ائمة الهدى، الذين وجبت طاعتهم على المسلمين كافة بامر الله سبحانه وتعالى وبنص قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حديث الثقلين المتواتر الذي ورد بطرق عديدة لدى كل المذاهب الاسلامية، والذي نصه : (اني تارك فيكم الثقلين، ما ان تمسكتم بهما لن تظلوا، كتاب الله وعترتي اهل بيتي وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض) وهو ما يؤكد احقية ائمة اهل البيت المعصومين عليهم السلام في تولي زمام القيادة والامامة في هذه الامة، والامام عليه السلام هو احد مصاديق هذا الحديث الشريف .

نســــبـــــــه :الامام الكاظم عليه السلام هو سليل الاسرة النبوية الشريفة، ابوه : الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ذلك الامام العظيم الذي سمي مذهب اهل البيت باسمه الشريف (المذهب الجعفري) وامه : حميدة، وهي سيدة جليلة، وافرة العقل، حسنة الايمان، اثنى عليها الامام الصادق ثناءعطرا حين قال فيها : (حميدة مصفاة من الادناس كسبيكة الذهب، ما زالت الاملاك تحرسها حتى اديت الي كرامة من الله وللحجة من بعدي).

ولادتــــــــه :ولد الامام عليه السلام سنة 128 هـ وقيل 129 هـ وذلك في ايام حكم عبد الملك بن مروان .

كنيتـــــــــه :ابو ابراهيم، ابو اسماعيل، ابو علي، واشهرها ابو الحسن الاول .

ألقابــــــــــــه: الصابر، الزاهر، العبد الصالح، السيد، الوفي، ذو النفس الزكية، واشهر القابه الكاظم، لقب به لما كظمه من الغيظ عما فعله به الظالمون من التنكيل والارهاق، حتى قضي شهيدا مسموما في ظلمات السجون .

نقش خاتمه :اما نقش خاتمه، فيدل على مدى تعلقه بالله وانقطاعه اليه فهو : (الملك لله وحده) نظرة الى الجانب العبادي لدى الامام (عليه السلام) نشأ الامام الكاظم عليه السلام وترعرع في بيت الطهر والوحي والقداسة، وقضى طفولته وشبابه في مهد العبادة والتقوى، اضافة الى ما ورثه عن ابائه عليهم السلام من حب الايمان بالله والاخلاص له، فلم يكن اهل البيت عليهم السلام الا اساس التقى، ومعدن العلم، والحكمة، والعقيدة، ولولا وجودهم الشريف لما عبد الله عابد، ولا وحده موحد، وما اقيمت فريضة، ولا ثبتت سنة، ولا قامت شريعة .

صلاتــــــه : لقد كانت اجمل الساعات واثمنها في حياته عليه السلام هي تلك الاوقات التي يقف فيها بين يدي ربه مؤديا حقه، منقطعا عن كل شيء في الدنيا، مقبلا على الله بكل احاسيسه ومشاعره وعواطفه، وقد ذكر الرواة : انه عليه السلام كان اذا وقف للصلاة ارسل ما في عينيه من الدموع وخفق قلبه واضطرب خوفا من الله، وقد شغلت الصلاة كل وقته حتى انه كان يصلي نوافل الليل فيصلها بصلاة الصبح، ثم يشتغل بالتعقيب حتى تطلع الشمس، فيخر لله ساجدا لا يرفع رأسه من الدعاء والتمجيد حتى يقرب زوال الشمس، كما كان من مظاهر طاعته انه اذا دخل مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم في اول الليل سجد سجدة واحدة وهو يقول بنبرات تقطر اخلاصا وخوفا من خالقه : (عظم الذنب من عبدك، فليحسن العفو من عندك، يا اهل التقوى واهل المغفرة).

عبادة وزهد

وحدث الشيباني عن مدى عبادته فقال : (كانت لابي الحسن موسى عليه السلام في بضع عشرة سنة سجدة في كل يوم بعد ابيضاض الشمس الى وقت الزوال) لقد ذابت نفسه الكريمة عليه السلام وهام بكل مشاعره متعلقا بمعبوده الواحد الاحد، متفرغا لعبادته حتى ضرب عليه السلام مثلا لم يضارعه فيه احد في حسن الطاعة والعبادة، فحير العقول وبهر كل من رآه، اذ لم تر عين انسان نظيرا له في ذلك ابدا، فاصبح عليه السلام في زمانه المثل الاعلى في الاقبال على الله، حتى اطلق عليه لقب العبد الصالح، وزين المجتهدين .

استشهاده : اي خطب مريع هذا الذي حل بسبط النبي صلى الله عليه واله وسلم ووديعته في امته، وشبيه عيسى بن مريم في تقواه وورعه، فقد سدت عليه نوافذ الحياة، وحفت به جميع الوان المصاعب والمكاره، وصب عليه خلفاء بني العباس جام غضبهم، فاذاقوه جميع صنوف الهوان والتنكيل، وارصدوا عليه العيون، حتى انتهى به الامر الى ذلك الظالم هارون الذي لم يرع لله فيه الا ولا ذمة، عندما اعياه امر الامام عليه السلام، واقض مضجعه بسبب انتشار اسمه وذيوع فضله، ولانه الامام المفترض الطاعة والولاية، وامره بالمعروف ونهيه عن المنكر مما استجلب عليه غضب الخليفة، فعمد الى تغييبه في غياهب السجون وعذاباتها املا في ابعاده عن شيعته، فلم يجديه ذلك نفعا، حيث راح الناس يتحدثون عن محنته واضطهاده في سجون الطاغية هارون، فاوعز الى قادة جيشه، وكبار رجال دولته، باغتياله عليه السلام والتخلص من هذا العبء الذي انهك السلطة، بقدرته على التاثير في الاوساط الشعبية بلا عنف ولا قوة الا قوة التقوى والايمان بالله، وهو ما جعل الامام عليه السلام قبسا من النور اضاء طريق التحرر والانعتاق لكل من سعى الى كرامته وحياته الحرة الكريمة.

صبر مقابل شر

لم يجد هارون شريرا يمكن ان يوافقه على رغبته الشيطانية الا شيطان مثله، اسمه السندي بن شاهك، ذلك الوغد الاثيم الذي تحرر من كل قيود الضمير والانسانية بعد ان ترك الايمان بالاخرة، فهو الذي لا يؤمن بالله، ولم يرج رحمته، فنقله هارون الى سجن هذا الكافر الموبوء بمرض الحقد على اهل البيت عليهم السلام، وامره بالتضييق عليه فاستجاب الاثيم لرغبة سيده وقابل الامام بكل جفوة وقسوة، وقيده باغلال ثقيلة رضت ساقه الكريمة، ووضعه في طامورة لا يعرف فيها الليل من النهار، بعيدا عن عيون شيعته واحبائه، والامام صابر، محتسب، وقد كظم غيظه، واوكل امره الى الله، حتى جاء وقت الاجهاز على حياة الامام الشريفة، على يد اعتى طغاة عصره فتم توجيه جلاديه بدس السم له في حبات من التمر، قطعت كبد حجة الله في ارضه فالتحق بالرفيق الاعلى شاكيا اليه ظلم ذوي القربى، فلم تخل الارض من نوره الذي ظنت يد الغدر العباسي انها اطفأته، وقد نسي هارون ان الامام عليه السلام حقيقة ساطعة ومعنى مطلق لا يمكن اخفاؤه ولا يمكن لنوره ان يخفت، ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره المشركون . حمل النعش الشريف على اكتاف اربعة من سجاني الامام عليه السلام ووضع على جسر بغداد ونودي عليه بذل الاستخفاف هذا امام الرافضة، ثم اخذ النعش من قبل سليمان عم هارون وشيع تشييعا مهيبا ودفن في مقابر قريش التي اصبحت اليوم تسمى مدينة الكاظمية المقدسة نسبة لاسمه الشريف عليه السلام، وفيها مرقده الذي يطاول الثريا شرفا وعزا، يقصده الشارد والوارد لطلب الحاجة لانه قاضي الحاجات باذن الله، ما خاب من تمسك به وامن من لجا اليه

” فسلام على سيدي ومولاي موسى بن جعفر يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا “.