الحشد يدعو القيادة إلى الإسراع بتحرير تلعفر

الإتحادية تحقّق تقدّماً كبيراً صوب جامع النوري وتقتل 60 داعشياً

بغداد – محمد الصالحي

دعت قوات الحشد الشعبي القيادة العسكرية الى تحديد ساعة الصفر لتحرير قضاء تلعفر غربي الموصل، مؤكدة ان عدم تحرير القضاء رغم اكتمال جميع الاستحضارات العسكرية لقوات الحشد الشعبي امر يثير الاستغراب .

وقال القيادي في الحشد الشعبي جواد الطليباوي في تصريح أمس اننا (ندعو القيادة العسكرية الى تحديد ساعة الصفر لتحرير قضاء تلعفر غربي الموصل). واضاف ان (القضاء يعد حاليا الملاذ الامن لعتاة قادة تنظيم داعش الاجرامي من الاجانب والعرب والمحليين وبمجرد الانتهاء من تحرير القضاء سيتم القضاء على ابرز القادة في الموصل). مؤكدا ان (عدم تحرير القضاء رغم اكتمال جميع الاستحضارات العسكرية لفصائل الحشد الشعبي امر يثير الاستغراب). وكان القيادي في الحشد الشعبي علي الحسيني أكد في وقت سابق استمرار الضغط التركي والأمريكي على الحكومة لمنع تحرير قضاء تلعفر غربي الموصل من سيطرة تنظيم داعش . الى ذلك قال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قوات مغاوير الشرطة تواصل تقدمها من المحور الغربي مسنودة بغطاء جوي من طيران الجيش والطيران المسير وقصف مدفعي موجه باتجاه منطقة الفاروق المحيطة بجامع النوري).

مقتل 60 عنصراً

وأضاف أن (القوات تمكنت من قتل60 داعشيا بينهم الإرهابي عزيز ابراهيم فارس العنزي الملقب عزيز فنجو أمير حسبة القيارة سابقا وتدمير 5عربات مسلحة و8 دراجات نارية ملغمة و6 اسلحة مقاومة طائرات وتفكك 3 ابنية مفخخة). وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طائرات الـ f-16 وبمعلومات من خلية استخبارات من المديرية العامة للاستخبارات والأمن دمرت وكرا لمبيت خبراء داعش للتفخيخ ومخزن للمواد المتفجرة ومعملاً لتفخيخ العجلات وصناعة العبوات فضلا عن تدمير معمل لتفخيخ العجلات في قضاء الحضر).وأضاف أن (الطائرات شنت غارات ضد أوكار داعش أسفرت عن تدمير مخزن للأسلحة والأعتدة وقتل 6 عناصر من داعش أبرزهم قيادي وهو مسؤول خبراء التفخيخ والمسؤول عن تطوير الطائرات المسيرة وتدمير محطة وقود تابعة لعصابات داعش ومضافة يوجد بها من 10-12 ارهابيا في قضاء البعاج و تدمير نفق وسلاح مقاومة طائرات في ناحية المحلبية قرية الشيخ ابراهيم). وفي الانبار قال مصدر امس ان (قوات الجيش اسقطت طائرة مسيرة لتنظيم داعش بواسطة سلاح قناص في مدينة الرطبة). وأضاف أن (الطائرة المسيرة تحمل كاميرا مراقبة يستخدمها التنظيم لغرض الاستطلاع وتأشير المواضع الدفاعية وحركة القطعات).

حقل ألغام

وفي صلاح الدين قال بيان لاعلام الحشد الشعبي تلقته (الزمان) امس ان (الجهد الهندسي التابع للحشد عثر على حقل ألغام كبير يحوي عشرات العبوات الناسفة زرعه مجرمو داعش ضمن قاطع مسؤولية اللواء في جبال مكحول).وأضاف أن (الجهد الهندسي باشر بتفكيك الحقل ورفع العبوات وتطهير الطريق المقابل لمنطقة المسحك). وفي ديالى قال قائممقام قضاء الخالص عدي الخدران في تصريح امس ان (أكثر من 50 مسلحا من تنظيم داعش تسللوا من الحويجة باتجاه المطبيجة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين خلال الاسابيع الماضية وفق المعلومات الامنية المتوفرة لدينا). لافتا الى ان (نشاط داعش في المطبيجة بات واضحاً ويمكن رؤية عجلاتهم عن بعد خاصة في الليل).محذرا من (تحول المطبيجة الى قنبلة موقوتة لزعزعة الامن في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين لانها تمثل خاصرة رخوة تتميز بموقعها الستراتيجي وقربها من منظومة طرق برية عدة ناهيك عن تعقيدات الارض والتضاريس التي استغلت من قبل مسلحي التنظيم في الاختباء وانشاء المضافات).ودعا الى (تنسيق امني عال لدرء مخاطر ولادة بؤرة ارهابية في المطبيجة). لافتا الى ان (داعش قد يبادر الى شن هجمات في اتجاهات مختلفة انطلاقا من المطبيجة لفتح جبهة جديدة وهذا ما يجب الانتباه اليه والاسراع بحسمه).