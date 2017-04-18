الناصري يبحث مع السوداني تأهيل المدينة الصناعية

ذي قار – باسم الركابي

اعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري، عن سعي وزارة الصناعة لتحويل ملكية المدينة الصناعية في المحافظة مشيرا الى قرب انعقاد لقاء رسمي مع الجانب الصيني للمباشرة باستثمار فيها.وقال الناصري في بيان تلقته (الزمان) أمس بعد لقائه مع وزير الصناعة والمعادن وكالة محمد شياع السوداني ان (الوزارة تسعى وبعد مطالبات عدة لتحويل ملكية المدينة الصناعية في المحافظة وعرضها امام الاستثمار)، واضاف ان(هذا المطلب سيوفر الاف فرص العمل لأبناء المحافظة، وستشهد الايام المقبلة انعقاد لقاء رسمي مع الجانب الصيني بهدف ايجاد رؤية واضحة وشاملة لمشروع المدينة الصناعية في المحافظة وللانتقال الى الصيغة التعاقدية والمباشرة بالاستثمار)، ونقل البيان عن السوداني القول (عقدنا اجتماعا تداوليا في مقر الوزارة لاستعراض كافة التفاصيل والقضايا المتعلقة بملف المدينة الصناعية في المحافظة وجرى خلال الاجتماع عرض مستفيض لمراحل تنفيذ المدينة الصناعية، وآخر الاجراءات المتخذة بشأن قانون المدن الصناعية واللقاءات والمباحثات التي جرت بين الوزارة والحكومة المحلية في المحافظة من جهة ومع الجانب الصيني من جهة اخرى لإكمال تنفيذ المدينة عن طريق الاستثمار، بعد ان كانت من الملفات المطروحة خلال زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي الى الصين مؤخرا)، مؤكدا ان (الوزارة حققت مراحل في تنفيذ مشاريع المدن الصناعية وبالأخص في المحافظة التي وصلت الى نسبة انجاز 75بالمئة ضمن تخصيصات الخطة الاستثمارية للوزارة خلال السنوات السابقة الا انها توقفت عن اكمال هذه المشاريع بسبب الازمة المالية.

رغبة صينية

واشار السوداني الى ان (الوزارة وضعت خطة لتنفيذ تلك المشاريع من خلال عرضها كفرص استثمارية حيث ابدى الجانب الصيني وبعد مباحثات ولقاءات مستمرة مع السفير الصيني رغبته بالاستثمار فيها). واشار البيان ان (الاجتماع ضم ايضا رئيس مجلس المحافظة حميد نعيم الغزي ورئيس هيئة المستشارين في مكتب العبادي ومدير عام دائرة عقارات الدولة وممثل الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس اتحاد الصناعات العراقي ووكيل الوزارة للتخطيط وكل من مدير عام المديرية العامة للتنمية الصناعية ومدير عام الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع). ويذكر ان المدينة الصناعية في المحافظة التي جري تنفيذها على مساحة الفي دونم تتكون من أربع مناطق صناعية، اثنين للصناعات الخفيفة واثنين للصناعات المتوسطة وقد تم تجهيزها بالخدمات اللازمة لإقامة المصانع حيث تم تخصيص 62 مليار دينار لأعمال المرحلتين الأولى والثانية من مراحل تنفيذ المدينة الصناعية .