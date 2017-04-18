أردوغان وأحلام السلطنة – لؤي الشقاقي

فاز اردوغان في معركة التعديل الدستوري ، وقد اثبت مرة اخرى انه على مستوى التحديات وقد تجلى هذا في الكثير من المعارك التي خاضها بعد ان راهن الكثيرون على ان نهايته ستكون في اية معركة وتحد جديد يخوضه ، وقد ذكرت سابقاً ان اردوغان ليس جاهل بالسياسة بل هو سياسي مخضرم ومحنك لا بل هو خليط من بسمارك وعبدالحميد الثاني ، ويملك خطاباً يخلط فيه بين الواقعية والشعبوية وهذا لا يتأتى الا للقليلين مثل هتلر وجمال عبد الناصر وهو ايضاً يتكلم بخطاب قومي يستمده من تاريخ تركيا العثماني الكثير من الومضات “مع اني ضد بعض سياساته تجاه العراق” .

تأييد الشعب للاستفتاء ليس نصراً لحزب العدالة والاحزاب القومية بل هو لفصل التمازج الحاصل في النظام القديم ، فقد كان هجيناً بين الرئاسي والبرلماني لكون اردوغان اول رئيس منتخب في عام 2014 “اي ان الرئيس يملك شطراً من صلاحيات رئيس الوزراء لكن العرف السياسي التركي دأب على عدم استخدام هذه الصلاحيات” والان قد تم الفصل بين النظامين ، قلتها سابقاً ان اردوغان سيفوز لانه عرف كيف يبني بناء صحيحاً وسليماً للدولة ومهما تعرضت الدولة والنظام لاهتزازات وتحديات لن تنهار حتى لو ذهب اردوغان وحزب العدالة سيستمر البناء الذي بناه الحزب خلال مسيرة استمرت منذ عهد عدنان مندريس ، وهذا ما فشل فيه حزب الاخوان في مصر وحزب الدعوة والاحزاب الاسلامية في العراق لان الاخوان جاؤوا برغبة الانتقام والانقضاض على السلطة والاحزاب الاسلامية في العراق جاؤوا برغبة الانتقام والاقتصاص من كل ماهو عراقي وعربي وبرغبة السرقة لاكبر قدر ممكن ، بينما اردوغان عرف كيف يتعامل مع العوامل التي ادت الى الانقلاب على كل من اساتذته مندريس واربكان وعرف كيف يبني اساساً اقتصادي وصناعياً قوياً لم يستطع معه انقلاب 2016/7/15 ان يلغيه من ذاكرة الشعب التركي .

اردوغان استفاد كثيراً من العداء الاوربي غير المبرر من منع وزراء اتراك من الدخول لدولهم الى ترحيل الوزيرة الى قمع المظاهرات السلمية للاوربيين من اصول تركية والكثير من التصريحات والبيانات الرسمية من قبل عدة دول في اوربا برغم ان الانتخابات او الاستفتاء لايعنيهم ولا نتائجه ستؤثر عليهم خصوصاً انهم حتى الان لا يتقبلون دخول تركيا للاتحاد ، لكنه خوفهم من تعاظم دور تركيا في المنطقة ونهوض قوة اسلامية تنافس دولاً عظمى “وهذا ما ظهر جلياً في الصحافة الاوربيةخلال المدة الماضية” ووجب على اردوغان تقديم الشكر لهم لانهم حولوا الكثير من الشعب التركي من معارضي التعديلات يذهبون بأتجاه التأييد ويدعمنه ، وقد رد اردوغان على اوربا عشية الاستفتاء بقولة “اوربا الرجل المريض” في اشارة الى انتهاء الاتحاد الاوربي واسوة بما قالته اوربا عن الدولة العثمانية في خريف عمرها ، واردف بأن تركيا ستعيد النظر في علاقتها بالاتحاد الاوربي ، حيث ان الاتحاد شهد انسحاب بريطانيا وسيشهد خروج فرنسا بعد ما ستفوز المرشحة اليمينية مارين لوبان وبذلك يكون الاتحاد الاوربي قد اصبح مهلهلاً وسيلقي العِبء كله على المانيا وسيصدق كلام اردوغان بان اوربا اصبحت رجلاً مرضاً عليه ان لا ينظم لهم وهذه ايضاً سياسة امريكا في اعادة تركيب الاتحاد . امريكا لم تتدخل في موضوع الاستفتاء واخذت موقف المترقب ، لكون ترامب لايحب الا صداقة الاقوياء “قد إجل لقاءه باردوغان لحين حسم الاستفتاء وظهور نتيجته” وهو مع اردوغان لانه يريد شخصاً قوياً في تركيا خلال هذه المرحلة ، وسيقوم بدعوته لامريكا او سيحصل بينهم لقاء ، وفي قادم الايام سنشاهد الكثير من التقارب بين ترامب واردوغان .اردوغان يحيياً احلام السلطنة وسيظهر هذا جلياً في خطاب الفوز وفي ما سيحصل بعده ، خصوصاً ان اردوغان حقق مافشل كمال اتاتورك في تحقيقه لكون الاخير كان يرغب بأن يكون النظام رئاسياً وكثيراً ما اغفل الدستور وتجاوز عليه ولكنه لم يصنع ما صنعه اروغان .