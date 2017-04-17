الخارجية المصرية لـ (الزمان):الحكيم يحاول الحصول على دعم القاهرة لمبادرته في المصالحة العراقية

الأمم المتحدة:نزوح نصف مليون شخص جراء معارك الموصل
بغداد – كريم عبد زاير
القاهرة – مصطفى عمارة
أكد مصدر بالخارجية المصرية للزمان ان عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني العراقى والذى وصل الى القاهرة مساء امس لعقد مباحثات مع المسئوليين المصريين وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى وشيخ الأزهر فضلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية ،سوف يطلب من المسئولين المصريين وشيخ الازهر دعما سياسيا لمبادرة المصالحة التى سيقوم بطرحها لعقد مصالحة شاملة مع مكونات الشعب العراقي كافة فيما عدا الاطراف التى تلطخت ايديهم بالدماء والحصول على ضمانات لتنفيذها. فى السياق ذاته اكد مصدر بوزارة البترول للزمان ان الجانب المصري طالب من الجانب العراقي زيادة فترة سماح السداد الى اكثر من ثلاثة أشهر بعد ان كان الجانب العراقي قد ارسل العقود على اساس عام وفترة سماح ثلاثة أشهر وتوقع المصدر ان يتم توقيع العقد النهائي قريباً. فيما نزح حوالى نصف مليون شخص جراء المعارك التي انطلقت قبل ستة اشهر لاستعادة الموصل من قبضة تنظيم داعش، حسبما اعلنت منظمة الامم المتحدة الاثنين.
وبدأت القوات العراقية في 17 تشرين الاول/اكتوبر، عملية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على الموصل، وتمكنت مطلع العام الحالي من بسط سيطرتها على الجانب الشرقي للمدينة. لكن الهجوم الذي بدا في شباط/فبراير لاستعادة الجانب الغربي من المدينة ادى الى ارتفاع حاد في اعداد النازحين. ونقل بيان عن ليز غراند منسقة الشؤون الانسانية للامم المتحدة في العراق قولها ان «اعداد المدنيين الذين يواصلون الهرب من مدينة الموصل مذهل». واضافت ان «أسوأ فرضية عندما بدأ القتال كان احتمال فرار مليون شخص من الموصل. وحاليا يبلغ عدد النازحين نحو 493 الفا». وتشير تقديرات الامم المتحدة الى بقاء حوالى نصف مليون اخرين تحت سيطرة داعش في الجانب الغربي من الموصل .
واكدت غراند ان «الموصل استهلكت اقصى طاقاتنا العملانية». وكان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش دعا خلال زيارة قام بها الى مخيم قرب الموصل في 31 اذار/مارس الى مزيد من التضامن الدولي لان جهود المساعدات تعاني نقصا فيالموصل. وتمكنت القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن خلال الاشهر الماضية من استعادة غالبية المناطق التي سيطر عليها داعش في العراق بعد هجومهم الواسع النطاقعام 2014.