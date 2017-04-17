الخارجية المصرية لـ (الزمان):الحكيم يحاول الحصول على دعم القاهرة لمبادرته في المصالحة العراقية

الأمم‭ ‬المتحدة‭:‬نزوح‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬جراء‭ ‬معارك‭ ‬الموصل‭ ‬

بغداد‭ – ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ ‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

أكد‭ ‬مصدر‭ ‬بالخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬عمار‭ ‬الحكيم‭ ‬رئيس‭ ‬التحالف‭ ‬الوطني‭ ‬العراقى‭ ‬والذى‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬القاهرة‭ ‬مساء‭ ‬امس‭ ‬لعقد‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬المسئوليين‭ ‬المصريين‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬وشيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬،سوف‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬المسئولين‭ ‬المصريين‭ ‬وشيخ‭ ‬الازهر‭ ‬دعما‭ ‬سياسيا‭ ‬لمبادرة‭ ‬المصالحة‭ ‬التى‭ ‬سيقوم‭ ‬بطرحها‭ ‬لعقد‭ ‬مصالحة‭ ‬شاملة‭ ‬مع‭ ‬مكونات‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي‭ ‬كافة‭ ‬فيما‭ ‬عدا‭ ‬الاطراف‭ ‬التى‭ ‬تلطخت‭ ‬ايديهم‭ ‬بالدماء‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬ضمانات‭ ‬لتنفيذها‭. ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬بوزارة‭ ‬البترول‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬الجانب‭ ‬المصري‭ ‬طالب‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬العراقي‭ ‬زيادة‭ ‬فترة‭ ‬سماح‭ ‬السداد‭ ‬الى‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬كان‭ ‬الجانب‭ ‬العراقي‭ ‬قد‭ ‬ارسل‭ ‬العقود‭ ‬على‭ ‬اساس‭ ‬عام‭ ‬وفترة‭ ‬سماح‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬وتوقع‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬توقيع‭ ‬العقد‭ ‬النهائي‭ ‬قريباً‭. ‬فيما‭ ‬نزح‭ ‬حوالى‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬جراء‭ ‬المعارك‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬قبل‭ ‬ستة‭ ‬اشهر‭ ‬لاستعادة‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬قبضة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬حسبما‭ ‬اعلنت‭ ‬منظمة‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬الاثنين‭.‬

وبدأت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر،‭ ‬عملية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬لاستعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الموصل،‭ ‬وتمكنت‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬بسط‭ ‬سيطرتها‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الشرقي‭ ‬للمدينة‭. ‬لكن‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬بدا‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬لاستعادة‭ ‬الجانب‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬ارتفاع‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬اعداد‭ ‬النازحين‭. ‬ونقل‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬ليز‭ ‬غراند‭ ‬منسقة‭ ‬الشؤون‭ ‬الانسانية‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬قولها‭ ‬ان‭ ‬‮«‬اعداد‭ ‬المدنيين‭ ‬الذين‭ ‬يواصلون‭ ‬الهرب‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬مذهل‮»‬‭. ‬واضافت‭ ‬ان‭ ‬‮«‬أسوأ‭ ‬فرضية‭ ‬عندما‭ ‬بدأ‭ ‬القتال‭ ‬كان‭ ‬احتمال‭ ‬فرار‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬الموصل‭. ‬وحاليا‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬النازحين‭ ‬نحو‭ ‬493‭ ‬الفا‮»‬‭. ‬وتشير‭ ‬تقديرات‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬الى‭ ‬بقاء‭ ‬حوالى‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬اخرين‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ . ‬

واكدت‭ ‬غراند‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الموصل‭ ‬استهلكت‭ ‬اقصى‭ ‬طاقاتنا‭ ‬العملانية‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬انطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬دعا‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬الى‭ ‬مخيم‭ ‬قرب‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬الى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التضامن‭ ‬الدولي‭ ‬لان‭ ‬جهود‭ ‬المساعدات‭ ‬تعاني‭ ‬نقصا‭ ‬فيالموصل‭. ‬وتمكنت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن‭ ‬خلال‭ ‬الاشهر‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬غالبية‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬سيطر‭ ‬عليها‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بعد‭ ‬هجومهم‭ ‬الواسع‭ ‬النطاقعام‭ ‬2014‭.‬