احتفالات حزينة بشم النسيم وتهنئة الاقباط تشعل أزمة بين الازهر والسلفيين

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

وسط‭ ‬اجراءات‭ ‬امنية‭ ‬مشددة‭ ‬بدأ‭ ‬المصريون‭ ‬احتفالاتهم‭ ‬اليوم‭ ‬بيوم‭ ‬شم‭ ‬النسيم‭ ‬والذى‭ ‬يعد‭ ‬احد‭ ‬الاعياد‭ ‬الفرعونية‭ ‬القديمة‭ ‬التى‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تحتل‭ ‬مكانة‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬المصريين‭ ‬من‭ ‬المسلمين‭ ‬والاقباط‭ ‬ويداومون‭ ‬على‭ ‬الاحتفال‭ ‬بها‭ .‬

و‭ ‬سيطرت‭ ‬على‭ ‬احتفالات‭ ‬العام‭ ‬اجواء‭ ‬الحزن‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬قتلى‭ ‬تفجيري‭ ‬كنيسة‭ ‬طنطا‭ ‬والاسكندرية‭ ‬،فضلا‭ ‬عن‭ ‬الحذر‭ ‬الامنى‭ ‬من‭ ‬وقوع‭ ‬اية‭ ‬تفجيرات‭ ‬جديدة‭ ‬فى‭ ‬التجمعات‭ ‬التى‭ ‬تحتفل‭ ‬بتلك‭ ‬المناسبة‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الذى‭ ‬تجدد‭ ‬فيهالخلاف‭ ‬بين‭ ‬الازهر‭ ‬والسلفيين‭ ‬حول‭ ‬تهنئة‭ ‬الاقباط‭ ‬باعيادهم‭ ‬ففى‭ ‬الوقت‭ ‬أفتى‭ ‬شيوخ‭ ‬السلفية‭ ‬بحرمة‭ ‬تهنئة‭ ‬الاقباط‭ ‬باعيادهم‭ ‬اصدرت‭ ‬لجنة‭ ‬الفتوى‭ ‬بمجمع‭ ‬البحوث‭ ‬الاسلامية‭ ‬فتوى‭ ‬بجواز‭ ‬تهنئتهم‭ ‬لان‭ ‬ذلك‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬سماحة‭ ‬الاسلام‭ ‬،يأتى‭ ‬هذا‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الذى‭ ‬أظهرت‭ ‬فيه‭ ‬دراسة‭ ‬احدى‭ ‬الدراسات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ان‭ ‬المصريين‭ ‬ينفقون‭ ‬18‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬على‭ ‬الفسيخ‭ ‬والرنجة‭ ‬والسردين‭ ‬فى‭ ‬الربيع‭ ‬سنويا‭ ‬فيما‭ ‬شنت‭ ‬فيه‭ ‬مباحث‭ ‬التموين‭ ‬حملات‭ ‬مكثفة‭ ‬على‭ ‬محلات‭ ‬بيع‭ ‬الفسيخ‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬سلامتها‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬حذر‭ ‬المركز‭ ‬القومى‭ ‬للسموم‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬تناول‭ ‬الفسيخ‭ ‬والاسماك‭ ‬المملحة‭ ‬لانها‭ ‬تسبب‭ ‬تسمما‭ ‬فى‭ ‬عضلات‭ ‬التنفس‭ ‬وفشلا‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفسي‭ ‬وان‭ ‬علاج‭ ‬المريض‭ ‬يتكلف‭ ‬210‭ ‬الف‭ ‬جنيه‭ .‬