احتفالات حزينة بشم النسيم وتهنئة الاقباط تشعل أزمة بين الازهر والسلفيين

القاهرة – الزمان
وسط اجراءات امنية مشددة بدأ المصريون احتفالاتهم اليوم بيوم شم النسيم والذى يعد احد الاعياد الفرعونية القديمة التى لا تزال تحتل مكانة في نفوس المصريين من المسلمين والاقباط ويداومون على الاحتفال بها .
و سيطرت على احتفالات العام اجواء الحزن الناتجة عن قتلى تفجيري كنيسة طنطا والاسكندرية ،فضلا عن الحذر الامنى من وقوع اية تفجيرات جديدة فى التجمعات التى تحتفل بتلك المناسبة فى الوقت الذى تجدد فيهالخلاف بين الازهر والسلفيين حول تهنئة الاقباط باعيادهم ففى الوقت أفتى شيوخ السلفية بحرمة تهنئة الاقباط باعيادهم اصدرت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية فتوى بجواز تهنئتهم لان ذلك يدل على سماحة الاسلام ،يأتى هذا فى الوقت الذى أظهرت فيه دراسة احدى الدراسات الاجتماعية ان المصريين ينفقون 18 مليار جنيه على الفسيخ والرنجة والسردين فى الربيع سنويا فيما شنت فيه مباحث التموين حملات مكثفة على محلات بيع الفسيخ للتأكد من سلامتها بعد ان حذر المركز القومى للسموم المواطنين من تناول الفسيخ والاسماك المملحة لانها تسبب تسمما فى عضلات التنفس وفشلا في الجهاز التنفسي وان علاج المريض يتكلف 210 الف جنيه .