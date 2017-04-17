إردوغان يحتفل يرد على تشكيك المراقبين الدوليين: تركيا قد تجري أستفتاءً على عضوية الأوروبي

انقرة‭- ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬

اعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬قد‭ ‬تجري‭ ‬استفتاء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬عضويتها‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬بعدما‭ ‬صوت‭ ‬الاتراك‭ ‬لصالح‭ ‬توسيع‭ ‬سلطاته‭ ‬الرئاسية‭ ‬والتحول‭ ‬الى‭ ‬نظام‭ ‬رئاسي‭ ‬في‭ ‬استفتاء‭ ‬جرى‭ ‬الاحد‭. ‬وقال‭ ‬اردوغان‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬أمام‭ ‬القصر‭ ‬الرئاسي‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬طلب‭ ‬عضوية‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬‮«‬طوال‭ ‬54‭ ‬عاما،‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬جعلونا‭ ‬نفعله‭ ‬على‭ ‬باب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي؟‭ ‬الانتظار‭!‬‮»‬،‭ ‬منتقدا‭ ‬تهديدات‭ ‬قادة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬بتجميد‭ ‬مفاوضات‭ ‬العضوية‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬سنجلس‭ ‬ونتحدث،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬نجرياستفتاء‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ (‬العضوية‭) ‬كذلك‮»‬‭. ‬وحض‭ ‬اردوغان‭ ‬الاثنين‭ ‬ممثلي‭ ‬منظمة‭ ‬الامن‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬اوروبا‭ ‬ومجلس‭ ‬اوروبا‭ ‬الذين‭ ‬قاموا‭ ‬بمراقبة‭ ‬الاستفتاء‭ ‬الدستوري‭ ‬على‭ ‬‮«‬ان‭ ‬يعرفوا‭ ‬حدودهم‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬نشرهم‭ ‬تقريرا‭ ‬اوليا‭ ‬تضمن‭ ‬انتقادات‭ ‬لمجريات‭ ‬الاستفتاء‭ ‬والحملة‭ ‬التي‭ ‬سبقته‭. ‬وقال‭ ‬اردوغان‭ ‬في‭ ‬خطابه‭ ‬‮«‬انهم‭ ‬يعدون‭ ‬تقريرا‭ ‬كما‭ ‬يحلو‭ ‬لهم‭ (…) ‬اعرفوا‭ ‬حدودكم‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ننظر‭ ‬الى‭ ‬اي‭ ‬تقرير‭ ‬قد‭ ‬تعدونه‭ ‬ولا‭ ‬نأخذه‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‮»‬‭. ‬واحتفل‭ ‬اردوغان‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬انقرة‭ ‬بفوزه‭ ‬في‭ ‬الاستفتاء‭ ‬حول‭ ‬تعزيز‭ ‬صلاحياته‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬اعتبر‭ ‬مراقبون‭ ‬دوليون‭ ‬ان‭ ‬الحملة‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬هذا‭ ‬الاستحقاق‭ ‬‮«‬غير‭ ‬متكافئة‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬حشد‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬اردوغان‭ ‬امام‭ ‬مطار‭ ‬إسنبوا‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬التركية‭ ‬عند‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬اسطنبول،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬‮«‬ان‭ ‬الأمور‭ ‬ستتحسن‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬سريان‭ ‬التعديل‭ ‬الدستوري‭ ‬الذي‭ ‬يوسع‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬السلطات‭ ‬الرئاسية‭. ‬ولم‭ ‬يعلق‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬على‭ ‬اتهامات‭ ‬حزبي‭ ‬المعارضة‭ ‬الرئيسيين‭ ‬اللذين‭ ‬نددا‭ ‬بانتهاكات‭ ‬اثناء‭ ‬الاستفتاء،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتجه‭ ‬في‭ ‬موكبه‭ ‬الى‭ ‬القصر‭ ‬الرئاسي‭ ‬وسط‭ ‬هتافات‭ ‬انصاره‭ ‬الذين‭ ‬اصطفوا‭ ‬الى‭ ‬جانبي‭ ‬الطريق‭. ‬وفي‭ ‬تجاهل‭ ‬للانتقادات‭ ‬اعلن‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬الحاكم‭ ‬انه‭ ‬سيقترح‭ ‬على‭ ‬الرئيس‭ ‬في‭ ‬اخر‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬صفوفه،‭ ‬بموجب‭ ‬المادة‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬التعديل‭ ‬الدستوري‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬تطبيقها‭ ‬فورا‭ ‬وهي‭ ‬إجازة‭ ‬عضوية‭ ‬الرئيس‭ ‬في‭ ‬حزب‭. ‬وتنفذ‭ ‬اغلبية‭ ‬مواد‭ ‬التعديل‭ ‬الاخرى‭ ‬بعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬والتشريعية‭ ‬في‭ ‬2019‭. ‬ودعت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬القادة‭ ‬الاتراك‭ ‬الاثنين‭ ‬إلى‭ ‬احترام‭ ‬آراء‭ ‬المعارضة‭ ‬وحرية‭ ‬التعبير‭ ‬بعد‭ ‬الاستفتاء‭. ‬وقال‭ ‬مارك‭ ‬تونر‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركية‭ ‬بالانابة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الديموقراطيات‭ ‬تكتسب‭ ‬القوة‭ ‬من‭ ‬احترام‭ ‬الاراء‭ ‬المختلفة‭ ‬خاصة‭ ‬بشأن‭ ‬المسائل‭ ‬الصعبة‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تواصل‭ ‬دعم‭ ‬التطور‭ ‬الديموقراطي‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬التي‭ ‬يظل‭ ‬الالتزام‭ ‬بحكم‭ ‬القانون‭ ‬والاعلام‭ ‬الحر‭ ‬والمتنوع‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬اركانها‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬دعت‭ ‬المستشارة‭ ‬الالمانية‭ ‬انغيلا‭ ‬ميركل‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬الى‭ ‬السعي‭ ‬لاجراء‭ ‬‮«‬حوار‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬الاحترام‮»‬‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الاحزاب‭ ‬السياسية‭ . ‬

وكان‭ ‬اردوغان‭ (‬63‭ ‬عاماً‭) ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬دعم‭ ‬شعبي‭ ‬كاسح‭ ‬في‭ ‬الاستفتاء،‭ ‬لكن‭ ‬النتائج‭ ‬الموقتة‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬اشارت‭ ‬الى‭ ‬احرازه‭ ‬تأييد‭ ‬51‭,‬4‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الناخبين،‭ ‬بعيدا‭ ‬من‭ ‬التفويض‭ ‬الواسع‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يأمل‭ ‬فيه‭. ‬وتدور‭ ‬التساؤلات‭ ‬حاليا‭ ‬بشأن‭ ‬العلاقة‭ ‬مع‭ ‬اوروبا‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬توترا‭ ‬حادا‭ ‬اثناء‭ ‬الحملة‭. ‬وحذرت‭ ‬فرنسا‭ ‬الاثنين‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬نظمت‭ ‬تركيا‭ ‬استفتاء‭ ‬حول‭ ‬معاودة‭ ‬العمل‭ ‬بعقوبة‭ ‬الإعدام،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬وعد‭ ‬اردوغان،‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬سيكون‭ ‬‮«‬ابتعادا‮»‬‭ ‬من‭ ‬‮«‬القيم‮»‬‭ ‬الأوروبية‭ ‬سيؤدي‭ ‬الى‭ ‬‮«‬قطيعة‮»‬‭. ‬وأعلن‭ ‬مراقبون‭ ‬دوليون‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬الفرص‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬الاستفتاء‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬حول‭ ‬توسيع‭ ‬صلاحيات‭ ‬الرئيس‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تكن‭ ‬متكافئة‮»‬‭ ‬وأن‭ ‬عملية‭ ‬فرز‭ ‬الاصوات‭ ‬شابها‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬الاجراءات‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬الاخيرة‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬بعثة‭ ‬الجمعية‭ ‬البرلمانية‭ ‬لمجلس‭ ‬أوروبا‭ ‬سيزار‭ ‬فلورين‭ ‬بريدا‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الاستفتاء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬معايير‭ ‬مجلس‭ ‬اوروبا‮»‬‭.‬

كما‭ ‬ذهب‭ ‬حزبا‭ ‬المعارضة‭ ‬الرئيسيان،‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬الشعب‭ ‬الجمهوري‮»‬‭ (‬اشتراكي‭ ‬ديموقراطي‭) ‬و»حزب‭ ‬الشعوب‭ ‬الديموقراطي‮»‬‭ (‬متعاطف‭ ‬مع‭ ‬الاكراد‭)‬،‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬التنديد‭ ‬‮«‬بعمليات‭ ‬تلاعب‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الاستفتاء‭ ‬واكدا‭ ‬انهما‭ ‬سيطعنان‭ ‬في‭ ‬نتيجته‭.‬

والسبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬لذلك‭ ‬هو‭ ‬اعلان‭ ‬اللجنة‭ ‬الانتخابية‭ ‬العليا‭ ‬بعيد‭ ‬بدء‭ ‬فرز‭ ‬الاصوات‭ ‬انها‭ ‬ستقبل‭ ‬ببطاقات‭ ‬الاقتراع‭ ‬غير‭ ‬الممهورة‭ ‬بالختم‭ ‬الرسمي‭ ‬للسلطات‭ ‬الانتخابية،‭ ‬ما‭ ‬اعتبرته‭ ‬المعارضة‭ ‬مناورة‭ ‬تجيز‭ ‬التزوير‭.‬

وأضاف‭ ‬بريدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التغييرات‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬متأخرة‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬فرز‭ ‬الاصوات‭ ‬ألغت‭ ‬ضوابط‭ ‬مهمة‮»‬‭ ‬لتفادي‭ ‬التزوير‭.‬

وردت‭ ‬انقرة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬اعلنه‭ ‬المراقبون،‭ ‬واعتبرت‭ ‬الخارجية‭ ‬التركية‭ ‬‮«‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الخلاصات‭ ‬الاولية‭ ‬تكشف‭ ‬مقاربة‭ ‬منحازة‮»‬‭.‬