إردوغان يحتفل يرد على تشكيك المراقبين الدوليين: تركيا قد تجري أستفتاءً على عضوية الأوروبي

انقرة- توركان اسماعيل
اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاثنين أن تركيا قد تجري استفتاء على طلب عضويتها في الاتحاد الاوروبي بعدما صوت الاتراك لصالح توسيع سلطاته الرئاسية والتحول الى نظام رئاسي في استفتاء جرى الاحد. وقال اردوغان في كلمة أمام القصر الرئاسي في أنقرة في إشارة إلى طلب عضوية بلاده في الاتحاد «طوال 54 عاما، ما الذي جعلونا نفعله على باب الاتحاد الاوروبي؟ الانتظار!»، منتقدا تهديدات قادة الاتحاد الاوروبي بتجميد مفاوضات العضوية وقال «سنجلس ونتحدث، ويمكن أن نجرياستفتاء بهذا الشأن (العضوية) كذلك». وحض اردوغان الاثنين ممثلي منظمة الامن والتعاون في اوروبا ومجلس اوروبا الذين قاموا بمراقبة الاستفتاء الدستوري على «ان يعرفوا حدودهم»، وذلك بعد نشرهم تقريرا اوليا تضمن انتقادات لمجريات الاستفتاء والحملة التي سبقته. وقال اردوغان في خطابه «انهم يعدون تقريرا كما يحلو لهم (…) اعرفوا حدودكم»، مضيفا «لا ننظر الى اي تقرير قد تعدونه ولا نأخذه في الاعتبار». واحتفل اردوغان الاثنين في انقرة بفوزه في الاستفتاء حول تعزيز صلاحياته في حين اعتبر مراقبون دوليون ان الحملة التي سبقت هذا الاستحقاق «غير متكافئة».
وكان حشد في استقبال اردوغان امام مطار إسنبوا في العاصمة التركية عند عودته من اسطنبول، حيث أكد «ان الأمور ستتحسن» بعد سريان التعديل الدستوري الذي يوسع بشكل كبير السلطات الرئاسية. ولم يعلق الرئيس التركي على اتهامات حزبي المعارضة الرئيسيين اللذين نددا بانتهاكات اثناء الاستفتاء، قبل ان يتجه في موكبه الى القصر الرئاسي وسط هتافات انصاره الذين اصطفوا الى جانبي الطريق. وفي تجاهل للانتقادات اعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم انه سيقترح على الرئيس في اخر نيسان/ابريل العودة الى صفوفه، بموجب المادة الوحيدة في التعديل الدستوري التي يمكن تطبيقها فورا وهي إجازة عضوية الرئيس في حزب. وتنفذ اغلبية مواد التعديل الاخرى بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 2019. ودعت الولايات المتحدة القادة الاتراك الاثنين إلى احترام آراء المعارضة وحرية التعبير بعد الاستفتاء. وقال مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية بالانابة أن «الديموقراطيات تكتسب القوة من احترام الاراء المختلفة خاصة بشأن المسائل الصعبة». واضاف أن «الولايات المتحدة تواصل دعم التطور الديموقراطي في تركيا التي يظل الالتزام بحكم القانون والاعلام الحر والمتنوع من أهم اركانها». وفي وقت سابق، دعت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الرئيس التركي الى السعي لاجراء «حوار قائم على الاحترام» مع كل الاحزاب السياسية .
وكان اردوغان (63 عاماً) يأمل في جمع دعم شعبي كاسح في الاستفتاء، لكن النتائج الموقتة التي نشرتها وسائل الاعلام اشارت الى احرازه تأييد 51,4 في المئة من الناخبين، بعيدا من التفويض الواسع الذي كان يأمل فيه. وتدور التساؤلات حاليا بشأن العلاقة مع اوروبا والتي شهدت توترا حادا اثناء الحملة. وحذرت فرنسا الاثنين من أنه في حال نظمت تركيا استفتاء حول معاودة العمل بعقوبة الإعدام، على ما وعد اردوغان، فإن ذلك سيكون «ابتعادا» من «القيم» الأوروبية سيؤدي الى «قطيعة». وأعلن مراقبون دوليون الاثنين أن الفرص في الحملة التي سبقت الاستفتاء في تركيا حول توسيع صلاحيات الرئيس «لم تكن متكافئة» وأن عملية فرز الاصوات شابها تغيير في الاجراءات في اللحظة الاخيرة.
وقال رئيس بعثة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا سيزار فلورين بريدا «بشكل عام لم يكن الاستفتاء على مستوى معايير مجلس اوروبا».
كما ذهب حزبا المعارضة الرئيسيان، «حزب الشعب الجمهوري» (اشتراكي ديموقراطي) و»حزب الشعوب الديموقراطي» (متعاطف مع الاكراد)، الى حد التنديد «بعمليات تلاعب» خلال الاستفتاء واكدا انهما سيطعنان في نتيجته.
والسبب الرئيسي لذلك هو اعلان اللجنة الانتخابية العليا بعيد بدء فرز الاصوات انها ستقبل ببطاقات الاقتراع غير الممهورة بالختم الرسمي للسلطات الانتخابية، ما اعتبرته المعارضة مناورة تجيز التزوير.
وأضاف بريدا أن «التغييرات التي جرت في مرحلة متأخرة من عملية فرز الاصوات ألغت ضوابط مهمة» لتفادي التزوير.
وردت انقرة على ما اعلنه المراقبون، واعتبرت الخارجية التركية «ان هذه الخلاصات الاولية تكشف مقاربة منحازة».