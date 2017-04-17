سليم المغلس عضو المجلس السياسي لأنصار الله لـ (الزمان): الحل العسكري مستحيل في اليمن ولا سبيل إلا الحوار السياسي وشعبنا يرفض الوصاية

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬مرور‭ ‬عامين‭ ‬على‭ ‬انطلاق‭ ‬عاصفة‭ ‬الحزم‭ ‬العربى‭ ‬لانهاء‭ ‬انقلاب‭ ‬الحوثيين‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬الحملة‭ ‬لم‭ ‬تحقق‭ ‬كامل‭ ‬اهدافها‭ ‬فلم‭ ‬يستطع‭ ‬التحالف‭ ‬العربى‭ ‬والذى‭ ‬تقوده‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬نصر‭ ‬عسكرى‭ ‬حاسم‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬ازدادت‭ ‬فيه‭ ‬معاناة‭ ‬الشعب‭ ‬اليمنى‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب‭ ‬المستعرة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬ووسط‭ ‬تلك‭ ‬المعاناه‭ ‬ادلى‭ ‬سليم‭ ‬المغلسى‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬السياسى‭ ‬لانصار‭ ‬الله‭ ‬بحديث‭ ‬خاص‭ ‬تناول‭ ‬فيه‭ ‬وجهة‭ ‬نظره‭ ‬تجاه‭ ‬مايحدث‭ ‬الان‭ ‬فى‭ ‬اليمن‭ ‬وفيما‭ ‬يلى‭ ‬نص‭ ‬هذا‭ ‬الحوار

‭-‬ما‭ ‬هى‭ ‬حقيقة‭ ‬الموقف‭ ‬العسكري‭ ‬الآن‭ ‬؟‭ ‬وما‭ ‬هى‭ ‬امكانية‭ ‬حسم‭ ‬الازمة‭ ‬عسكرياً‭ ‬لاى‭ ‬من‭ ‬الطرفين؟

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ترسانة‭ ‬الاسلحة‭ ‬الهائلة‭ ‬التى‭ ‬يمتلكها‭ ‬التحالف‭ ‬العربى‭ ‬فضلاَ‭ ‬عن‭ ‬الامكانيات‭ ‬المادية‭ ‬الهائلة‭ ‬والتى‭ ‬لا‭ ‬تقارن‭ ‬بامكانيات‭ ‬الشعب‭ ‬اليمنى‭ ‬المتواضعه‭ ‬مادياً‭ ‬وعسكرياً‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬الامكانيات‭ ‬استرقب‭ ‬بارادة‭ ‬وصلابة‭ ‬وشجاعة‭ ‬الجيش‭ ‬اليمنى‭ ‬واللجان‭ ‬الشعبيه‭ ‬واستطاعت‭ ‬تلك‭ ‬القوات‭ ‬باسلحتها‭ ‬البدائيه‭ ‬التصدى‭ ‬لقوات‭ ‬العدوان‭ ‬وايقاف‭ ‬تقدمها‭ ‬دون‭ ‬تحقيق‭ ‬اهدافها‭ ‬العسكريه‭ ‬فى‭ ‬معظم‭ ‬الجبهات‭ ‬الاستراتيجيه‭ ‬منذ‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬عامين‭ ‬بل‭ ‬تكبدت‭ ‬تلك‭ ‬القوات‭ ‬خسائر‭ ‬هائله‭ ‬فى‭ ‬العدد‭ ‬البشرى‭ ‬والعتاد‭ ‬العسكرى‭ ‬وهى‭ ‬تحاول‭ ‬الان‭ ‬التقدم‭ ‬فى‭ ‬السواحل‭ ‬العربيه‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬اللعب‭ ‬على‭ ‬الورقه‭ ‬الاقتصاديه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فرض‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الحصار‭ ‬ورغم‭ ‬الحمله‭ ‬العسكريه‭ ‬الكبيره‭ ‬والغطاء‭ ‬البحرى‭ ‬والجوى‭ ‬للمعركه‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الجيش‭ ‬اليمنى‭ ‬واللجان‭ ‬الشعبيه‭ ‬استطاعوا‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالجبال‭ ‬المطله‭ ‬على‭ ‬ذوباب‭ ‬والمخاء‭ ‬ولم‭ ‬تستطيع‭ ‬قوات‭ ‬العدوان‭ ‬الا‭ ‬التقدم‭ ‬على‭ ‬الخط‭ ‬الساحلى‭ ‬تحت‭ ‬غطاء‭ ‬جوى‭ ‬ولكنه‭ ‬تقدم‭ ‬غير‭ ‬مستقر‭ ‬لان‭ ‬الجبال‭ ‬التى‭ ‬تطل‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬المناطق‭ ‬لازالت‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬الجيش‭ ‬اليمنى‭ ‬واللجان‭ ‬الشعبيه‭ ‬والتى‭ ‬تقوم‭ ‬باستنزافهم‭ ‬بفعل‭ ‬الكمائن‭ ‬المستمره‭ ‬وبالنسبه‭ ‬لامكانية‭ ‬الحسم‭ ‬العسكرى‭ ‬فاعتقد‭ ‬ان‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭ ‬لن‭ ‬يستطيع‭ ‬ذلك‭ ‬ولقد‭ ‬اثبتت‭ ‬الاحداث‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭ ‬ان‭ ‬الامكانيات‭ ‬العسكريه‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬تلك‭ ‬القوه‭ ‬لن‭ ‬تستطيع‭ ‬حسم‭ ‬المعركه‭ ‬عسكرياً‭ ‬امام‭ ‬الاراده‭ ‬الصلبه‭ ‬للشعب‭ ‬اليمنى

‭-‬وما‭ ‬هى‭ ‬حقيقة‭ ‬الدعم‭ ‬العسكرى‭ ‬الذى‭ ‬يتلقاه‭ ‬الحوثيون‭ ‬من‭ ‬ايران‭ ‬؟

هذه‭ ‬شائعات‭ ‬كاذبة‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬تجريم‭ ‬وتهويل‭ ‬اى‭ ‬حديث‭ ‬عن‭ ‬الجمهورية‭ ‬الاسلامية‭ ‬الايرانية‭ ‬الشقيقة‭ ‬بغية‭ ‬عزلها‭ ‬وقطع‭ ‬الروابط‭ ‬الاخويه‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬الشعوب‭ ‬العربية‭ ‬والاسلامية‭ ‬وتضليل‭ ‬وتزييف‭ ‬الوعى‭ ‬لدى‭ ‬هذه‭ ‬الشعوب‭ ‬بتصوير‭ ‬ايران‭ ‬انها‭ ‬العدو‭ ‬الحقيقى‭ ‬الذى‭ ‬يهدد‭ ‬المنطقه‭ ‬بصرف‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬العدو‭ ‬الحقيقى‭ ‬للامة‭ ‬والمتمثل‭ ‬فى‭ ‬امريكا‭ ‬واسرائيل‭ ‬وفى‭ ‬هذا‭ ‬المقام‭ ‬ومن‭ ‬الانصاف‭ ‬نؤكد‭ ‬ان‭ ‬ايران‭ ‬بلد‭ ‬شقيق‭ ‬له‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المواقف‭ ‬المشرفة‭ ‬فى‭ ‬صف‭ ‬الشعوب‭ ‬العربيه‭ ‬والاسلامية‭ ‬خاصة‭ ‬الموقفالمميز‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطينى‭ ‬واللبنانى‭ ‬ضد‭ ‬العدو‭ ‬الاسرائيلى‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تعاطفها‭ ‬مع‭ ‬المظلومين‭ ‬من‭ ‬الشعب‭ ‬اليمنى‭ ‬ونحن‭ ‬نؤكد‭ ‬بان‭ ‬السعودية‭ ‬والامارات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العدوان‭ ‬تدرك‭ ‬جيداً‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬وجود‭ ‬او‭ ‬تأثير‭ ‬لايران‭ ‬فى‭ ‬اليمن‭ ‬والا‭ ‬لما‭ ‬تجرات‭ ‬ان‭ ‬تشن‭ ‬عدوانها‭ ‬عليها‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ .‬

‭-‬وهل‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬تحولاً‭ ‬فى‭ ‬الرأى‭ ‬العام‭ ‬اليمنى‭ ‬تجاه‭ ‬التدخل‭ ‬العسكرى‭ ‬السعودي‭ ‬بعد‭ ‬الخسائر‭ ‬التى‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬المدنيون‭ ‬؟

شعبنا‭ ‬اليمنى‭ ‬لديه‭ ‬من‭ ‬الوعى‭ ‬والتراكم‭ ‬التاريخي‭ ‬والحضاري‭ ‬مايجعله‭ ‬برفض‭ ‬الوصاية‭ ‬والهيمنة‭ ‬الخارجية

‭-‬هناك‭ ‬اتهامات‭ ‬توجه‭ ‬للحوثيين‭ ‬بالتسبب‭ ‬فى‭ ‬الازمة‭ ‬الحالية‭ ‬بعد‭ ‬انقلابهم‭ ‬على‭ ‬القيادة‭ ‬الشرعية‭ ‬ومحاولة‭ ‬فرض‭ ‬واقع‭ ‬جديد‭ ‬بالقوه‭ ‬فما‭ ‬ردك‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬؟

قبل‭ ‬حدوث‭ ‬العدوان‭ ‬السعودي‭ ‬كانت‭ ‬دول‭ ‬العدوان‭ ‬وعلى‭ ‬راسها‭ ‬امريكا‭ ‬والسعوديه‭ ‬وعملائهم‭ ‬يشكلون‭ ‬نفوذ‭ ‬قبلى‭ ‬وسياسى‭ ‬وعسكرى‭ ‬تتحكم‭ ‬فى‭ ‬اليمن‭ ‬وتفرض‭ ‬سياسات‭ ‬ومشاريع‭ ‬تلك‭ ‬القوى‭ ‬وبعد‭ ‬سقوط‭ ‬مراكز‭ ‬النفوذ‭ ‬القبليه‭ ‬والعسكريه‭ ‬العميله‭ ‬امام‭ ‬شعبنا‭ ‬الثائر‭ ‬الحر‭ ‬من‭ ‬عمران‭ ‬الى‭ ‬صنعاء‭ ‬حاولت‭ ‬امريكا‭ ‬واداتها‭ ‬الطائعه‭ ‬السعوديه‭ ‬تمرير‭ ‬مشروعها‭ ‬لتفكيك‭ ‬البلد‭ ‬الى‭ ‬ستة‭ ‬اقاليم‭ ‬على‭ ‬اساس‭ ‬طائفة‭ ‬ومناطقيه‭ ‬ومذهبية‭ ‬تؤسس‭ ‬لصراعات‭ ‬قادمة‭ ‬لا‭ ‬نهاية‭ ‬لها‭ ‬وكان‭ ‬تمرير‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ماتبقى‭ ‬من‭ ‬نفوذ‭ ‬سياسى‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬راس‭ ‬الحكم‭ ‬المتمثل‭ ‬فى‭ ‬عبد‭ ‬ربه‭ ‬منصور‭ ‬هادى‭ ‬والذى‭ ‬قد‭ ‬انتهت‭ ‬ولايته‭ ‬فى‭ ‬حينه‭ ‬وكذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬هادى‭ ‬عميل‭ ‬امريكا‭ ‬الاول‭ ‬احمد‭ ‬عوض‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬وبعض‭ ‬قيادات‭ ‬الاحزاب‭ ‬خصوصاًَ‭ ‬حزب‭ ‬الاصلاح‭ ‬التابع‭ ‬لجماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬حيث‭ ‬حاولوا‭ ‬وبخطوات‭ ‬سريعه‭ ‬مخالفه‭ ‬مخرجات‭ ‬الحوار‭ ‬الوطنى‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬مبدا‭ ‬التوافق‭ ‬لفرض‭ ‬مشروع‭ ‬التقسيم‭ ‬متجاوزين‭ ‬كل‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬المبرمه‭ ‬وبعض‭ ‬القوى‭ ‬الوطنية‭ ‬الفاعلة‭ ‬والرغبة‭ ‬الشعبية‭ ‬حينذاك‭ ‬وعندما‭ ‬تحطمت‭ ‬مشاريعها‭ ‬ومراكز‭ ‬نفوذها‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلى‭ ‬امام‭ ‬ارادة‭ ‬شعبنا‭ ‬لم‭ ‬يبقى‭ ‬امامهم‭ ‬الا‭ ‬العدوان‭ ‬العسكرى‭ ‬المباشر‭ ‬لفرض‭ ‬مشاريعها‭ ‬بالقوه‭ ‬فخابت‭ ‬امالها‭ ‬امام‭ ‬وعى‭ ‬شعبنا‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬اتضح‭ ‬للجميع‭ ‬اهداف‭ ‬الاحتلال‭ ‬والهيمنه‭ ‬والتفكيك‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تصدرها‭ ‬للعدوان‭ ‬تحاول‭ ‬فرض‭ ‬نفسها‭ ‬كلاعب‭ ‬اساسى‭ ‬قوى‭ ‬لفرض‭ ‬معادلات‭ ‬مشاريع‭ ‬الحلف‭ ‬الامريكيه‭ ‬فى‭ ‬المنطقه‭ ‬العربيه‭ ‬واتخذت‭ ‬من‭ ‬شرعية‭ ‬هادى‭ ‬المنتهى‭ ‬ولايته‭ ‬غطاءً‭ ‬وساتراً‭ ‬لاهداف‭ ‬العدوان‭ ‬وبلسان‭ ‬هادى‭ ‬نفسه‭ ‬كما‭ ‬ورد‭ ‬فى‭ ‬بعض‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬تأكيده‭ ‬عدم‭ ‬علمه‭ ‬بالعدوان‭ ‬الا‭ ‬بعد‭ ‬وقوعه

‭-‬ما‭ ‬تقييمك‭ ‬للوساطه‭ ‬العُمانية‭ ‬ووساطة‭ ‬دول‭ ‬اخرى‭ ‬فى‭ ‬عدم‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬المرجوة‭ ‬؟

سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬هى‭ ‬الدوله‭ ‬الخليجية‭ ‬الوحيدة‭ ‬التى‭ ‬احتفظت‭ ‬بمكانتها‭ ‬لدى‭ ‬الشعب‭ ‬اليمنى‭ ‬برفضها‭ ‬الانخراط‭ ‬فى‭ ‬العدوان‭ ‬وبرؤيتها‭ ‬العميقة‭ ‬وموقعها‭ ‬الثابت‭ ‬الداعي‭ ‬لحل‭ ‬سياسى‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬لادراكها‭ ‬لحقيقة‭ ‬الصراع‭ ‬فى‭ ‬اليمن‭ ‬كما‭ ‬تقوم‭ ‬بتوضيح‭ ‬الصورة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬علاقاتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الكبيرة‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الاقليمى‭ ‬او‭ ‬الدولى‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬مساهمتها‭ ‬فى‭ ‬تضييق‭ ‬الهوه‭ ‬بين‭ ‬الاطراف‭ ‬وصولا‭ ‬الى‭ ‬طاولة‭ ‬الحوار‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الامم‭ ‬المتحده‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يساء‭ ‬فهم‭ ‬دورها‭ ‬الايجابى‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬السعودي‭ ‬او‭ ‬اي‭ ‬نظام‭ ‬عربى‭ ‬اخر‭ .‬

‭-‬وما‭ ‬هو‭ ‬تقييمك‭ ‬لمهمة‭ ‬المبعوث‭ ‬العربى‭ ‬فى‭ ‬الازمة‭ ‬؟

من‭ ‬المعلوم‭ ‬ان‭ ‬امريكا‭ ‬تهيمن‭ ‬على‭ ‬الامم‭ ‬المتحده‭ ‬وقراراتها‭ ‬وتوجهاتها‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬كانت‭ ‬تحركات‭ ‬المبعوث‭ ‬الدولى‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬توجهات‭ ‬دول‭ ‬العدوان‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬وبعيد‭ ‬عن‭ ‬الامم‭ ‬المتحده‭ ‬ومجلس‭ ‬الامن‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬اصبحت‭ ‬تحركات‭ ‬المبعوث‭ ‬العربى‭ ‬والتى‭ ‬تندرج‭ ‬فى‭ ‬اطار‭ ‬اجندة‭ ‬رباعيه‭ ‬العدوان‭ ‬المتمثله‭ ‬فى‭ ‬امريكا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬والسعودية‭ ‬والامارات‭ ‬ويؤسفنا‭ ‬ان‭ ‬يقبل‭ ‬المبعوث‭ ‬العربى‭ ‬المسلم‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬المخجل

‭-‬وما‭ ‬هى‭ ‬رؤيتكم‭ ‬للموقف‭ ‬العربى‭ ‬بصفه‭ ‬عامة‭ ‬والمصري‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬الازمة‭ ‬؟

من‭ ‬المعروف‭ ‬ان‭ ‬الانظمه‭ ‬العربية‭ ‬وخاصة‭ ‬الجمهورية‭ ‬منها‭ ‬عانت‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬من‭ ‬ازمات‭ ‬داخليه‭ ‬وقبلها‭ ‬عاصفه‭ ‬الازمه‭ ‬الماليه‭ ‬العالميه‭ ‬واستقل‭ ‬النظام‭ ‬السعودى‭ ‬والانظمه‭ ‬الملكيه‭ ‬فى‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬تلك‭ ‬الازمه‭ ‬للسيطره‭ ‬على‭ ‬قرارها‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تشكل‭ ‬خطراً‭ ‬على‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيونى‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬فاننا‭ ‬نلقى‭ ‬دعم‭ ‬شعبى‭ ‬فى‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬العربيه‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الدول‭ ‬المشاركه‭ ‬فى‭ ‬العدوان‭ ‬وبالنسبه‭ ‬للاشقاء‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬والتى‭ ‬تربطنا‭ ‬بهم‭ ‬علاقات‭ ‬تاريخيه‭ ‬حيث‭ ‬وقفت‭ ‬مصر‭ ‬وشعبها‭ ‬بجانب‭ ‬ثورة‭ ‬اليمن‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يريد‭ ‬ان‭ ‬يفقدها‭ ‬دورها‭ ‬التاريخى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تكبيل‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الضغوط‭ ‬الاقتصاديه‭ ‬كما‭ ‬يحدث‭ ‬فى‭ ‬سد‭ ‬النهضه‭ ‬وتسخين‭ ‬ورقة‭ ‬السودان‭ ‬لايقاعها‭ ‬بالفخ‭ ‬وجرها‭ ‬الى‭ ‬مستنقع‭ ‬الاستنزاف‭ ‬فى‭ ‬اليمن‭ ‬ونتمنى‭ ‬ان‭ ‬تدرك‭ ‬مصر‭ ‬ابعاد‭ ‬تلك‭ ‬المؤامره‭ ‬وندرك‭ ‬انه‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬يسعى‭ ‬لذلك‭ ‬جيداً

‭-‬وماهى‭ ‬حقيقة‭ ‬الانباء‭ ‬التى‭ ‬ترددت‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬مخطط‭ ‬ايرانى‭ ‬لغزو‭ ‬السعودية‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬الاراضى‭ ‬اليمنيه‭ ‬؟‭ ‬ولماذا‭ ‬استهدفتهم‭ ‬الاماكن‭ ‬المقدسه‭ ‬مؤخراً‭ ‬؟

اليمنيون‭ ‬هم‭ ‬اول‭ ‬من‭ ‬كسى‭ ‬الكعبة‭ ‬ودورهم‭ ‬الريادي‭ ‬فى‭ ‬الاسلام‭ ‬والمحافظه‭ ‬على‭ ‬المقدسات‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬ان‭ ‬ينكره‭ ‬او‭ ‬يزايد‭ ‬عليه‭ ‬احد

‭-‬فى‭ ‬النهاية‭ ‬ما‭ ‬هى‭ ‬افضل‭ ‬السبل‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬الازمة‭ ‬الحالية؟

لابد‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬سياسية‭ ‬فى‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬الوقائع‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬حقنا‭ ‬للدماء‭ ‬واعتقد‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬لن‭ ‬يتحقق‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تصل‭ ‬امريكا‭ ‬والسعودية‭ ‬وحلفائها‭ ‬الى‭ ‬قناعة‭ ‬كامله‭ ‬بان‭ ‬الشعب‭ ‬اليمنى‭ ‬مصمم‭ ‬على‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬حريته‭ ‬واستقلاله‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬الهيمنه‭ ‬والوصايا‭ ‬الخارجيه‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬فانني‭ ‬ارى‭ ‬ان‭ ‬اول‭ ‬خطوات‭ ‬الحل‭ ‬هو‭ ‬رفع‭ ‬الايادى‭ ‬الدولية‭ ‬سيما‭ ‬مايسمى‭ ‬بالرباعيه‭ ‬عن‭ ‬الملف‭ ‬اليمنى‭ ‬وعندئذ‭ ‬فان‭ ‬اليمنيين‭ ‬سيجدون‭ ‬طريقاً‭ ‬للحل‭ ‬عبر‭ ‬الحوار‭ ‬وهو‭ ‬مااكده‭ ‬جمال‭ ‬بن‭ ‬عمر‭ ‬المبعوث‭ ‬الاممى‭ ‬السابق‭ ‬الى‭ ‬اليمن‭ ‬بان‭ ‬الاطراف‭ ‬اليمنية‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬الاتفاق‭ ‬لولا‭ ‬تدخل‭ ‬السعودية‭ ‬وقد‭ ‬اعربنا‭ ‬مراراً‭ ‬وتكراراً‭ ‬عن‭ ‬ترحيبنا‭ ‬بأية‭ ‬مبادرات‭ ‬والسعودية‭ ‬تحاول‭ ‬تحقيق‭ ‬المستحيل‭ ‬بكسر‭ ‬ارادة‭ ‬الشعب‭ ‬اليمنى‭ ‬وفرض‭ ‬ارادتها‭ ‬عليه‭ ‬