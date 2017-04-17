فيلم يحقق مئة مليون دولار في اسبوع

لوس‭ ‬انجلس‭ – ‬الزمان‭ ‬

احتل‭ ‬فيلم‭ ‬الحركة‭ ‬الجديد‭ (‬فاست‭ ‬أند‭ ‬ذا‭ ‬فيوريوس‭) ‬صدارة‭ ‬إيرادات‭ ‬السينما‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مسجلا‭ ‬100‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬والفيلم‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬فين‭ ‬ديزيل‭ ‬ودوين‭ ‬جونسون‭ ‬وتيريس‭ ‬جيبسون‭ ‬ومن‭ ‬إخراج‭ ‬إف‭.‬جاري‭ ‬جراي‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬تراجع‭ ‬فيلم‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ (‬ذا‭ ‬بوس‭ ‬بيبي‭) ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬محققا‭ ‬إيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬15‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬والفيلم‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬توم‭ ‬مكجراس‭ ‬ولعب‭ ‬دور‭ ‬البطولة‭ ‬بالأداء‭ ‬الصوتي‭ ‬أليك‭ ‬بولدوين‭ ‬وستيف‭ ‬بوسيمي‭ ‬وجيمي‭ ‬كيميل‭.‬ كما‭ ‬تراجع‭ ‬فيلم‭ (‬بيوتي‭ ‬أند‭ ‬ذا‭ ‬بيست‭) ‬الذي‭ ‬تنتجه‭ ‬شركة‭ ‬والت‭ ‬ديزني‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬محققا‭ ‬إيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬13‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬و‭ ‬تراجع‭ ‬فيلم‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ (‬السنافر‭:‬القرية‭ ‬المفقودة‭ ) ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬محققا‭ ‬6‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬والفيلم‭ ‬هو‭ ‬الأحدث‭ ‬الذي‭ ‬يعرض‭ ‬على‭ ‬شاشة‭ ‬السينما‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استراتيجية‭ ‬ديزني‭ ‬لتحويل‭ ‬أفلام‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬إلى‭ ‬النسخة‭ ‬السينمائية‭. ‬أخرج‭ ‬الفيلم‭ ‬بيل‭ ‬كوندون‭ ‬ولعب‭ ‬دور‭ ‬البطولة‭ ‬إيما‭ ‬واتسون‭ ‬ودان‭ ‬ستيفينس‭ ‬ولوك‭ ‬إيفانز‭.‬