فيلم يحقق مئة مليون دولار في اسبوع

لوس انجلس – الزمان
احتل فيلم الحركة الجديد (فاست أند ذا فيوريوس) صدارة إيرادات السينما في الولايات المتحدة مسجلا 100.2 مليون دولار. والفيلم من بطولة فين ديزيل ودوين جونسون وتيريس جيبسون ومن إخراج إف.جاري جراي. في حين تراجع فيلم الرسوم المتحركة (ذا بوس بيبي) من المركز الأول إلى المركز الثاني محققا إيرادات بلغت 15.6 مليون دولار. والفيلم من إخراج توم مكجراس ولعب دور البطولة بالأداء الصوتي أليك بولدوين وستيف بوسيمي وجيمي كيميل. كما تراجع فيلم (بيوتي أند ذا بيست) الذي تنتجه شركة والت ديزني من المركز الثاني إلى المركز الثالث محققا إيرادات بلغت 13.7 مليون دولار.و تراجع فيلم الرسوم المتحركة (السنافر:القرية المفقودة ) من المركز الثالث إلى المركز الرابع محققا 6.5 مليون دولار. والفيلم هو الأحدث الذي يعرض على شاشة السينما في إطار استراتيجية ديزني لتحويل أفلام الرسوم المتحركة الكلاسيكية إلى النسخة السينمائية. أخرج الفيلم بيل كوندون ولعب دور البطولة إيما واتسون ودان ستيفينس ولوك إيفانز.